Судьба 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района неразрывно связана с историей Московского педагогического государственного университета (тогда — МГПИ им В. И. Ленина). Уже летом 1941 года студенты, преподаватели и сотрудники вуза вызвались записаться в ряды народного ополчения, а затем отправились на фронт. Будущие учителя, аспиранты, ученые, профессора, оставив свое педагогическое ремесло, отправились на защиту своей Родины. Часть из них так и не вернется за студенческую скамью. Их подвиг стал общенародным достоянием и силой.

Одной из приоритетных задач для нынешних сотрудников МПГУ является поиск и изучение материалов об ополченцах. История московского народного ополчения требует своего дальнейшего научного освоения и раскрытия.

Корреспондент ИА REGNUM совместно с сотрудниками МПГУ встретился с заслуженным педагогом, учителем истории и обществознания, создателем уникального школьного музея Боевой славы в МОУ «СОШ с. Ворсино им. К. И. Фролова» (Боровский район Калужской области) Грибачевой Ярославой Иосифовной, чей многолетний педагогический и исследовательский опыт является важным примером и подспорьем для дальнейшей работы университета.

Василий Иванов ИА REGNUM Ярослава Иосифовна на фоне школы

«Первая наша встреча с Ярославой Иосифовной состоялась еще в конце мая 2019 г. на Вахте Памяти неподалеку от деревни Денисово Боровского района Калужской области (на 91-м километре Киевского шоссе), где расположен мемориал в память об участниках народного ополчения, павших при обороне Москвы (воинам-добровольцам 110-й и 113-й дивизий народного ополчения Куйбышевского и Фрунзенского районов г. Москвы). С этого момента каждый год студентов МПГУ в стенах своей школы радушно встречают Ярослава Иосифовна и ее дочь, педагог дополнительного образования, создатель школьного краеведческого музея, профессиональный художник росписи по дереву Юлия Анатольевна Краюшкина», — вспоминает Полатханова Эльмира Руфатовна, специалист Центра поисковой работы и историко-культурного туризма Института истории политики МПГУ (Московского педагогического государственного университета).

Василий Иванов ИА REGNUM Эльмира Полатханова, специалист Центра поисковой работы и историко-культурного туризма Института истории политики МПГУ

«Решение о создании дивизий народного ополчения было принято постановлением Государственного комитета обороны (ГКО) 4 июля 1941 года. Руководством страны во главе с И. В. Сталиным осознавалась необходимость привлечения на помощь Красной Армии в борьбе против гитлеровской Германии дополнительных резервов, сформированных на основе добровольной мобилизации. Ещё до его выхода колоссальное число советских граждан, как призывного, так и не призывного возраста, высказывали пожелание записаться на фронт. Об этом свидетельствуют официальные документы, а также многочисленные воспоминания самих ополченцев. Более того, немалому числу людей было официально отказано ввиду того, что они были необходимы для работы на благо фронта в тылу. Если брать дивизии Московского народного ополчения, то в обшей сложности через него прошло более 160 тыс. человек. Командовали дивизиями народного ополчения профессиональные военные. Несмотря на нехватку в некоторых частях вооружения, а также проблемы со связью и отсутствие боевого опыта, оно сыграло важную роль в Московской битве, особенно осенью 1941 года, когда положение было почти критическим, а войск и резервов существенно не хватало. К сожалению, это отобразилось и на значительных потерях в составе дивизий, некоторые даже полностью погибли в боях и были расформированы как соединения. В дальнейшем часть сохранившихся дивизий, которые ещё в начале войны были преобразованы в стрелковые, прошли славный боевой путь до Великой Победы 1945 года. Вечная слава защитникам Родины!» — рассказал Сивов Анатолий Никитович, учитель истории ГБОУ «Школа им. В. В. Маяковского», специалист Центра поисковой работы и историко-культурного туризма Института истории и политики МПГУ (Московского педагогического государственного университета).

Василий Иванов ИА REGNUM Анатолий Сивов, учитель истории ГБОУ «Школа им. В. В. Маяковского», специалист Центра поисковой работы и историко-культурного туризма Института истории и политики МПГУ

В апреле 2022 года наша страна отмечала 80-летие со дня завершения Московской битвы, итоги которой оказали решающее влияние на ход Великой Отечественной войны: потерпели крах план «Блицкриг» и операция «Тайфун», впереди был переломный 1943 год. В своих мемуарах маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал, что «москвичи превратили столицу и подступы к ней в неприступную крепость, а защита Москвы вылилась в героическую эпопею».

