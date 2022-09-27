Москвичи несут цветы и игрушки к народному мемориалу у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После трагедии в ижевской школе № 88 в Москве был создан стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики по адресу Октябрьский переулок, 9. Сюда несут цветы, свечи и игрушки. Выразить соболезнования приходят люди разного возраста, приводят с собой своих детей.

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Муниципальный депутат Екатерина Бакашева

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве