В День города в Москве прошёл Парад судов — в нём приняли участие 40 прогулочных теплоходов.

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Суда движутся вдоль Космодамианской набережной

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Люди наблюдают за парадом судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Колонну возглавил теплоход модели «Москвич» с курсантами Колледжа Академии водного транспорта. Речные суда прошли через центр столицы: от Новоспасского моста до моста Лужников. Впервые Парад судов прошёл с пассажирами на борту. В параде приняли участие около 2 тыс. пассажиров.

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Стартовала флотилия от Новоспасского моста. Встречали суда на набережных и на крыле парящего моста в парке Зарядье. На причалах выступили музыканты проекта «Музыка в метро».

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Парад судов в Москве