Василий Иванов ИА REGNUM Добринский мемориальный комплекс

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориальная плита

Василий Иванов ИА REGNUM Постамент в честь погибших бойцов

Одним из подступов к столице являлся г. Боровск и прилегающие к нему деревни и села. Село Ворсино являлось одним из мест ожесточенных боев за Боровское направление. Каждый год на Калужской земле проходят новые церемонии перезахоронения найденных останков бойцов Красной армии в братские могилы. Эти места стали перекрестком многих судеб. Хранителями памяти и защитниками памяти часто выступают рядовые сельские учителя, чьи судьбы являются важным примером для современного общества. В этом интервью мы расскажем об удивительной судьбе заслуженного педагога, учителя истории и обществознания высшей категории, создателя уникального музея Боевой славы в МОУ «СОШ с. Ворсино им. К. И. Фролова».

Василий Иванов ИА REGNUM Ярослава Иосифовна возлагает цветы у Добринского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Ярослава Иосифовна возлагает цветы у Ворсинского мемориала

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориал павшим бойцам-добровольцам в селе Ворсино

Встреча с Ярославой Иосифовной Грибачевой и ее дочерью Юлией Анатольевной Краюшкиной, педагогом дополнительного образования, профессиональным художником росписи по дереву, создателем школьного историко-краеведческого музея, прошла при поддержке сотрудников Центра поисковой работы и историко-культурного туризма Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.

Василий Иванов ИА REGNUM Ярослава Иосифовна в стенах школы рядом с кабинетом истории

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Анатольевна Краюшкина, педагог дополнительного образования

ИА REGNUM: Ярослава Иосифовна, расскажите о своем детстве.

Ярослава Иосифовна: Я родилась 2 сентября 1944 года в селе Дитятин Галичского района Станиславской (ныне Ивано-Франковской) области. В 1951 году мои родители — Груздевич Иосиф Васильевич и Евдокия Григорьевна — были репрессированы. Мне было 7 лет, а старшей сестре — 11 лет, когда наших родителей сослали на поселение в Иркутскую область, в Зиминский район. Отец работал на лесоповале, где трелевал лес, возил бревна на лошадях. Что могу сказать о родителях: несмотря на такие тяжелые условия и события в жизни, они никогда не теряли надежду на лучшее, не роптали, очень быстро освоились, познакомились с местными жителями, завели хозяйство. Земли было много, условия были неплохими. У родителей была глубокая вера в Бога, они говорили, что надо молиться, и Бог не оставит нас. Родители мечтали дать детям образование, за что я им очень благодарна.

Василий Иванов ИА REGNUM МОУ «СОШ с. Ворсино им. К. И. Фролова»

Василий Иванов ИА REGNUM Музей Боевой славы в с. Ворсино является партнером Музея Победы

ИА REGNUM: Вы давно учительствуете, а можете вспомнить и поведать нашим читателям о себе в школьные годы, о своих одноклассниках.

Ярослава Иосифовна: Среднюю школу я закончила в городе Зима. Школа была хорошая, преподаватели замечательные, дали нам крепкие знания. Мой класс был интернациональный, учились дети из русских, литовских, чувашских, бурятских семей. Из двадцати человек класса все получили высшее образование. В 1962 году мы с подругами (4 подруги) самостоятельно поехали в Иркутск, успешно сдали экзамены и поступили в Иркутский педагогический институт.

Василий Иванов ИА REGNUM Кабинет истории

Василий Иванов ИА REGNUM Уникальное, созданное вручную оформление кабинета истории

Василий Иванов ИА REGNUM Фотогалерея

ИА REGNUM: Как проходили Ваши студенческие годы?

Ярослава Иосифовна: О студенческих годах у меня остались самые лучшие воспоминания. Нас учили прекрасные преподаватели, которые читали интереснейшие лекции. Много времени мы посвящали и культурному образованию. В Иркутске хорошие театры, музеи. В институте я отвечала за культурно-массовую работу, поэтому мы посещали все культурные мероприятия.

