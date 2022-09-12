По городам Пермского края: Музей Кизеловского угольного бассейна в Губахе
Музей для знакомства с историей шахтерского прошлого открыл свои двери еще в ноябре 1967 года: небольшое помещение с множеством экспонатов, от орудий дореволюционного труда до макетов спутников Земли. Теперь это место представляет собой современное пространство, в котором в течение года можно познакомиться с интересными выставками из фондов музея, частных коллекционеров и галерей других городов Прикамья.
Новые экспозиции «Музей угля», «День шахтёра» и «Грот Дворцовый» расскажут историю добычи угля. О трудностях Великой Отечественной войны расскажет экспозиция «От угля к Победе».
Музей затрагивает непростую тему жизни шахтеров, рассматривая несколько эпох и периодов развития горного дела. Это не только технологическая эволюция, но и тысячи человеческих жизней. Были взлеты и падения. На протяжении всего времени существования производства в Губахе сложились шахтерские династии. Местные жители с теплотой вспоминают советское время, когда шахты жили. Девушки стремились к отношениям с надежными кавалерами-шахтерами, поэтому парни, не работавшие на добыче, подкрашивали себе глаза и пальцы как будто это следы угля.
В перестройку производство было закрыто. Это стало причиной глубокого кризиса, как экономического, так и духовного. Люди, происходившие из семей шахтеров и жившие этим на протяжении поколений, вдруг потеряли свою работу. Многие уехали, а многие не смогли справиться с потерей и погибли в вихре 90-х.
Сегодня город постепенно оживает. Этому активно способствует горнолыжный туризм и театральная жизнь, получившая масштабное развитие на склонах прекрасных Губахинских гор.