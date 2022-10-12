Музей имени Андрея Рублёва отмечает свой 75-летний юбилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

10 декабря 1947 года постановлением Совета министров СССР №3974 «О мероприятиях по сохранению памятников архитектуры Андроникова монастыря в г. Москве» был учрежден Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. На протяжении долгого времени у музея не было площадей и коллекции. На территории бывшей обители располагались коммунальные квартиры и ведомства, в Спасском соборе находился архив. Благодаря самоотверженности нескольких поколений сотрудников музею удалось не только сохранить архитектурное наследие, но и собрать одну из богатейших коллекций русского религиозного искусства XII — начала XX вв.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва

Василий Иванов ИА REGNUM Гости осматривают экспозицию

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва

Василий Иванов ИА REGNUM Рождество Богоматери. Вторая четверть XV века

Василий Иванов ИА REGNUM Богоматерь Одигитрия. 1520-е

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва

Василий Иванов ИА REGNUM Спас в силах. Конец XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Спас в силах. Конец XVI века

Главным выставочным проектом, приуроченным к юбилею музея, стала «Тверская Атлантида». Выставка рассказывает об одной из важнейших страниц в истории формирования музея — экспедициях 1960-1970-х гг. в Тверскую область. Тогда было спасено множество икон, предметов прикладного искусства, книг. На выставке иконы объединены по местам их происхождения, что позволяет проследить маршруты экспедиций музея. В первом разделе представлены памятники, найденные на древних землях Тверского княжества, во втором — вывезенные из северных и северо-восточных районов области, исторически входивших во владения Новгорода, Угличского, Ростовского и Ярославского княжеств.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва

Василий Иванов ИА REGNUM Крест напрестольный. Конец XVIII века

Василий Иванов ИА REGNUM Евангелие напрестольное. 1701

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва

Василий Иванов ИА REGNUM Апостол Петр. Середина XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Преображение Господне. Начало XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Святитель Николай Чудотворец. Вторая половина XV века

Василий Иванов ИА REGNUM Святитель Василий Великий. Третья четверть XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Христос с душой Богоматери на плече

Василий Иванов ИА REGNUM Великомученик Георгий. Первая четверть XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Пророк Илия. Первая четверть XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Архангел Гавриил. Вторая четверть XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Богоматерь Одигитрия. Вторая четверть XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Великомученица Параскева Пятница с житием. Первая треть XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва

Василий Иванов ИА REGNUM Преподобный Симеон столпник с житием. Конец XVII - начало XVIII вв

Василий Иванов ИА REGNUM Царские врата. Вторая четверть XVII века

Василий Иванов ИА REGNUM Богоматерь из сцены «Благовещение». Первая половина XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Святитель Николай Чудотворец (Зарайский) с житием. Первая половина XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва

Также на территории открыта фотовыставка, рассказывающая об истории становления музея. Фотографии рассказывают о первых выставках, знакомят гостей с обликом музея, пережившего 75 непростых, но очень ярких и наполненных лет.

Василий Иванов ИА REGNUM Фотовыставка

Василий Иванов ИА REGNUM Фотовыставка