Мраз Гасанов
Последние публикации
«В них сама Россия»: активисты собрали книги для школьников Мариуполя
Движение «Катюша» завершило сбор книг для школ Мариуполя и приступило к их отправке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. С сентября идут уроки в полностью отремонтированной школе №65 Мариуполя. Чистые классы, новые парты, но не хватает самого простого и важного — книг на русском языке. Движение...
17 ноября 2022
На Красной площади открыли выставку об истории обороны Москвы — фото
В Москве ко Дню 7 ноября создали интерактивный музей истории под открытым небом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. /[[[picture2-lg-center]]] В память о событиях Великой Отечественной войны на Красной площади организовали интерактивный музей, посвящённый борьбе советского народа с...
8 ноября 2022
На переломе эпох: от Древнерусского государства до наших дней — фото
В Манеже (Москва) проходит уникальная выставка, посвящённая исследованию исторического пути народа территорий б. УССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Выставка охватывает огромный исторический период. Это многовековое повествование от создания Древнерусского государства до наших дней...
8 ноября 2022
«Сны Сибири» — фоторепортаж с выставки ГИМ
В государственном историческом музее открылась выставка «Сны Сибири», которая рассказывает о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Проект приурочен к 130-летию крупнейшей железной дороги в мире — Транссибирской магистрали, ставшей главной артерией, которая соединила...
28 октября 2022
На ВДНХ прошёл форум сельских пекарей России — фоторепортаж
В Москве проходит Всероссийский форум сельских пекарей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Главной темой обсуждения стал проект комплексного развития сельских территорий, затрагивающий перспективы сельского хлебопечения и меры господдержки. В форуме приняли участие специалисты из 18 областей. В роли...
14 октября 2022
Концертный сезон в Москве открыли исполнением Рахманинова и Чайковского
«Я русский композитор, и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего характера, и поэтому это русская музыка». Из письма Сергея Рахманинова к Надежде фон Мекк. В Большом зале Московской консерватории исполнили произведения двух русских гениев мировой...
13 октября 2022
«Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва — фоторепортаж
Музей имени Андрея Рублёва отмечает свой 75-летний юбилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 10 декабря 1947 года постановлением Совета министров СССР №3974 «О мероприятиях по сохранению памятников архитектуры Андроникова монастыря в г. Москве» был учрежден Центральный музей древнерусской культуры...
12 октября 2022
Так вот ты какое — современное искусство
8–9 октября в выставочном пространстве Винзавода состоялся осенний маркет WIN-WIN, где художники, галереи, творческие объединения и мастерские представили гостям центра живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства. В этот раз экспонировалось более 100 художников...
10 октября 2022
В гостях у неба — Останкинская телебашня — фоторепортаж
Москвичи и гости столицы могут побывать на одной из самых уникальных видовых точек Москвы — на вершине Останкинской телебашни. Сегодня комплекс Останкинской телебашни представляет из себя уникальную туристическую зону. Здесь гости могут подняться на закрытую смотровую площадку, посетить площадки на...
7 октября 2022
«День правды и справедливости» собрал на Красной площади 180 тыс. человек
Историческое воссоединение России с ДНР, ЛНР, Херсоном и Запорожьем отпраздновали концертом-митингом на Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM. День 30 сентября стал большим событием и праздником для всех жителей Донбасса. Вместе с Херсоном и Запорожьем Донецкая и Луганская Народные...
1 октября 2022
Москва скорбит вместе с Ижевском — фото
Москвичи несут цветы и игрушки к народному мемориалу у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. После трагедии в ижевской школе № 88 в Москве был создан стихийный мемориал у здания представительства главы...
27 сентября 2022
«Время пришло»: мобилизация в Москве
В Москве, чтобы снять излишний ажиотаж в некоторых военкоматах, были перепрофилированы под мобилизационные пункты Музей Москвы и театр Романа Виктюка. Корреспонденты ИА REGNUM побывали там и убедились, что работа призывных комиссий поставлена должным образом, а призывники понимают и разделяют...
27 сентября 2022
Более 50 тысяч человек собрались в Москве в поддержку референдума — фото
В Москве прошёл масштабный митинг-концерт в поддержку референдума о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. На Манежной площади собралось около 50 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Митинг «Своих не бросаем» в...
23 сентября 2022
Народы России объединились в танце — фоторепортаж
21 сентября на ВДНХ состоялось самое масштабное событие в рамках Года культурного наследия — «Вальс народов России». Впервые в таком масштабе тысячи пар в национальных костюмах со всех регионов страны объединились, продемонстрировав уникальное культурное многообразие и единство межнациональных...
22 сентября 2022
Память своими руками: интервью с заслуженным педагогом Ярославой Грибачёвой
Судьба 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района неразрывно связана с историей Московского педагогического государственного университета (тогда — МГПИ им В. И. Ленина). Уже летом 1941 года студенты, преподаватели и сотрудники вуза вызвались записаться в ряды народного ополчения, а затем...
16 сентября 2022
Cosmoscow вновь открывает свои двери для всех любителей искусства — фото
В Москве проходит 10-я ярмарка современного искусства Cosmoscow 2022. Традиционно площадкой проведения стал Гостиный двор. Стенды представили 72 галереи, из них 11 нестоличных участников из Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Калуги и Владивостока. Помимо традиционных секций...
16 сентября 2022
Пермская государственная художественная галерея — крупнейший музей Урала
Обязательным для посещения местом в Перми является художественная галерея. Она располагается в здании Спасо-Преображенского собора. На сегодняшний день в фонде одного из крупнейших музеев на Урале хранится более 51 000 различных уникальных экспонатов. Значительную часть коллекции занимает...
14 сентября 2022
По городам Пермского края: Музей Кизеловского угольного бассейна в Губахе
Музей для знакомства с историей шахтерского прошлого открыл свои двери еще в ноябре 1967 года: небольшое помещение с множеством экспонатов, от орудий дореволюционного труда до макетов спутников Земли. Теперь это место представляет собой современное пространство, в котором в течение года можно...
12 сентября 2022
День танкиста в музее "Моторы войны" — фоторепортаж
В московском музее «Моторы войны» открылась экспозиция, приуроченная к празднованию Дня танкиста, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Посетители экспозиции «Моторы войны» приняли участие в динамическом показе самоходной артиллерийской установки СУ-76М. Для гостей была организована небольшая лекция об...
11 сентября 2022
В Москве прошёл Парад судов — фоторепортаж
В День города в Москве прошёл Парад судов — в нём приняли участие 40 прогулочных теплоходов. Колонну возглавил теплоход модели «Москвич» с курсантами Колледжа Академии водного транспорта. Речные суда прошли через центр столицы: от Новоспасского моста до моста Лужников. Впервые Парад судов прошёл с...
10 сентября 2022