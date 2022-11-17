«В них сама Россия»: активисты собрали книги для школьников Мариуполя
Движение «Катюша» завершило сбор книг для школ Мариуполя и приступило к их отправке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С сентября идут уроки в полностью отремонтированной школе №65 Мариуполя. Чистые классы, новые парты, но не хватает самого простого и важного — книг на русском языке.
Движение «Катюша» провело общероссийскую акцию «Книги для школ Мариуполя».
Участники движения отмечают следующие цели проведенной акции: «Десятилетиями на освобожденных теперь территориях царило безвременье, бескультурье, беспамятство. Россия, как это было столетиями, несет на эти территории культуру, историю, знания, веру. Сегодня мы выполняем свою миссию, мы помогаем. Понятно, что не всё происходит сразу, в Мариуполе — военное положение, но это не значит, что люди должны перестать читать. Именно книга дает смыслы и цели, образцы жизни, образы людей, проверенные временем, учит страдать и радоваться, любить. Именно в книгах русская душа, знание, мысль и память. В них сама Россия».
«Классическая и современная литература, сказки и былины, романы и повести, рассказы и притчи — всё, в чём воплощена Россия, ее душа, тысячелетняя история, культура, всё, над чем плакали, смеялись и задумывались десятки поколений, прошедших по нашей земле, — всё это необходимо сегодня нашим согражданам — школьникам Мариуполя», — рассказала участница движения «Катюша» из Ростова-на-Дону Валерия Телицина.
Общее количество собранной литературы превысило 15 тысяч книг.