Василий Иванов ИА REGNUM Музей

Василий Иванов ИА REGNUM Стена с военными предметами, обнаруженными в местах боев

Василий Иванов ИА REGNUM Предметы с мест боев

ИА REGNUM: Вы учились у историка В. Г. Тюкавкина, который до работы в МПГУ преподавал в Иркутском педагогическом институте. Какова была роль Виктора Григорьевича в становлении Вас как историка и педагога?

Ярослава Иосифовна: В. Г. Тюкавкин преподавал нам историю СССР. Его лекции были интересные и увлекательные, мы старались не пропускать их. Все были влюблены в его обаяние и доброе обращение со студентами. Мы его очень любили!

Василий Иванов ИА REGNUM Ярослава Иосифовна показывает предметы из коллекции музея

Василий Иванов ИА REGNUM Настольная книга Ярославы Иосифовны

ИА REGNUM: Как складывалась Ваша жизнь после института?

Ярослава Иосифовна: В 1966 году я закончила институт и два года работала в школе в поселке Усть-Орда, а затем стала преподавать в городе Ангарске. В Сибири я увлеклась историей декабристов, посетила все места, связанные с этой темой. Собрала очень хороший материал. Большое впечатление на меня произвела их роль в культурном развитии тех мест, где они жили на поселении.

Василий Иванов ИА REGNUM Они сражались за Родину

Василий Иванов ИА REGNUM Фронтовые фотографии

ИА REGNUM: Как же Вы оказались в Калужской области? С чего началась Ваша педагогическая деятельность в школьном музее села Ворсино?

Ярослава Иосифовна: В 1973 году мы с мужем в силу обстоятельств переехали в Калужскую область, в село Ворсино Боровского района. В этом же году я начала работать в средней школе деревни Добрино. В Добрино в то время уже была братская могила, где были захоронены солдаты 113-й и 110-й стрелковых дивизий.

Василий Иванов ИА REGNUM Перенос праха погибших воинов

Василий Иванов ИА REGNUM Поминовение погибших

Ежегодно на День Победы в село приезжали ветераны из Москвы. Тогда я познакомилась со многими из них. Мне пришла идея создать музей Боевой славы. Я установила тесную связь с Советом ветеранов 113-й и 110-й стрелковых дивизий. Каждый год в школу приезжали участники войны, общались с учениками. Ветераны оказывали огромную помощь в сборе материалов, документов, присылали фотографии, писали письма с воспоминаниями. Мы с ребятами вели с ними активную переписку. Их воспоминания об однополчанах и письма, в которых звучит огромная вера в победу, я использую на всех мероприятиях в музее Боевой славы. В их письмах прекрасные воспоминания об однополчанах, о желании победить.

Василий Иванов ИА REGNUM Открытие Музея боевой славы в Ворсино

Василий Иванов ИА REGNUM Ярослава Иосифовна проводит экскурсию

Василий Иванов ИА REGNUM Ветераны вместе с учениками

ИА REGNUM: Кто-то помогал Вам в обустройстве музея или все создавалось своими силами?

Ярослава Иосифовна: В оформлении музея мне помогал муж, Анатолий Данилович. Все стенды, витрины, полки были собраны им вручную из подручных средств. Когда подросла дочь, Юлия Анатольевна, то и она стала помогать оформлять экспозиции музея. Неоценимую помощь и участие оказали московские ополченцы, ветераны-ворсинцы, учителя ворсинской школы и местные жители, которое помогали в сборе информации. Бойцы ополченческих дивизий приезжали каждый год: сначала на братское захоронение в Добрино, а затем сюда в школу, где устраивали совместные встречи, привозили своих студентов. Большой вклад оказали политрук роты Иван Игнатьевич Королев, автор одной из первых работ про боевой путь 113-й стрелковой дивизии, и многие другие ополченцы. Деятельное участие в сборе информации принимал Совет ветеранов, который располагался тогда в Москве на ул. Усачева. Рядом находилась школа, где тоже был музей, посвященный 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района.

Василий Иванов ИА REGNUM Комиссар полка Поташников М. М.

Василий Иванов ИА REGNUM Иван Королев, заместитель политрука 8-й роты 3-го батальона 1290-го стрелкового полка

Василий Иванов ИА REGNUM После боя

ИА REGNUM: В Вашем музее хранится уникальный массив документов по бойцам 110-й, 113-й и 338-стрелковой дивизии. Как удалось найти и сохранить столько материалов?

