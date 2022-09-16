В Москве проходит 10-я ярмарка современного искусства Cosmoscow 2022. Традиционно площадкой проведения стал Гостиный двор.

Василий Иванов ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022

Стенды представили 72 галереи, из них 11 нестоличных участников из Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Калуги и Владивостока. Помимо традиционных секций ярмарки — Main, Design, Editions и Frame — заработали новые секции Digital и Network.

Василий Иванов ИА REGNUM
Виктория Мухонько. «На память 3»
Василий Иванов ИА REGNUM
I wish I was a wolf. Работа Аполлинарии Брошь
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент инсталляции «Фантомная семья» Каспара Хаузера
Василий Иванов ИА REGNUM
Одна из работ с экспозиции совместного стенда Евгения Гранильщикова и Людмилы Борониной
Василий Иванов ИА REGNUM
Мария Мичи. «Поглотивший солнце»
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы Аркадия Насонова на стенде InGallery
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд InGallery
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Виктора Фрейденберга
Василий Иванов ИА REGNUM
«Алфавит сновидений» Аркадия Насонова
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы Артема Максимова на стенде Didi Gallery
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы Артема Максимова на стенде Didi Gallery

«Главная идея Cosmoscow, наш стержень, остается неизменным из года в год: для нас всегда важнейшим приоритетом было развитие российского арт-рынка, а ему как никогда требуется поддержка. Мы хотим поддерживать контакты с нашими друзьями, соратниками и со всеми, кто вовлечен в культурные процессы и занимается проектами, связанными с искусством и арт-рынком. В этом сезоне ярмарка как сложный организм продолжает искать новые форматы: мы подготовили несколько впечатляющих спецпроектов с ключевыми художниками и коллекционерами, а также крупнейшими брендами, выступающими партнерами Cosmoscow», — рассказала директор-основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина.

Василий Иванов ИА REGNUM
Александр Морозов. Вакханалия «Утраченный Рубенс»
Василий Иванов ИА REGNUM
Владислав Ефимов. «Вокруг леса»
Василий Иванов ИА REGNUM
Евгения Буравлева. «Сен-Клу»
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Александра Гронского
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд галереи Osnova
Василий Иванов ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
На стенде Fotolab
Василий Иванов ИА REGNUM
Вадим Михайлов. «Изгнание (Пшли)»
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Даниила Антропова
Василий Иванов ИА REGNUM
Варвара Гранкова. Из серии «Цветы и травы»
Василий Иванов ИА REGNUM
Вадим Сидура. Памятник погибшим от бомб
Василий Иванов ИА REGNUM
Александр Гронский. Реконструкция, Санкт-Петербург
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы Оли Австрейх на стенде Serene Gallery
Василий Иванов ИА REGNUM
Дмитрий Шорин. «Марс»
Василий Иванов ИА REGNUM
159F Gallerie
Василий Иванов ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
На стенде Artzip Gallery
Василий Иванов ИА REGNUM
Hа стенде Lumiere Gallery
Василий Иванов ИА REGNUM
Hа стенде Ruarts Gallery. Работа Сергея Борисова
Василий Иванов ИА REGNUM
Портрет Дэвида Боуи. Грэг Горман на стенде Lumiere Gallery
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Тани Пеникер
Василий Иванов ИА REGNUM
Hа стенде Who I am Gallery
Василий Иванов ИА REGNUM
Hа стенде Syntax Gallery
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Кирилла Кто
Василий Иванов ИА REGNUM
Hа стенде InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы Марии Ефимовой и Андрея Шкарина из серии «Мой сад»
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы Марии Ефимовой и Андрея Шкарина из серии «Мой сад»
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Елены Ямлихановой
Василий Иванов ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Hа стенде Х.Л.А.М. Gallery
Василий Иванов ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Hа стенде Anna Nova Gallery. Работа Piotr Diakov
Василий Иванов ИА REGNUM
Empire 3. Работа Виталия Пушницкого
Василий Иванов ИА REGNUM
Cosmoscow - 2022