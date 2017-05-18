



Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Маина Маркова

Попытка управлять агломерационным процессом на федеральном уровне должна стать импульсом к развитию инфраструктурных проектов внутри агломераций.

Ставропольский край также намерен развивать две крупные агломерации, с учетом своей уникальной особенности — аграрной специфики региона. Об особенностях территориального планирования и развития городских агломераций в Ставропольском крае корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края — главный архитектор региона Маина Маркова.

«Схема пространственного развития РФ, которая является составной частью стратегии развития России, подразумевает отображение агломераций, уже существующих на территории России. Это очень крупные зоны, зоны притяжения производственных сил. Таких агломераций на территории Ставропольского края две: это Ставропольская и Кавминводская. В этом есть как свои плюсы, так и минусы», — рассказала Почётный архитектор России.

У каждой из агломераций региона свои задачи. В частности Кавминводы являются старейшим курортно-санаторным регионом России. Его задачи строятся на развитии туристического и курортного потенциала.

«Наша общая задача территориального планирования — это, прежде всего, создание качественной благоприятной среды проживания, как для населения, проживающего здесь, так и для отдыхающих, которые приезжают на Кавказские Минеральные Воды», — отметила эксперт.

«Задача, которую поставил президент России Владимир Путин, — распределение производственных мощностей по территории края, в зависимости от возможностей территории. Такая сеть у нас создана. Уникальность нашего региона в том, что он аграрный. И в рамках импортозамещения мы видим свое развитие в том, чтобы правильно расположить кластеры: как можно благоприятнее к транспортным коридорам и чтобы это работало на экономику края и всей страны», — обозначила особенность региона главный архитектор края.

Чиновник рассказала, что агломерации, независимо от своей специфики, имеют одну и ту же функцию — это «большой пылесос», который притягивает к себе рабочую силу. Но это не всегда хорошо для равномерного развития территорий.

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«У нас такая разветвленная сеть на территории края, что наша задача, наоборот, как можно больше создать рабочих мест и закрепить их по аграрным полюсам роста. Потому что если мы все время будем работать над наращиванием потенциала агломераций, мы опустошим территории, которые находятся в восточных и других районах Ставропольского края», — сообщила Маркова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что еще с 1990-х годов в крае наблюдался отток населения из восточных территорий Ставрополья. Для их развития принимаются как экономические меры в виде создания там новых производственных мощностей, развития аграрного сектора, так и иные меры. К примеру, в региональной программе содействия добровольному переселению соотечественников предусмотрено выделение восточных земель для заселения.

Главный архитектор края отметила, что на Ставрополье отмечаются полярные явления: как притяжение населения в агломерации, так и отток людей в другие агломерации — Воронеж, Москву и так далее.

«Поэтому нужно более детально подходить к этим вопросам. Мы к этому детально подходим каждый раз в рамках обсуждений генеральных планов, все эти процессы мы учитываем», — рассказала чиновница.

В Ставропольском крае 32% населения проживает на территории Ставропольской агломерации, еще 34% проживает на территории Кавминводской агломерации, столько же разбросано по остальным территориям.

«Это не очень хорошо для территории Ставропольского края — идет неравномерное ее развитие. Одно спасает, у нас есть назначение этой территории, оно главное — это агропромышленные кластеры. К ним сейчас другой подход и другое видение. В рамках импортозамещения земли сельхозназначения получают новый виток развития. У них самостоятельный путь», — рассказала заместитель Минстроя региона.

Обозначая перспективы развития агломераций Ставрополья Маина Маркова рассказала, что они находятся в перечне агломераций Российской Федерации, что позволит им найти отражение в Схеме пространственного развития РФ.

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«Я думаю, для их развития будут созданы механизмы поддержки, потому что в рамках агломерации легче решать вопросы обеспечения территории транспортной и инженерной инфраструктурой. Эти серьезные вещи трудно решать на уровне муниципалитета, а если рассматривать совместно, то это проще и более экономично», — сказала архитектор.

«Надеюсь, что на следующий год мы тоже попадем в эту программу. И мы хотим попасть именно двумя агломерациями, которые существуют в Ставропольском крае», — добавила она.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM о том, как принятая стратегия повлияет на уже существующую систему территориального планирования, чиновник отметила, что существующие документы вряд ли претерпят изменения. Скорее всего, появятся новые программы, приоритеты поддержки агломераций.

«Документы территориального планирования, это документы реализации стратегий, существующих в регионах. Задача Стратегии безопасности РФ — это увидеть на территории России агломерационный процесс и попробовать им управлять», — уточнила чиновница.

«Приоритетным будет финансирование тех проектов, которые, прежде всего, осуществляются в границах агломераций», — высказала прогнозы главный архитектор края.

По ее словам, этот процесс уже начался.

«Сейчас по всей России идет финансирование развития транспортной инфраструктуры именно в рамках агломераций. Очень многие агломерационные территории, например, Краснодарский край, получили дотации из федерального бюджета по 1 млрд рублей. И эти деньги будут потрачены на дороги в границах агломераций», — рассказала Маркова.

Она добавила, что в Ставропольском крае также подготовлена документация по участию в этой федеральной программе.

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Маркова сообщила, что в перспективе ожидается поддержка и инженерной инфраструктуры.

«Поддержки транспортной и инженерной инфраструктуры достаточно для поддержки агломераций, чтобы на таких территориях было более комфортно организовать жизнь людей и условия качества проживания», — считает чиновница.

«А наша задача в рамках генпланов заниматься качественной средой. Чтобы у нас территории проживания были обеспечены не только квартирами и хорошими подъездами, но и территориями, прилегающими к домам, обеспечивающими комфортную парковку около домов, чтобы территории были доступны для садиков и школ — это наши задачи, которыми мы занимаемся в рамках анализа генпланов», — добавила она.

Отметим, что в Ставропольском крае идет разработка Стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Документ должен учитывать градостроительное и транспортное развитие Ставропольского края. Он предполагает создание новых транспортных коридоров, кластеров, территорий опережающего развития.

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Комментируя этот документ заместитель министра экономического развития Ставропольского края Жанна Устименко во время поездки в Китай сообщила, что на Ставрополье будет создана транспортная «артерия» по китайской аналогии. Крупные агломерации региона планируется соединить скоростным железнодорожным соединением.

«Ведущие экономисты всего мира признали эффект левериджа (финансового рычага) транспортных артерий. Поэтому Ставропольский край наряду с передовыми экономиками мира, должен заложить основы нового транспортного каркаса своей территории в «Стратегию-2035». Маршрут «Ставрополь — Невинномысск — КМВ» и сопредельные ему районы должны стать новым железнодорожным скоростным коридором», — процитировали слова заммминистра экономики региона в министерстве экономического развития Ставрополья.

Напомним, 13 мая 2017 года президент России Владимир Путин утвердил «Стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года». Документ в частности ставит задачу совершенствования системы территориального планирования, национальной системы расселения, создания условий для развития городских агломераций, а также приоритетного развития экономического потенциала ряда регионов, в том числе Северного Кавказа.