Музей имени Андрея Рублёва отмечает свой 75-летний юбилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

10 декабря 1947 года постановлением Совета министров СССР №3974 «О мероприятиях по сохранению памятников архитектуры Андроникова монастыря в г. Москве» был учрежден Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. На протяжении долгого времени у музея не было площадей и коллекции. На территории бывшей обители располагались коммунальные квартиры и ведомства, в Спасском соборе находился архив. Благодаря самоотверженности нескольких поколений сотрудников музею удалось не только сохранить архитектурное наследие, но и собрать одну из богатейших коллекций русского религиозного искусства XII — начала XX вв.

Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости осматривают экспозицию
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов ИА REGNUM
Рождество Богоматери. Вторая четверть XV века
Василий Иванов ИА REGNUM
Богоматерь Одигитрия. 1520-е
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов ИА REGNUM
Спас в силах. Конец XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Спас в силах. Конец XVI века

Главным выставочным проектом, приуроченным к юбилею музея, стала «Тверская Атлантида». Выставка рассказывает об одной из важнейших страниц в истории формирования музея — экспедициях 1960-1970-х гг. в Тверскую область. Тогда было спасено множество икон, предметов прикладного искусства, книг. На выставке иконы объединены по местам их происхождения, что позволяет проследить маршруты экспедиций музея. В первом разделе представлены памятники, найденные на древних землях Тверского княжества, во втором — вывезенные из северных и северо-восточных районов области, исторически входивших во владения Новгорода, Угличского, Ростовского и Ярославского княжеств.

Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов ИА REGNUM
Крест напрестольный. Конец XVIII века
Василий Иванов ИА REGNUM
Евангелие напрестольное. 1701
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов ИА REGNUM
Апостол Петр. Середина XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Преображение Господне. Начало XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец. Вторая половина XV века
Василий Иванов ИА REGNUM
Святитель Василий Великий. Третья четверть XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Христос с душой Богоматери на плече
Василий Иванов ИА REGNUM
Великомученик Георгий. Первая четверть XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Пророк Илия. Первая четверть XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Архангел Гавриил. Вторая четверть XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Богоматерь Одигитрия. Вторая четверть XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Великомученица Параскева Пятница с житием. Первая треть XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва
Василий Иванов ИА REGNUM
Преподобный Симеон столпник с житием. Конец XVII - начало XVIII вв
Василий Иванов ИА REGNUM
Царские врата. Вторая четверть XVII века
Василий Иванов ИА REGNUM
Богоматерь из сцены «Благовещение». Первая половина XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Святитель Николай Чудотворец (Зарайский) с житием. Первая половина XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва

Также на территории открыта фотовыставка, рассказывающая об истории становления музея. Фотографии рассказывают о первых выставках, знакомят гостей с обликом музея, пережившего 75 непростых, но очень ярких и наполненных лет.

Василий Иванов ИА REGNUM
Фотовыставка
Василий Иванов ИА REGNUM
Фотовыставка
Василий Иванов ИА REGNUM
Фотовыставка