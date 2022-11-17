Движение «Катюша» завершило сбор книг для школ Мариуполя и приступило к их отправке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Активисты женского движения «Катюша». После посещения школы в Мариуполе активисты обратили внимание на отсутствие в её библиотеке русских книг

С сентября идут уроки в полностью отремонтированной школе №65 Мариуполя. Чистые классы, новые парты, но не хватает самого простого и важного — книг на русском языке.

Василий Иванов ИА REGNUM
Отсутствие русских книг побудило движение объявить акцию сбора изданий для мариупольских школ
Василий Иванов ИА REGNUM
Кроме Москвы к акции по сбору книг присоединились и другие города России: Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону, Владивосток, Севастополь, Санкт-Петербург и др.
Василий Иванов ИА REGNUM
Активисты ориентировались на классическую и современную литературу, исторические книги, энциклопедии, словари
Василий Иванов ИА REGNUM
Но даже если книг, которые люди хотели передать, не было в списке, активисты с радостью их принимали
Василий Иванов ИА REGNUM
Приёмный пункт книг для школ Мариуполя в Москве. К акции присоединились множество неравнодушных людей.
Василий Иванов ИА REGNUM
Все собранные книги в хорошем состоянии
Василий Иванов ИА REGNUM
Активисты уверены, что именно книга даёт смыслы и цели, образцы жизни, образы людей, проверенные временем, учит страдать и радоваться, любить. Именно в книгах русская душа, знание, мысль и память. В них сама Россия

Движение «Катюша» провело общероссийскую акцию «Книги для школ Мариуполя».

Участники движения отмечают следующие цели проведенной акции: «Десятилетиями на освобожденных теперь территориях царило безвременье, бескультурье, беспамятство. Россия, как это было столетиями, несет на эти территории культуру, историю, знания, веру. Сегодня мы выполняем свою миссию, мы помогаем. Понятно, что не всё происходит сразу, в Мариуполе — военное положение, но это не значит, что люди должны перестать читать. Именно книга дает смыслы и цели, образцы жизни, образы людей, проверенные временем, учит страдать и радоваться, любить. Именно в книгах русская душа, знание, мысль и память. В них сама Россия».

Василий Иванов ИА REGNUM
Участницы движения сортируют книги для дальнейшей отправки
Василий Иванов ИА REGNUM
За две недели работы активистам удалось собрать очень много книг для школ Мариуполя
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа пункта сбора книг в Москве

«Классическая и современная литература, сказки и былины, романы и повести, рассказы и притчи — всё, в чём воплощена Россия, ее душа, тысячелетняя история, культура, всё, над чем плакали, смеялись и задумывались десятки поколений, прошедших по нашей земле, — всё это необходимо сегодня нашим согражданам — школьникам Мариуполя», — рассказала участница движения «Катюша» из Ростова-на-Дону Валерия Телицина.

Василий Иванов ИА REGNUM
Собрание сочинений Владимира Маяковского
Василий Иванов ИА REGNUM
Многие неравнодушные люди несли книги коробками
Василий Иванов ИА REGNUM
Движению «Катюша» удалось собрать более 15 тысяч книг, совсем скоро они отправятся в Донбасс

Общее количество собранной литературы превысило 15 тысяч книг.