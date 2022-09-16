В Москве проходит 10-я ярмарка современного искусства Cosmoscow 2022. Традиционно площадкой проведения стал Гостиный двор.

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow - 2022

Стенды представили 72 галереи, из них 11 нестоличных участников из Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Калуги и Владивостока. Помимо традиционных секций ярмарки — Main, Design, Editions и Frame — заработали новые секции Digital и Network.

Василий Иванов ИА REGNUM Виктория Мухонько. «На память 3»

Василий Иванов ИА REGNUM I wish I was a wolf. Работа Аполлинарии Брошь

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент инсталляции «Фантомная семья» Каспара Хаузера

Василий Иванов ИА REGNUM Одна из работ с экспозиции совместного стенда Евгения Гранильщикова и Людмилы Борониной

Василий Иванов ИА REGNUM Мария Мичи. «Поглотивший солнце»

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Аркадия Насонова на стенде InGallery

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд InGallery

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Виктора Фрейденберга

Василий Иванов ИА REGNUM «Алфавит сновидений» Аркадия Насонова

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Артема Максимова на стенде Didi Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Артема Максимова на стенде Didi Gallery

«Главная идея Cosmoscow, наш стержень, остается неизменным из года в год: для нас всегда важнейшим приоритетом было развитие российского арт-рынка, а ему как никогда требуется поддержка. Мы хотим поддерживать контакты с нашими друзьями, соратниками и со всеми, кто вовлечен в культурные процессы и занимается проектами, связанными с искусством и арт-рынком. В этом сезоне ярмарка как сложный организм продолжает искать новые форматы: мы подготовили несколько впечатляющих спецпроектов с ключевыми художниками и коллекционерами, а также крупнейшими брендами, выступающими партнерами Cosmoscow», — рассказала директор-основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина.

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Морозов. Вакханалия «Утраченный Рубенс»

Василий Иванов ИА REGNUM Владислав Ефимов. «Вокруг леса»

Василий Иванов ИА REGNUM Евгения Буравлева. «Сен-Клу»

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Александра Гронского

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд галереи Osnova

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow - 2022

Василий Иванов ИА REGNUM На стенде Fotolab

Василий Иванов ИА REGNUM Вадим Михайлов. «Изгнание (Пшли)»

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Даниила Антропова

Василий Иванов ИА REGNUM Варвара Гранкова. Из серии «Цветы и травы»

Василий Иванов ИА REGNUM Вадим Сидура. Памятник погибшим от бомб

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Гронский. Реконструкция, Санкт-Петербург

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Оли Австрейх на стенде Serene Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Шорин. «Марс»

Василий Иванов ИА REGNUM 159F Gallerie

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow - 2022

Василий Иванов ИА REGNUM На стенде Artzip Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Hа стенде Lumiere Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Hа стенде Ruarts Gallery. Работа Сергея Борисова

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет Дэвида Боуи. Грэг Горман на стенде Lumiere Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Тани Пеникер

Василий Иванов ИА REGNUM Hа стенде Who I am Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Hа стенде Syntax Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Кирилла Кто

Василий Иванов ИА REGNUM Hа стенде InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Марии Ефимовой и Андрея Шкарина из серии «Мой сад»

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Марии Ефимовой и Андрея Шкарина из серии «Мой сад»

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Елены Ямлихановой

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow - 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow - 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Hа стенде Х.Л.А.М. Gallery

Василий Иванов ИА REGNUM Cosmoscow - 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Hа стенде Anna Nova Gallery. Работа Piotr Diakov

Василий Иванов ИА REGNUM Empire 3. Работа Виталия Пушницкого