В Москве проходит 10-я ярмарка современного искусства Cosmoscow 2022. Традиционно площадкой проведения стал Гостиный двор.
Стенды представили 72 галереи, из них 11 нестоличных участников из Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Калуги и Владивостока. Помимо традиционных секций ярмарки — Main, Design, Editions и Frame — заработали новые секции Digital и Network.
Виктория Мухонько. «На память 3»
I wish I was a wolf. Работа Аполлинарии Брошь
Фрагмент инсталляции «Фантомная семья» Каспара Хаузера
Одна из работ с экспозиции совместного стенда Евгения Гранильщикова и Людмилы Борониной
Мария Мичи. «Поглотивший солнце»
Работы Аркадия Насонова на стенде InGallery
Работа Виктора Фрейденберга
«Алфавит сновидений» Аркадия Насонова
Работы Артема Максимова на стенде Didi Gallery
Работы Артема Максимова на стенде Didi Gallery
«Главная идея Cosmoscow, наш стержень, остается неизменным из года в год: для нас всегда важнейшим приоритетом было развитие российского арт-рынка, а ему как никогда требуется поддержка. Мы хотим поддерживать контакты с нашими друзьями, соратниками и со всеми, кто вовлечен в культурные процессы и занимается проектами, связанными с искусством и арт-рынком. В этом сезоне ярмарка как сложный организм продолжает искать новые форматы: мы подготовили несколько впечатляющих спецпроектов с ключевыми художниками и коллекционерами, а также крупнейшими брендами, выступающими партнерами Cosmoscow», — рассказала директор-основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина.
Александр Морозов. Вакханалия «Утраченный Рубенс»
Владислав Ефимов. «Вокруг леса»
Евгения Буравлева. «Сен-Клу»
Работа Александра Гронского
Вадим Михайлов. «Изгнание (Пшли)»
Варвара Гранкова. Из серии «Цветы и травы»
Вадим Сидура. Памятник погибшим от бомб
Александр Гронский. Реконструкция, Санкт-Петербург
Работы Оли Австрейх на стенде Serene Gallery
Hа стенде Lumiere Gallery
Hа стенде Ruarts Gallery. Работа Сергея Борисова
Портрет Дэвида Боуи. Грэг Горман на стенде Lumiere Gallery
Hа стенде Who I am Gallery
Hа стенде InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna
Работы Марии Ефимовой и Андрея Шкарина из серии «Мой сад»
Работы Марии Ефимовой и Андрея Шкарина из серии «Мой сад»
Hа стенде Х.Л.А.М. Gallery
Hа стенде Anna Nova Gallery. Работа Piotr Diakov
Empire 3. Работа Виталия Пушницкого