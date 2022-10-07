Москвичи и гости столицы могут побывать на одной из самых уникальных видовых точек Москвы — на вершине Останкинской телебашни.

Василий Иванов ИА REGNUM Останкинская телебашня

Василий Иванов ИА REGNUM Стеклянный тоннель, ведущий ко входу

Василий Иванов ИА REGNUM Стеклянная галерея

Сегодня комплекс Останкинской телебашни представляет из себя уникальную туристическую зону. Здесь гости могут подняться на закрытую смотровую площадку, посетить площадки на открытом воздухе (одна находится на высоте 340 метров и открыта с мая по октябрь, другая на высоте 85 метров и работает круглый год), также на территории комплекса находятся концертный зал «Останкино», летнее кафе «Эфир», стеклянная галерея со свето-музыкальным шоу, легендарный ресторанный комплекс «Седьмое небо» и многое другое.

Василий Иванов ИА REGNUM На крытой смотровой площадке

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на парковый массив у ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Москва-Сити

Василий Иванов ИА REGNUM На крытой смотровой площадке

Василий Иванов ИА REGNUM Гости имеют уникальную возможность увидеть панораму города с высоты почти 400 метров

Василий Иванов ИА REGNUM Открыть Москву заново

Василий Иванов ИА REGNUM Артерии города

Василий Иванов ИА REGNUM Интерактивная экспозиция на крытой смотровой площадке

Василий Иванов ИА REGNUM Гости телебашни

Посещение башни можно осуществить самостоятельно, а также в формате экскурсии или взять аудиогид. Для посетителей с детьми существует набравшая популярность программа «О высоком и не только…».

Василий Иванов ИА REGNUM Прозрачные видовые люки в полу крытой смотровой площадки

Василий Иванов ИА REGNUM Непростой шаг

Василий Иванов ИА REGNUM Сверху видно всё

Василий Иванов ИА REGNUM Открытая смотровая площадка ждет посетителей до начала октября

Василий Иванов ИА REGNUM Дом телевидения

Василий Иванов ИА REGNUM В гостях у неба

Василий Иванов ИА REGNUM Вид с Останкинской телебашни

Василий Иванов ИА REGNUM На смотровой площадке

Василий Иванов ИА REGNUM Город на ладони

Василий Иванов ИА REGNUM На смотровой площадке

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители телебашни

Василий Иванов ИА REGNUM Дотянуться взором до Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM Уникальная смотровая площадка

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители могут ознакомиться с историей и жизнью телебашни

Василий Иванов ИА REGNUM На крытой смотровой площадке

В стеклянной галерее, ведущей на башню, ежедневно каждые 20 минут в вечернее время проходит свето-музыкальное шоу. В фойе башни находятся исторический и метеорологический центры, а также берет свое начало интерактивная экспозиция, продолжающаяся на закрытой смотровой площадке.

Наверх посетители попадают на лифтах, развивающих скорость до 7 метров в секунду.

Василий Иванов ИА REGNUM В кабине лифта

Василий Иванов ИА REGNUM Музей на первом этаже

Василий Иванов ИА REGNUM Останкинская башня и мировая живопись

Василий Иванов ИА REGNUM Данные об атмосферном давлении

Василий Иванов ИА REGNUM В музее Останкинской телебашни

Василий Иванов ИА REGNUM Более полувека истории

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Троицкую церковь

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на гостиницу «Космос»

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Центральный павильон ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на «Солнце Москвы»

Василий Иванов ИА REGNUM Фонтан у Останкинской телебашни