В гостях у неба — Останкинская телебашня — фоторепортаж
Москвичи и гости столицы могут побывать на одной из самых уникальных видовых точек Москвы — на вершине Останкинской телебашни.
Сегодня комплекс Останкинской телебашни представляет из себя уникальную туристическую зону. Здесь гости могут подняться на закрытую смотровую площадку, посетить площадки на открытом воздухе (одна находится на высоте 340 метров и открыта с мая по октябрь, другая на высоте 85 метров и работает круглый год), также на территории комплекса находятся концертный зал «Останкино», летнее кафе «Эфир», стеклянная галерея со свето-музыкальным шоу, легендарный ресторанный комплекс «Седьмое небо» и многое другое.
Посещение башни можно осуществить самостоятельно, а также в формате экскурсии или взять аудиогид. Для посетителей с детьми существует набравшая популярность программа «О высоком и не только…».
В стеклянной галерее, ведущей на башню, ежедневно каждые 20 минут в вечернее время проходит свето-музыкальное шоу. В фойе башни находятся исторический и метеорологический центры, а также берет свое начало интерактивная экспозиция, продолжающаяся на закрытой смотровой площадке.
Наверх посетители попадают на лифтах, развивающих скорость до 7 метров в секунду.