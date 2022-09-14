Пермская государственная художественная галерея — крупнейший музей Урала
Обязательным для посещения местом в Перми является художественная галерея. Она располагается в здании Спасо-Преображенского собора. На сегодняшний день в фонде одного из крупнейших музеев на Урале хранится более 51 000 различных уникальных экспонатов.
Значительную часть коллекции занимает декоративно-прикладное искусство, деревянная скульптура, печатная графика и рисунок, особенно редкие предметы западноевропейского и отечественного фарфора, античной керамики и нумизматики. Именно здесь можно увидеть ценнейшие произведения конца XV–середины XVIII веков: храмовые иконы, созданные в мастерских Москвы и Средней Руси, Русского Севера и Урала, и вкладные иконы, писаные мастерами московской Оружейной палаты.
Жемчужиной коллекции является экспозиция пермской деревянной скульптуры — объемные изображения Иисуса Христа, святых, ангелов и архангелов, а также резные царские врата XVII–XIX веков, собранные в ходе экспедиций по храмам Пермского края. Коллекция — самое крупное в стране собрание русской храмовой деревянной скульптуры, насчитывающее около 500 экспонатов. Предметы представляют собой особо почитаемые образы христианской православной церкви и являются образцами высокого художественного мастерства.
Посещение галереи возможно индивидуально, а также экскурсионными группами не более 25 человек. Стоимость входных билетов варьируется от 50 до 200 рублей, в зависимости от категории граждан. Посетители в возрасте от 14 до 22 лет при приобретении билета могут воспользоваться Пушкинской картой.