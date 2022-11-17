Движение «Катюша» завершило сбор книг для школ Мариуполя и приступило к их отправке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Активисты женского движения «Катюша». После посещения школы в Мариуполе активисты обратили внимание на отсутствие в её библиотеке русских книг

С сентября идут уроки в полностью отремонтированной школе №65 Мариуполя. Чистые классы, новые парты, но не хватает самого простого и важного — книг на русском языке.

Василий Иванов ИА REGNUM Отсутствие русских книг побудило движение объявить акцию сбора изданий для мариупольских школ

Василий Иванов ИА REGNUM Кроме Москвы к акции по сбору книг присоединились и другие города России: Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону, Владивосток, Севастополь, Санкт-Петербург и др.

Василий Иванов ИА REGNUM Активисты ориентировались на классическую и современную литературу, исторические книги, энциклопедии, словари

Василий Иванов ИА REGNUM Но даже если книг, которые люди хотели передать, не было в списке, активисты с радостью их принимали

Василий Иванов ИА REGNUM Приёмный пункт книг для школ Мариуполя в Москве. К акции присоединились множество неравнодушных людей.

Василий Иванов ИА REGNUM Все собранные книги в хорошем состоянии

Василий Иванов ИА REGNUM Активисты уверены, что именно книга даёт смыслы и цели, образцы жизни, образы людей, проверенные временем, учит страдать и радоваться, любить. Именно в книгах русская душа, знание, мысль и память. В них сама Россия

Движение «Катюша» провело общероссийскую акцию «Книги для школ Мариуполя».

Участники движения отмечают следующие цели проведенной акции: «Десятилетиями на освобожденных теперь территориях царило безвременье, бескультурье, беспамятство. Россия, как это было столетиями, несет на эти территории культуру, историю, знания, веру. Сегодня мы выполняем свою миссию, мы помогаем. Понятно, что не всё происходит сразу, в Мариуполе — военное положение, но это не значит, что люди должны перестать читать. Именно книга дает смыслы и цели, образцы жизни, образы людей, проверенные временем, учит страдать и радоваться, любить. Именно в книгах русская душа, знание, мысль и память. В них сама Россия».

Василий Иванов ИА REGNUM Участницы движения сортируют книги для дальнейшей отправки

Василий Иванов ИА REGNUM За две недели работы активистам удалось собрать очень много книг для школ Мариуполя

Василий Иванов ИА REGNUM Работа пункта сбора книг в Москве

«Классическая и современная литература, сказки и былины, романы и повести, рассказы и притчи — всё, в чём воплощена Россия, ее душа, тысячелетняя история, культура, всё, над чем плакали, смеялись и задумывались десятки поколений, прошедших по нашей земле, — всё это необходимо сегодня нашим согражданам — школьникам Мариуполя», — рассказала участница движения «Катюша» из Ростова-на-Дону Валерия Телицина.

Василий Иванов ИА REGNUM Собрание сочинений Владимира Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Многие неравнодушные люди несли книги коробками

Василий Иванов ИА REGNUM Движению «Катюша» удалось собрать более 15 тысяч книг, совсем скоро они отправятся в Донбасс

Общее количество собранной литературы превысило 15 тысяч книг.