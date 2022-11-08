В Москве ко Дню 7 ноября создали интерактивный музей истории под открытым небом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Вход на Красную площадь

В память о событиях Великой Отечественной войны на Красной площади организовали интерактивный музей, посвящённый борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.

Василий Иванов ИА REGNUM
Регулировщица
Василий Иванов ИА REGNUM
Интерактивный музей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости рассматривают экспозицию
Василий Иванов ИА REGNUM
Сорокапятка
Василий Иванов ИА REGNUM
Многие пришли целыми семьями
Василий Иванов ИА REGNUM
На Красной площади

Гости услышали песни военных лет, посмотрели выступление артистов, инсталляцию «Белорусский вокзал» и смогли вживую увидеть военную технику Красной армии.

Василий Иванов ИА REGNUM
Построение
Василий Иванов ИА REGNUM
Интерактивный музей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Интерактивный музей ко Дню 7 ноября
Василий Иванов ИА REGNUM
Автомобиль ГАЗ-М1
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд с авиацией

Также специально к торжеству был возведён культпавильон, где прошли показы фильмов «Разгром немецких войск под Москвой» (1942) и «Подольские курсанты» (2020).

Василий Иванов ИА REGNUM
Синхронная хроника 1941 и 2022 годов
Василий Иванов ИА REGNUM
Мемориал воинам-красноармейцам
Василий Иванов ИА REGNUM
Экспонаты музея
Василий Иванов ИА REGNUM
Представление «Дневник Победы»
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд артиллерии
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
На встречу с историей приехали иностранные гости

Рядом с Кремлевской стеной на двойном экране все пришедшие могли посмотреть синхронную хронику военных событий 1941 и 2022 годов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Кадры документальной хроники
Василий Иванов ИА REGNUM
Военный хор имени Александрова
Василий Иванов ИА REGNUM
Белорусский вокзал
Василий Иванов ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Стенд с артиллерией

В представлениях по случаю Дня 7 ноября приняли участие около 150 артистов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на интерактивный музей на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Женщины на фронте
Василий Иванов ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Колонна солдат в форме Красной армии
Василий Иванов ИА REGNUM
Танк Т-38
Василий Иванов ИА REGNUM
Мемориал воинам-красноармейцам

8 ноября выставку посетил президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел экспозицию, посвященную истории обороны Москвы и параду 7 ноября 1941 года.

Напомним, 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.