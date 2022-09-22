Народы России объединились в танце — фоторепортаж
21 сентября на ВДНХ состоялось самое масштабное событие в рамках Года культурного наследия — «Вальс народов России». Впервые в таком масштабе тысячи пар в национальных костюмах со всех регионов страны объединились, продемонстрировав уникальное культурное многообразие и единство межнациональных отношений.
В торжественной обстановке тысячи пар вальсировали под музыку из сюиты Георгия Свиридова «Метель» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижера Ивана Рудина.
«В верности, единстве и дружбе народов России — её великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», — заявил 20 сентября президент Владимир Путин.
Мероприятие вошло в Книгу рекордов России в категории «Самый массовый вальс в мире», побив рекорд итальянцев в 2018 году в 1598 пар. Вальс народов России собрал 3075 танцующих пар. Участие принимали все желающие от студентов до пенсионеров, от любителей до профессиональных танцоров.
«Знаково, что вальс проходит в Год культурного наследия народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Инициатива исходила от творческих коллективов российских университетов. Студенты с разных точек нашей страны приехали на ВДНХ для того, чтобы показать силу духа, силу единения — те главные смыслы, которые изначально закладывались в этот масштабный проект. Мы считаем, что очень важно поддерживать активных молодых людей, которые стремятся к национальному единству и реализуют себя в творчестве. Культура и наука всегда были и остаются силой, объединяющей людей. Мы намерены и дальше сохранять и укреплять межнациональное единство страны», — подчеркнула Елена Дружинина, заместитель Министра науки и высшего образования РФ.
Торжественную часть открыло выступление Алиаса Авидзба, добровольца-участника специальной военной операции в Донбассе под псевдонимом Горец.
«Есть одна нация — человек. Есть один язык — язык сердца. Есть одна религия — религия любви. И мы все такой большой интернациональной семьей сражаемся за русский мир. И наше единство делает нас сильнее. Я счастлив принимать участие в таком мероприятии. Пока мы едины, нас никто никогда не сможет победить», — обратился со сцены Алиас.
Праздничный концерт продолжили выступления популярных артистов. На сцену вышли Ваня Дмитриенко, Шаман, группы «Сурганова и Оркестр» и «Земляне». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при содействии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федеральное агентство по делам национальностей, Ассамблея народов России, Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь».