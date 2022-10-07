В гостях у неба

Москвичи и гости столицы могут побывать на одной из самых уникальных видовых точек Москвы — на вершине Останкинской телебашни.

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Останкинская телебашня
Василий Иванов ИА REGNUM
Стеклянный тоннель, ведущий ко входу
Василий Иванов ИА REGNUM
Стеклянная галерея

Сегодня комплекс Останкинской телебашни представляет из себя уникальную туристическую зону. Здесь гости могут подняться на закрытую смотровую площадку, посетить площадки на открытом воздухе (одна находится на высоте 340 метров и открыта с мая по октябрь, другая на высоте 85 метров и работает круглый год), также на территории комплекса находятся концертный зал «Останкино», летнее кафе «Эфир», стеклянная галерея со свето-музыкальным шоу, легендарный ресторанный комплекс «Седьмое небо» и многое другое.

Василий Иванов ИА REGNUM
На крытой смотровой площадке
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на ВДНХ
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на парковый массив у ВДНХ
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Вид на Москва-Сити
Василий Иванов ИА REGNUM
На крытой смотровой площадке
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости имеют уникальную возможность увидеть панораму города с высоты почти 400 метров
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Открыть Москву заново
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Артерии города
Василий Иванов ИА REGNUM
Интерактивная экспозиция на крытой смотровой площадке
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости телебашни

Посещение башни можно осуществить самостоятельно, а также в формате экскурсии или взять аудиогид. Для посетителей с детьми существует набравшая популярность программа «О высоком и не только…».

Василий Иванов ИА REGNUM
Прозрачные видовые люки в полу крытой смотровой площадки
Василий Иванов ИА REGNUM
Непростой шаг
Василий Иванов ИА REGNUM
Сверху видно всё
Василий Иванов ИА REGNUM
Открытая смотровая площадка ждет посетителей до начала октября
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Дом телевидения
Василий Иванов ИА REGNUM
В гостях у неба
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид с Останкинской телебашни
Василий Иванов ИА REGNUM
На смотровой площадке
Василий Иванов ИА REGNUM
Город на ладони
Василий Иванов ИА REGNUM
На смотровой площадке
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители телебашни
Василий Иванов ИА REGNUM
Дотянуться взором до Москвы
Василий Иванов ИА REGNUM
Уникальная смотровая площадка
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители могут ознакомиться с историей и жизнью телебашни
Василий Иванов ИА REGNUM
На крытой смотровой площадке

В стеклянной галерее, ведущей на башню, ежедневно каждые 20 минут в вечернее время проходит свето-музыкальное шоу. В фойе башни находятся исторический и метеорологический центры, а также берет свое начало интерактивная экспозиция, продолжающаяся на закрытой смотровой площадке.

Наверх посетители попадают на лифтах, развивающих скорость до 7 метров в секунду.

Василий Иванов ИА REGNUM
В кабине лифта
Василий Иванов ИА REGNUM
Музей на первом этаже
Василий Иванов ИА REGNUM
Останкинская башня и мировая живопись
Василий Иванов ИА REGNUM
Данные об атмосферном давлении
Василий Иванов ИА REGNUM
В музее Останкинской телебашни
Василий Иванов ИА REGNUM
Более полувека истории
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на Троицкую церковь
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на гостиницу «Космос»
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Вид на Центральный павильон ВДНХ
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Вид на «Солнце Москвы»
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Фонтан у Останкинской телебашни
Василий Иванов ИА REGNUM
Территория после благоустройства