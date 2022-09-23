В Москве прошёл масштабный митинг-концерт в поддержку референдума о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. На Манежной площади собралось около 50 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденных территорий бывш. УССР организовал Общероссийский народный фронт. В мероприятии приняли участие множество партий-партнёров — КПРФ, Справедливая Россия, Партия дела и ряд других общественных объединений и организаций. Наряду с политиками в акции приняли участие действующие военные и деятели культуры.
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Герои России на митинге «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Напомним, референдум о воссоединении с Россией проходит в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.