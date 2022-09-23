В Москве прошёл масштабный митинг-концерт в поддержку референдума о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. На Манежной площади собралось около 50 тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Митинг «Своих не бросаем» в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденных территорий бывш. УССР организовал Общероссийский народный фронт. В мероприятии приняли участие множество партий-партнёров — КПРФ, Справедливая Россия, Партия дела и ряд других общественных объединений и организаций. Наряду с политиками в акции приняли участие действующие военные и деятели культуры.

Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Леонид Слуцкий
Василий Иванов ИА REGNUM
Геннадий Зюганов
Василий Иванов ИА REGNUM
Сергей Миронов
Василий Иванов ИА REGNUM
Алексей Нечаев
Василий Иванов ИА REGNUM
Анна Кузнецова
Василий Иванов ИА REGNUM
Юлия Чичерина
Василий Иванов ИА REGNUM
Владимир Машков
Василий Иванов ИА REGNUM
Игорь Петренко
Василий Иванов ИА REGNUM
Александр Ф. Скляр
Василий Иванов ИА REGNUM
Алиас Авидзба
Василий Иванов ИА REGNUM
Ахра Авидзба
Василий Иванов ИА REGNUM
Антон Шагин
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Герои России на митинге «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг «Своих не бросаем» на Манежной площади

Напомним, референдум о воссоединении с Россией проходит в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.