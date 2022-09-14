Обязательным для посещения местом в Перми является художественная галерея. Она располагается в здании Спасо-Преображенского собора. На сегодняшний день в фонде одного из крупнейших музеев на Урале хранится более 51 000 различных уникальных экспонатов.

Василий Иванов ИА REGNUM Здание Спасо-Преображенского собора

Василий Иванов ИА REGNUM Первый зал Пермской государственной художественной галереи

Василий Иванов ИА REGNUM Проект нового здания галереи

Василий Иванов ИА REGNUM В залах Пермской государственной художественной галереи

Василий Иванов ИА REGNUM В залах Пермской государственной художественной галереи

Василий Иванов ИА REGNUM Фернандо Кортес работы Альбер-Эрнеста Каррье-Беллеза

Василий Иванов ИА REGNUM Табун кабардинских лошадей работы Евгения Лансере

Василий Иванов ИА REGNUM Куница работы Анатолия Овчинникова

Значительную часть коллекции занимает декоративно-прикладное искусство, деревянная скульптура, печатная графика и рисунок, особенно редкие предметы западноевропейского и отечественного фарфора, античной керамики и нумизматики. Именно здесь можно увидеть ценнейшие произведения конца XV–середины XVIII веков: храмовые иконы, созданные в мастерских Москвы и Средней Руси, Русского Севера и Урала, и вкладные иконы, писаные мастерами московской Оружейной палаты.

Василий Иванов ИА REGNUM Эскиз к картине «Последний день Помпеи» Карла Брюллова

Василий Иванов ИА REGNUM Пир бобового короля. Мастерская Якоба Йорданса

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет великой княжны Ольги Николаевны кисти Карла Брюллова

Василий Иванов ИА REGNUM Кузьма Петров-Водкин. Портрет мальчика

Василий Иванов ИА REGNUM Борис Кустодиев. «Парижский бульвар ночью»

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Маковский. «Наём прислуги»

Василий Иванов ИА REGNUM Константин Савицкий. «На войну»

Василий Иванов ИА REGNUM Василий Верещагин. «Последний привал»

Жемчужиной коллекции является экспозиция пермской деревянной скульптуры — объемные изображения Иисуса Христа, святых, ангелов и архангелов, а также резные царские врата XVII–XIX веков, собранные в ходе экспедиций по храмам Пермского края. Коллекция — самое крупное в стране собрание русской храмовой деревянной скульптуры, насчитывающее около 500 экспонатов. Предметы представляют собой особо почитаемые образы христианской православной церкви и являются образцами высокого художественного мастерства.

Василий Иванов ИА REGNUM Подьем в зал, посвященный Пермской деревянной скульптуре

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на иконостас

Василий Иванов ИА REGNUM В зале Пермской христианской деревянной скульптуры

Василий Иванов ИА REGNUM Статуя Христа

Василий Иванов ИА REGNUM Вид экспозиции

Василий Иванов ИА REGNUM Христос в темнице. XVIII век

Василий Иванов ИА REGNUM Ангел коленопреклоненный. XVIII век

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент Царских врат. XVIII век

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Можайский. XVIII век

Василий Иванов ИА REGNUM Христос в темнице. XVIII век

Василий Иванов ИА REGNUM Страстной ангельский чин Никона Кирьянова. XIX век

Василий Иванов ИА REGNUM Страстной ангельский чин Никона Кирьянова. XIX век

Василий Иванов ИА REGNUM Ангел. XIX век

Василий Иванов ИА REGNUM Господь Саваоф работы Дмитрия Домнина. XVIII век

Василий Иванов ИА REGNUM В зале пермской христианской деревянной скульптуры

Василий Иванов ИА REGNUM Распятие с предстоящими. XVIII век

Василий Иванов ИА REGNUM Богоматерь, Иоанн Богослов, Мария Магдалина, сотник Лонгин. XVIII век

Василий Иванов ИА REGNUM Святой Николай Можайский. XVII век

Василий Иванов ИА REGNUM Христос с чертами лица коренного населения Пермского края

Посещение галереи возможно индивидуально, а также экскурсионными группами не более 25 человек. Стоимость входных билетов варьируется от 50 до 200 рублей, в зависимости от категории граждан. Посетители в возрасте от 14 до 22 лет при приобретении билета могут воспользоваться Пушкинской картой.