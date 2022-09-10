В Москве прошёл Парад судов — фоторепортаж
10 сентября 2022
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В День города в Москве прошёл Парад судов — в нём приняли участие 40 прогулочных теплоходов.
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Суда движутся вдоль Космодамианской набережной
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Люди наблюдают за парадом судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Колонну возглавил теплоход модели «Москвич» с курсантами Колледжа Академии водного транспорта. Речные суда прошли через центр столицы: от Новоспасского моста до моста Лужников. Впервые Парад судов прошёл с пассажирами на борту. В параде приняли участие около 2 тыс. пассажиров.
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Стартовала флотилия от Новоспасского моста. Встречали суда на набережных и на крыле парящего моста в парке Зарядье. На причалах выступили музыканты проекта «Музыка в метро».
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад судов в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Патрульный катер сопровождает парад судов в Москве