Ярослава Иосифовна: Рядом с Добринским братским захоронением, куда приезжали ополченцы, стояли два небольших стенда. После того как я два года проработала в Добрино, меня перевели в ворсинскую школу. И мы решили расширить эту исследовательскую деятельность. Материал долго собирали. Вначале не было музея и помещения. Все начиналось со школьной рекреации, где находились информационные стенды. Но мы сразу начали вести активную переписку с ветеранами. Они стали постоянно сюда приезжать, привозили фотографии, передавали написанные от руки или на печатной машинке мемуары. Например, воспоминания жены генерал-майора И. А. Преснякова, первого командира 113-й стрелковой дивизии, участника Гражданской войны, который в 1943 г. был расстрелян в немецком лагере за антифашистскую агитацию.

Василий Иванов ИА REGNUM Учащиеся добринской школы в почетном карауле

Василий Иванов ИА REGNUM Эта традиция сохраняется и по сей день

Сбор информации осуществлялся поэтапно. В начале мы начали искать данные о командном составе дивизии, о том, как формировалась 113-я стрелковая дивизия, как шла запись в народное ополчение, затем — о Героях Советского Союза этой дивизии. Следующий задачей был сбор сведений о бойцах-ворсинцах. Ходили, просили, собирали материал у местных. В то время ветераны не хотели о себе говорить. У моего мужа отец не хотел рассказывать, а если вспоминал, то плакал. Но мы все равно собрали существенную часть воспоминаний. Многих ворсинцев я знаю. Всех детей в этой школе я переучила. Когда еще здесь не было поисковых отрядов, дети находили военные артефакты и несли все в музей. Сама наша школа носит имя Героя Советского Союза старшего сержанта РККА Константина Ивановича Фролова, скончавшегося от полученных ран в 1944 г., во время освобождения Николаевской области УССР. Вместе с детьми мы ходили к его дому, общались с его родственниками. Его сестра рассказывала нам про брата.

Василий Иванов ИА REGNUM Письма от ветеранов

Василий Иванов ИА REGNUM Герой Советского Союза Константин Иванович Фролов

Также ополченцы любили сюда приезжать, вспоминали молодость, общались друг с другом. Через некоторое время нам дали кабинет, который необходимо было отремонтировать. Мы все привели в порядок, здесь все сделано нашими руками, мне помогали муж, дочь, учителя и ученики. Три раза переоформляли музей. Все переписки с ветеранами хранятся в отдельных папках. Здесь очень много судеб. Каждая фотография — судьба человека. Я могу рассказать о каждой из них.

Василий Иванов ИА REGNUM Интервью с Ярославой Иосифовной Грибачевой

ИА REGNUM: Вы очевидец многих изменений в нашей стране. Расскажите, какие годы для музея были трудными?

Ярослава Иосифовна: 80-е и 90-е гг. прошлого столетия. Сама перестройка и «постперестроечный» период. В эти годы многие музеи закрывались. Искажали нашу историю. Это отражалось и на деятельности музеев. Были прекрасные школьные музеи в Балабаново, в Боровске, которые тогда прекратили свое существование. Кто мог, пытался сохранить, что возможно. Такое время было…относились негативно и к музеям, и к теме Великой Отечественной войны. Наглядные примеры — это обесценивание подвигов, подмена понятий. Например, это видно по изменению отношения к «трижды казненной» Зое Космодемьянской, повешенной Вере Волошиной. Ильинских рубежей — не было, героев-панфиловцев — не было. Но это время надо было пережить. Нам удалось сохранить свой историко-документальный музейный архив.

Василий Иванов ИА REGNUM В музее

Василий Иванов ИА REGNUM Подарок музею от выпускников 1985 года

ИА REGNUM: А как сейчас? Есть ли изменения?

