21 сентября на ВДНХ состоялось самое масштабное событие в рамках Года культурного наследия — «Вальс народов России». Впервые в таком масштабе тысячи пар в национальных костюмах со всех регионов страны объединились, продемонстрировав уникальное культурное многообразие и единство межнациональных отношений.

Василий Иванов ИА REGNUM «Вальс народов России»

В торжественной обстановке тысячи пар вальсировали под музыку из сюиты Георгия Свиридова «Метель» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижера Ивана Рудина.

Василий Иванов ИА REGNUM Дирижер Иван Рудин

«В верности, единстве и дружбе народов России — её великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», — заявил 20 сентября президент Владимир Путин.

Василий Иванов ИА REGNUM Исполнение гимна России

Мероприятие вошло в Книгу рекордов России в категории «Самый массовый вальс в мире», побив рекорд итальянцев в 2018 году в 1598 пар. Вальс народов России собрал 3075 танцующих пар. Участие принимали все желающие от студентов до пенсионеров, от любителей до профессиональных танцоров.

Василий Иванов ИА REGNUM Главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

«Знаково, что вальс проходит в Год культурного наследия народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Инициатива исходила от творческих коллективов российских университетов. Студенты с разных точек нашей страны приехали на ВДНХ для того, чтобы показать силу духа, силу единения — те главные смыслы, которые изначально закладывались в этот масштабный проект. Мы считаем, что очень важно поддерживать активных молодых людей, которые стремятся к национальному единству и реализуют себя в творчестве. Культура и наука всегда были и остаются силой, объединяющей людей. Мы намерены и дальше сохранять и укреплять межнациональное единство страны», — подчеркнула Елена Дружинина, заместитель Министра науки и высшего образования РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Елена Дружинина, заместитель Министра науки и высшего образования России

Василий Иванов ИА REGNUM Валерий Белгородский, ректор РГУ им. А. Н. Косыгина

Торжественную часть открыло выступление Алиаса Авидзба, добровольца-участника специальной военной операции в Донбассе под псевдонимом Горец.

«Есть одна нация — человек. Есть один язык — язык сердца. Есть одна религия — религия любви. И мы все такой большой интернациональной семьей сражаемся за русский мир. И наше единство делает нас сильнее. Я счастлив принимать участие в таком мероприятии. Пока мы едины, нас никто никогда не сможет победить», — обратился со сцены Алиас.

Василий Иванов ИА REGNUM Алиас Авидзба из интернациональной бригады «Пятнашка»

Праздничный концерт продолжили выступления популярных артистов. На сцену вышли Ваня Дмитриенко, Шаман, группы «Сурганова и Оркестр» и «Земляне». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при содействии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федеральное агентство по делам национальностей, Ассамблея народов России, Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь».

Василий Иванов ИА REGNUM Ведущие Валдис Пельш и Юлия Барановская

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители

Василий Иванов ИА REGNUM Московский государственный академический театр танца «Гжель»

Василий Иванов ИА REGNUM Московский государственный академический театр танца «Гжель»

Василий Иванов ИА REGNUM Московский государственный академический театр танца «Гжель»

Василий Иванов ИА REGNUM Яна Лысенко

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Барановская

Василий Иванов ИА REGNUM Студенческий ансамбль «Лаборатория танца» РГУ им. А.Н. Косыгина

Василий Иванов ИА REGNUM Студенческий ансамбль «Лаборатория танца» РГУ им. А.Н. Косыгина

Василий Иванов ИА REGNUM Студенческий ансамбль «Лаборатория танца» РГУ им. А.Н. Косыгина

Василий Иванов ИА REGNUM Вокальный ансамбль Московского политехнического университета

Василий Иванов ИА REGNUM Студенты

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители и гости

Василий Иванов ИА REGNUM Фольклорный центр «Москва» и ансамбль «Русы»

Василий Иванов ИА REGNUM Фольклорный центр «Москва» и ансамбль «Русы»

Василий Иванов ИА REGNUM Фольклорный центр «Москва» и ансамбль «Русы»

Василий Иванов ИА REGNUM Фольклорный центр «Москва» и ансамбль «Русы»

Василий Иванов ИА REGNUM Фольклорный центр «Москва» и ансамбль «Русы»

Василий Иванов ИА REGNUM Фольклорный центр «Москва» и ансамбль «Русы»

Василий Иванов ИА REGNUM «Браво!»

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители и гости

Василий Иванов ИА REGNUM Фольклорный центр «Москва» и ансамбль «Русы»

Василий Иванов ИА REGNUM Софья Мальцева

Василий Иванов ИА REGNUM На празднике

Василий Иванов ИА REGNUM Московский ансамбль танца «Алания»

Василий Иванов ИА REGNUM Московский ансамбль танца «Алания»

Василий Иванов ИА REGNUM Театр танца «Вариация»

Василий Иванов ИА REGNUM Московский государственный академический театр танца «Гжель»

Василий Иванов ИА REGNUM Хор Данилова монастыря

Василий Иванов ИА REGNUM Главный регент Георгий Сафонов

Василий Иванов ИА REGNUM Хор Данилова монастыря

Василий Иванов ИА REGNUM Гости

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция вальса

Василий Иванов ИА REGNUM «Вальс народов России»

Василий Иванов ИА REGNUM «Вальс народов России»

Василий Иванов ИА REGNUM «Вальс народов России»

Василий Иванов ИА REGNUM «Вальс народов России»

Василий Иванов ИА REGNUM «Вальс народов России»

Василий Иванов ИА REGNUM «Вальс народов России»

Василий Иванов ИА REGNUM «Вальс народов России»

Василий Иванов ИА REGNUM Шаман

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители и гости праздника

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление группы «Земляне»

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление группы «Земляне»

Василий Иванов ИА REGNUM Ваня Дмитриенко

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление группы «Сурганова и Оркестр»

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление группы «Сурганова и Оркестр»

Василий Иванов ИА REGNUM Олеся Дементьева

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители приветствуют исполнителей