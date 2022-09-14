Обязательным для посещения местом в Перми является художественная галерея. Она располагается в здании Спасо-Преображенского собора. На сегодняшний день в фонде одного из крупнейших музеев на Урале хранится более 51 000 различных уникальных экспонатов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Здание Спасо-Преображенского собора
Василий Иванов ИА REGNUM
Первый зал Пермской государственной художественной галереи
Василий Иванов ИА REGNUM
Проект нового здания галереи
Василий Иванов ИА REGNUM
В залах Пермской государственной художественной галереи
Василий Иванов ИА REGNUM
В залах Пермской государственной художественной галереи
Василий Иванов ИА REGNUM
Фернандо Кортес работы Альбер-Эрнеста Каррье-Беллеза
Василий Иванов ИА REGNUM
Табун кабардинских лошадей работы Евгения Лансере
Василий Иванов ИА REGNUM
Куница работы Анатолия Овчинникова

Значительную часть коллекции занимает декоративно-прикладное искусство, деревянная скульптура, печатная графика и рисунок, особенно редкие предметы западноевропейского и отечественного фарфора, античной керамики и нумизматики. Именно здесь можно увидеть ценнейшие произведения конца XV–середины XVIII веков: храмовые иконы, созданные в мастерских Москвы и Средней Руси, Русского Севера и Урала, и вкладные иконы, писаные мастерами московской Оружейной палаты.

Василий Иванов ИА REGNUM
Эскиз к картине «Последний день Помпеи» Карла Брюллова
Василий Иванов ИА REGNUM
Пир бобового короля. Мастерская Якоба Йорданса
Василий Иванов ИА REGNUM
Портрет великой княжны Ольги Николаевны кисти Карла Брюллова
Василий Иванов ИА REGNUM
Кузьма Петров-Водкин. Портрет мальчика
Василий Иванов ИА REGNUM
Борис Кустодиев. «Парижский бульвар ночью»
Василий Иванов ИА REGNUM
Владимир Маковский. «Наём прислуги»
Василий Иванов ИА REGNUM
Константин Савицкий. «На войну»
Василий Иванов ИА REGNUM
Василий Верещагин. «Последний привал»

Жемчужиной коллекции является экспозиция пермской деревянной скульптуры — объемные изображения Иисуса Христа, святых, ангелов и архангелов, а также резные царские врата XVII–XIX веков, собранные в ходе экспедиций по храмам Пермского края. Коллекция — самое крупное в стране собрание русской храмовой деревянной скульптуры, насчитывающее около 500 экспонатов. Предметы представляют собой особо почитаемые образы христианской православной церкви и являются образцами высокого художественного мастерства.

Василий Иванов ИА REGNUM
Подьем в зал, посвященный Пермской деревянной скульптуре
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на иконостас
Василий Иванов ИА REGNUM
В зале Пермской христианской деревянной скульптуры
Василий Иванов ИА REGNUM
Статуя Христа
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид экспозиции
Василий Иванов ИА REGNUM
Христос в темнице. XVIII век
Василий Иванов ИА REGNUM
Ангел коленопреклоненный. XVIII век
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент Царских врат. XVIII век
Василий Иванов ИА REGNUM
Николай Можайский. XVIII век
Василий Иванов ИА REGNUM
Христос в темнице. XVIII век
Василий Иванов ИА REGNUM
Страстной ангельский чин Никона Кирьянова. XIX век
Василий Иванов ИА REGNUM
Страстной ангельский чин Никона Кирьянова. XIX век
Василий Иванов ИА REGNUM
Ангел. XIX век
Василий Иванов ИА REGNUM
Господь Саваоф работы Дмитрия Домнина. XVIII век
Василий Иванов ИА REGNUM
В зале пермской христианской деревянной скульптуры
Василий Иванов ИА REGNUM
Распятие с предстоящими. XVIII век
Василий Иванов ИА REGNUM
Богоматерь, Иоанн Богослов, Мария Магдалина, сотник Лонгин. XVIII век
Василий Иванов ИА REGNUM
Святой Николай Можайский. XVII век
Василий Иванов ИА REGNUM
Христос с чертами лица коренного населения Пермского края

Посещение галереи возможно индивидуально, а также экскурсионными группами не более 25 человек. Стоимость входных билетов варьируется от 50 до 200 рублей, в зависимости от категории граждан. Посетители в возрасте от 14 до 22 лет при приобретении билета могут воспользоваться Пушкинской картой.