Ярослава Иосифовна: Сейчас наоборот. Вновь поднят вопрос о военно-патриотическом воспитании, набирается новый материал, вновь открывают свои двери музеи. Мы недавно были в Балабановском музее, нам понравилось. У них хороший музей! В Боровской школе №1 и в самом Боровске работают прекрасные музеи! Но тем не менее для развития музеев, укрепления музейных коллективов нужна государственная поддержка. Нужно продолжать укреплять и создавать условия для развития музеев и его коллективов. В музеях сохраняется живая история и заложен сильный педагогический потенциал. Здесь можно проводить уроки мужества, классные часы, беседы. Ведь школьникам так важна возможность не просто услышать о чем-то, но и увидеть своими глазами, прикоснуться руками, рассмотреть, почувствовать. Любое мероприятие в нашем музее мы начинаем с военных песен, которые звучат на грампластинках. Помню, как один мальчик, правнук нашего ветерана Куркаева, поразился, увидев проигрыватель, расспросил нас про него и долгое время от него не отходил.

Василий Иванов ИА REGNUM Дочь Ярославы Иосифовны смотрит альбом

ИА REGNUM: В Вашей школе есть не только интереснейший музей Боевой славы, но и очень уютный краеведческий музей, которым заведует Ваша дочь, педагог дополнительного образования Юлия Анатольевна Краюшкина. Краеведение — одно из Ваших увлечений?

Ярослава Иосифовна: Кроме музея Боевой славы, я еще занимаюсь историей села Ворсино, историей храма Успения Пресвятой Богородицы. Мы с ребятами регулярно принимаем участие в районных и областных конференциях по краеведению. Я много узнавала о местных жителях, об их славных трудовых достижениях на благо Родины. Все наши земляки очень трудолюбивы. В селе три Героя Социалистического Труда. Почти все труженики имеют высокие награды. В краеведческом музее Юлией Анатольевной собраны редкие экспонаты, например старинные костюмы с неповторимым орнаментами, сундуки, прялки, утюги и многие другие предметы быта. Часть экспозиции сделаны совместно с детьми, здесь есть и рождественские вертепы, народные и авторские куклы, самые различные поделки.

Василий Иванов ИА REGNUM Краеведческий музей, созданный Ярославой Иосифовной и Юлией Анатольевной

Василий Иванов ИА REGNUM Краеведческий музей, созданный Ярославой Иосифовной и Юлией Анатольевной

Василий Иванов ИА REGNUM Краеведческий музей, созданный Ярославой Иосифовной и Юлией Анатольевной

Василий Иванов ИА REGNUM Краеведческий музей, созданный Ярославой Иосифовной и Юлией Анатольевной

Василий Иванов ИА REGNUM Краеведческий музей, созданный Ярославой Иосифовной и Юлией Анатольевной

Василий Иванов ИА REGNUM Работы, созданные учениками на уроках ИЗО и самой Юлией Анатольевной

ИА REGNUM: В чем, на Ваш взгляд, состоит главная задача педагога? Какими чертами характера он должен обладать и что передавать детям?

Ярослава Иосифовна: Главная задача в наше время — это обратить особое внимание на проблемы духовно-нравственного воспитания детей, воспитывать сопричастность историческим и духовным традициям Отечества. Учитель должен быть одновременно хранителем наследия своего народа, но и уметь слушать современные мнения. А еще педагог, я считаю, должен с уважением относиться к каждому ученику, видеть в нем личность. Дети это чувствуют.

Василий Иванов ИА REGNUM Ярослава Иосифовна проводит экскурсию в 2022 году

Также Ярослава Иосифовна рассказала об еще одном герое войны. Но уже не о пожилом ветеране, а о своем ученике, который героически погиб в ходе боевых действий на границе Дагестана и Чечни в сентябре 2005 года. Александр Потапенко, так зовут навечно двадцатилетнего солдата, уроженца села Ворсино, прикрывавшего до конца отход тридцати своих товарищей огнем из пулемета. Пуля боевика-снайпера оборвала жизнь юного героя. Он похоронен на родной ворсинской земле. В последний путь его проводили с воинскими почестями, под залпы и звуки оркестра воинской части № 3694. «Будем помнить Сашу», — глубоко вздохнула Ярослава Иосифовна.

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Потапенко

С нами беседовала кавалер ордена «Знак Почёта», Отличник просвещения РФ, человек, награжденный медалями св. патриарха Тихона и Георгия Константиновича Жукова, и просто скромная, искренняя, приятная женщина, полная оптимизма и нестареющая душой, учитель по призванию Ярослава Иосифовна Грибачева.