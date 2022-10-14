В Москве проходит Всероссийский форум сельских пекарей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главной темой обсуждения стал проект комплексного развития сельских территорий, затрагивающий перспективы сельского хлебопечения и меры господдержки. В форуме приняли участие специалисты из 18 областей. В роли организаторов выступили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Российская гильдия пекарей и кондитеров.

Главной целью мероприятия участники считают возможность обменяться опытом, повысить профессиональное мастерство и возродить культуру, навыки и традиции хлебопечения.

В рамках форума также организованы многочисленные мастер-классы по выпечке и созданию пряничных узоров, а также открыты две выставки с хлебной выпечкой и пряниками.

Василий Иванов ИА REGNUM В пекарне

Василий Иванов ИА REGNUM Приготовления

Василий Иванов ИА REGNUM Скоро в печь

Василий Иванов ИА REGNUM У стола

Василий Иванов ИА REGNUM Кухонная красота

Василий Иванов ИА REGNUM Первая партия

Василий Иванов ИА REGNUM Симфония выпечки

Василий Иванов ИА REGNUM Жюри

Василий Иванов ИА REGNUM Приготовление

Василий Иванов ИА REGNUM Почти готовы

Василий Иванов ИА REGNUM Готовы!

Василий Иванов ИА REGNUM За работой

Василий Иванов ИА REGNUM С пылу с жару

Василий Иванов ИА REGNUM Наталья, участница из Данково с Данковским пряником

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка выпечки

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Актаныш-хлеб от ТАТПОТРЕБСОЮЗа

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Мастер-класс по созданию пряников

Василий Иванов ИА REGNUM Мастер-класс по созданию пряников

Василий Иванов ИА REGNUM Мастер-класс по созданию пряников

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка пряников

Василий Иванов ИА REGNUM «Ураган любви», объемное декоративное изделие от Международного технологического колледжа МГУПП

Василий Иванов ИА REGNUM «Музыкальная страна», объемное декоративное изделие от Московского Государственного Университета Пищевых Производств

Василий Иванов ИА REGNUM Пряничная композиция «Храм Земли Родной»

Василий Иванов ИА REGNUM «Чудо-юдо рыба-кит», Екатерина Гришаева

Василий Иванов ИА REGNUM «Царевна-лягушка», Татьяна Квашнина

Василий Иванов ИА REGNUM Пряник сувенирный «Конфеты-самоцветы», Анна Ульянова, г. Верхняя Пышма

Василий Иванов ИА REGNUM Пряник сувенирный «А в Рязани грибы с глазами»

Василий Иванов ИА REGNUM Пряник сувенирный «Негритяночка», Наталья Желуденко, г. Пенза

Василий Иванов ИА REGNUM Продукция мастерской «Пряничный домик» Инессы Воробьевой из д. Липовцы

Василий Иванов ИА REGNUM Волонтеры из Пищевого колледжа № 33 проводят экскурсию

Василий Иванов ИА REGNUM Работа экспертной дегустационной комиссии

Василий Иванов ИА REGNUM Дегустация

Василий Иванов ИА REGNUM Дегустация

Василий Иванов ИА REGNUM Дегустация