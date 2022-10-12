«Тверская Атлантида» в музее имени Андрея Рублёва — фоторепортаж
Музей имени Андрея Рублёва отмечает свой 75-летний юбилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
10 декабря 1947 года постановлением Совета министров СССР №3974 «О мероприятиях по сохранению памятников архитектуры Андроникова монастыря в г. Москве» был учрежден Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. На протяжении долгого времени у музея не было площадей и коллекции. На территории бывшей обители располагались коммунальные квартиры и ведомства, в Спасском соборе находился архив. Благодаря самоотверженности нескольких поколений сотрудников музею удалось не только сохранить архитектурное наследие, но и собрать одну из богатейших коллекций русского религиозного искусства XII — начала XX вв.
Главным выставочным проектом, приуроченным к юбилею музея, стала «Тверская Атлантида». Выставка рассказывает об одной из важнейших страниц в истории формирования музея — экспедициях 1960-1970-х гг. в Тверскую область. Тогда было спасено множество икон, предметов прикладного искусства, книг. На выставке иконы объединены по местам их происхождения, что позволяет проследить маршруты экспедиций музея. В первом разделе представлены памятники, найденные на древних землях Тверского княжества, во втором — вывезенные из северных и северо-восточных районов области, исторически входивших во владения Новгорода, Угличского, Ростовского и Ярославского княжеств.
Также на территории открыта фотовыставка, рассказывающая об истории становления музея. Фотографии рассказывают о первых выставках, знакомят гостей с обликом музея, пережившего 75 непростых, но очень ярких и наполненных лет.