Музей для знакомства с историей шахтерского прошлого открыл свои двери еще в ноябре 1967 года: небольшое помещение с множеством экспонатов, от орудий дореволюционного труда до макетов спутников Земли. Теперь это место представляет собой современное пространство, в котором в течение года можно познакомиться с интересными выставками из фондов музея, частных коллекционеров и галерей других городов Прикамья.

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Здание Губахинского городского историко-краеведческого музея

Новые экспозиции «Музей угля», «День шахтёра» и «Грот Дворцовый» расскажут историю добычи угля. О трудностях Великой Отечественной войны расскажет экспозиция «От угля к Победе».

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Стены музея оформлены рисунками углем
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Святая Варвара - покровительница горняков
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Портрет Моисея Югова, обнаружившего месторождение
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Ступни - рабочая мужская обувь
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Шахтерские иструменты

Музей затрагивает непростую тему жизни шахтеров, рассматривая несколько эпох и периодов развития горного дела. Это не только технологическая эволюция, но и тысячи человеческих жизней. Были взлеты и падения. На протяжении всего времени существования производства в Губахе сложились шахтерские династии. Местные жители с теплотой вспоминают советское время, когда шахты жили. Девушки стремились к отношениям с надежными кавалерами-шахтерами, поэтому парни, не работавшие на добыче, подкрашивали себе глаза и пальцы как будто это следы угля.

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Макет Кизеловского угольного бассейна
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Мебельный гарнитур. Конец XIX - начало XX вв. Находился в правлении Верхне-Губахинских копей
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Компас. 1930-е
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Фонарь «Летучая мышь» и керосиновая лампа
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Стенд с образцами каменных пород
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Окаменелый фрагмент раковины головоногого молюска
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Каменный уголь
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Керна с образцами пород шахт Кизеловского угольного бассейна

В перестройку производство было закрыто. Это стало причиной глубокого кризиса, как экономического, так и духовного. Люди, происходившие из семей шахтеров и жившие этим на протяжении поколений, вдруг потеряли свою работу. Многие уехали, а многие не смогли справиться с потерей и погибли в вихре 90-х.

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Снаряжение шахтеров
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Шахтерская каска. 1930 - 1960-е
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Шахтный телефон
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Тачка и рельс, обнаруженный на территории химзавода с надписью Демидова НТЗ 9 месяц 1885
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Стенд, посвященный горноспасателям

Сегодня город постепенно оживает. Этому активно способствует горнолыжный туризм и театральная жизнь, получившая масштабное развитие на склонах прекрасных Губахинских гор.

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Экспозиция, посвященная истории эвакогоспиталя №2562
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Облигация военного займа
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Стенд экспозиции «День Шахтера»
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Бюст В. И. Ленина
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Экспозиция «День Шахтера»
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Портрет шахтера, выполненный углем
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Стенд экспозиции «День Шахтера»
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Расписание дня
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Стенд экспозиции «День Шахтера»
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Женские концертные сапоги