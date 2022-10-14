На ВДНХ прошёл форум сельских пекарей России — фоторепортаж
14 октября 2022
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В Москве проходит Всероссийский форум сельских пекарей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Главной темой обсуждения стал проект комплексного развития сельских территорий, затрагивающий перспективы сельского хлебопечения и меры господдержки. В форуме приняли участие специалисты из 18 областей. В роли организаторов выступили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Российская гильдия пекарей и кондитеров.
Главной целью мероприятия участники считают возможность обменяться опытом, повысить профессиональное мастерство и возродить культуру, навыки и традиции хлебопечения.
В рамках форума также организованы многочисленные мастер-классы по выпечке и созданию пряничных узоров, а также открыты две выставки с хлебной выпечкой и пряниками.
Василий Иванов ИА REGNUM
В пекарне
Василий Иванов ИА REGNUM
Приготовления
Василий Иванов ИА REGNUM
Скоро в печь
Василий Иванов ИА REGNUM
У стола
Василий Иванов ИА REGNUM
Кухонная красота
Василий Иванов ИА REGNUM
Первая партия
Василий Иванов ИА REGNUM
Симфония выпечки
Василий Иванов ИА REGNUM
Жюри
Василий Иванов ИА REGNUM
Приготовление
Василий Иванов ИА REGNUM
Почти готовы
Василий Иванов ИА REGNUM
Готовы!
Василий Иванов ИА REGNUM
За работой
Василий Иванов ИА REGNUM
С пылу с жару
Василий Иванов ИА REGNUM
Наталья, участница из Данково с Данковским пряником
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка выпечки
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
Актаныш-хлеб от ТАТПОТРЕБСОЮЗа
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
Мастер-класс по созданию пряников
Василий Иванов ИА REGNUM
Мастер-класс по созданию пряников
Василий Иванов ИА REGNUM
Мастер-класс по созданию пряников
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка пряников
Василий Иванов ИА REGNUM
«Ураган любви», объемное декоративное изделие от Международного технологического колледжа МГУПП
Василий Иванов ИА REGNUM
«Музыкальная страна», объемное декоративное изделие от Московского Государственного Университета Пищевых Производств
Василий Иванов ИА REGNUM
Пряничная композиция «Храм Земли Родной»
Василий Иванов ИА REGNUM
«Чудо-юдо рыба-кит», Екатерина Гришаева
Василий Иванов ИА REGNUM
«Царевна-лягушка», Татьяна Квашнина
Василий Иванов ИА REGNUM
Пряник сувенирный «Конфеты-самоцветы», Анна Ульянова, г. Верхняя Пышма
Василий Иванов ИА REGNUM
Пряник сувенирный «А в Рязани грибы с глазами»
Василий Иванов ИА REGNUM
Пряник сувенирный «Негритяночка», Наталья Желуденко, г. Пенза
Василий Иванов ИА REGNUM
Продукция мастерской «Пряничный домик» Инессы Воробьевой из д. Липовцы
Василий Иванов ИА REGNUM
Волонтеры из Пищевого колледжа № 33 проводят экскурсию
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа экспертной дегустационной комиссии
Василий Иванов ИА REGNUM
Дегустация
Василий Иванов ИА REGNUM
Дегустация
Василий Иванов ИА REGNUM
Дегустация
Василий Иванов ИА REGNUM
Школа пекарей на ВДНХ