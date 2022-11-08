В Москве ко Дню 7 ноября создали интерактивный музей истории под открытым небом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Вход на Красную площадь

В память о событиях Великой Отечественной войны на Красной площади организовали интерактивный музей, посвящённый борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.

Василий Иванов ИА REGNUM Регулировщица

Василий Иванов ИА REGNUM Интерактивный музей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Гости рассматривают экспозицию

Василий Иванов ИА REGNUM Сорокапятка

Василий Иванов ИА REGNUM Многие пришли целыми семьями

Василий Иванов ИА REGNUM На Красной площади

Гости услышали песни военных лет, посмотрели выступление артистов, инсталляцию «Белорусский вокзал» и смогли вживую увидеть военную технику Красной армии.

Василий Иванов ИА REGNUM Построение

Василий Иванов ИА REGNUM Интерактивный музей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Интерактивный музей ко Дню 7 ноября

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль ГАЗ-М1

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд с авиацией

Также специально к торжеству был возведён культпавильон, где прошли показы фильмов «Разгром немецких войск под Москвой» (1942) и «Подольские курсанты» (2020).

Василий Иванов ИА REGNUM Синхронная хроника 1941 и 2022 годов

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориал воинам-красноармейцам

Василий Иванов ИА REGNUM Экспонаты музея

Василий Иванов ИА REGNUM Представление «Дневник Победы»

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд артиллерии

Василий Иванов ИА REGNUM Гости на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM На встречу с историей приехали иностранные гости

Рядом с Кремлевской стеной на двойном экране все пришедшие могли посмотреть синхронную хронику военных событий 1941 и 2022 годов.

Василий Иванов ИА REGNUM Кадры документальной хроники

Василий Иванов ИА REGNUM Военный хор имени Александрова

Василий Иванов ИА REGNUM Белорусский вокзал

Василий Иванов ИА REGNUM На Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд с артиллерией

В представлениях по случаю Дня 7 ноября приняли участие около 150 артистов.

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на интерактивный музей на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Женщины на фронте

Василий Иванов ИА REGNUM На Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Колонна солдат в форме Красной армии

Василий Иванов ИА REGNUM Танк Т-38

Василий Иванов ИА REGNUM Мемориал воинам-красноармейцам

8 ноября выставку посетил президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел экспозицию, посвященную истории обороны Москвы и параду 7 ноября 1941 года.

Напомним, 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.