На Красной площади открыли выставку об истории обороны Москвы — фото
В Москве ко Дню 7 ноября создали интерактивный музей истории под открытым небом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В память о событиях Великой Отечественной войны на Красной площади организовали интерактивный музей, посвящённый борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.
Гости услышали песни военных лет, посмотрели выступление артистов, инсталляцию «Белорусский вокзал» и смогли вживую увидеть военную технику Красной армии.
Также специально к торжеству был возведён культпавильон, где прошли показы фильмов «Разгром немецких войск под Москвой» (1942) и «Подольские курсанты» (2020).
Рядом с Кремлевской стеной на двойном экране все пришедшие могли посмотреть синхронную хронику военных событий 1941 и 2022 годов.
В представлениях по случаю Дня 7 ноября приняли участие около 150 артистов.
8 ноября выставку посетил президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел экспозицию, посвященную истории обороны Москвы и параду 7 ноября 1941 года.
Напомним, 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.