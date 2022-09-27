Москва скорбит вместе с Ижевском — фото
27 сентября 2022
Москвичи несут цветы и игрушки к народному мемориалу у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
После трагедии в ижевской школе № 88 в Москве был создан стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики по адресу Октябрьский переулок, 9. Сюда несут цветы, свечи и игрушки. Выразить соболезнования приходят люди разного возраста, приводят с собой своих детей.
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Муниципальный депутат Екатерина Бакашева
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Стихийный мемориал у здания представительства главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации в Москве