В Москве прошёл масштабный митинг-концерт в поддержку референдума о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. На Манежной площади собралось около 50 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Митинг «Своих не бросаем» в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденных территорий бывш. УССР организовал Общероссийский народный фронт. В мероприятии приняли участие множество партий-партнёров — КПРФ, Справедливая Россия, Партия дела и ряд других общественных объединений и организаций. Наряду с политиками в акции приняли участие действующие военные и деятели культуры.

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Василий Иванов ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Миронов

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Нечаев

Василий Иванов ИА REGNUM Анна Кузнецова

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Чичерина

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Машков

Василий Иванов ИА REGNUM Игорь Петренко

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Ф. Скляр

Василий Иванов ИА REGNUM Алиас Авидзба

Василий Иванов ИА REGNUM Ахра Авидзба

Василий Иванов ИА REGNUM Антон Шагин

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Герои России на митинге «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Напомним, референдум о воссоединении с Россией проходит в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.