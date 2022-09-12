Музей для знакомства с историей шахтерского прошлого открыл свои двери еще в ноябре 1967 года: небольшое помещение с множеством экспонатов, от орудий дореволюционного труда до макетов спутников Земли. Теперь это место представляет собой современное пространство, в котором в течение года можно познакомиться с интересными выставками из фондов музея, частных коллекционеров и галерей других городов Прикамья.

Василий Иванов ИА REGNUM Здание Губахинского городского историко-краеведческого музея

Новые экспозиции «Музей угля», «День шахтёра» и «Грот Дворцовый» расскажут историю добычи угля. О трудностях Великой Отечественной войны расскажет экспозиция «От угля к Победе».

Василий Иванов ИА REGNUM Стены музея оформлены рисунками углем

Василий Иванов ИА REGNUM Святая Варвара - покровительница горняков

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет Моисея Югова, обнаружившего месторождение

Василий Иванов ИА REGNUM Ступни - рабочая мужская обувь

Василий Иванов ИА REGNUM Шахтерские иструменты

Музей затрагивает непростую тему жизни шахтеров, рассматривая несколько эпох и периодов развития горного дела. Это не только технологическая эволюция, но и тысячи человеческих жизней. Были взлеты и падения. На протяжении всего времени существования производства в Губахе сложились шахтерские династии. Местные жители с теплотой вспоминают советское время, когда шахты жили. Девушки стремились к отношениям с надежными кавалерами-шахтерами, поэтому парни, не работавшие на добыче, подкрашивали себе глаза и пальцы как будто это следы угля.

Василий Иванов ИА REGNUM Макет Кизеловского угольного бассейна

Василий Иванов ИА REGNUM Мебельный гарнитур. Конец XIX - начало XX вв. Находился в правлении Верхне-Губахинских копей

Василий Иванов ИА REGNUM Компас. 1930-е

Василий Иванов ИА REGNUM Фонарь «Летучая мышь» и керосиновая лампа

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд с образцами каменных пород

Василий Иванов ИА REGNUM Окаменелый фрагмент раковины головоногого молюска

Василий Иванов ИА REGNUM Каменный уголь

Василий Иванов ИА REGNUM Керна с образцами пород шахт Кизеловского угольного бассейна

В перестройку производство было закрыто. Это стало причиной глубокого кризиса, как экономического, так и духовного. Люди, происходившие из семей шахтеров и жившие этим на протяжении поколений, вдруг потеряли свою работу. Многие уехали, а многие не смогли справиться с потерей и погибли в вихре 90-х.

Василий Иванов ИА REGNUM Снаряжение шахтеров

Василий Иванов ИА REGNUM Шахтерская каска. 1930 - 1960-е

Василий Иванов ИА REGNUM Шахтный телефон

Василий Иванов ИА REGNUM Тачка и рельс, обнаруженный на территории химзавода с надписью Демидова НТЗ 9 месяц 1885

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд, посвященный горноспасателям

Сегодня город постепенно оживает. Этому активно способствует горнолыжный туризм и театральная жизнь, получившая масштабное развитие на склонах прекрасных Губахинских гор.

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция, посвященная истории эвакогоспиталя №2562

Василий Иванов ИА REGNUM Облигация военного займа

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд экспозиции «День Шахтера»

Василий Иванов ИА REGNUM Бюст В. И. Ленина

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция «День Шахтера»

Василий Иванов ИА REGNUM Портрет шахтера, выполненный углем

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд экспозиции «День Шахтера»

Василий Иванов ИА REGNUM Расписание дня

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд экспозиции «День Шахтера»