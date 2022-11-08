В Манеже (Москва) проходит уникальная выставка, посвящённая исследованию исторического пути народа территорий б. УССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Общий вид экспозиции

Выставка охватывает огромный исторический период. Это многовековое повествование от создания Древнерусского государства до наших дней. Пространство экспозиции поделено на 10 секторов, в каждом из которых освещается та или иная историческая эпоха. Киевская Русь, борьба с Речью Посполитой, Российская империя и борьба с Османской империей, смутные годы революции и общий подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

Василий Иванов ИА REGNUM После распада СССР

Василий Иванов ИА REGNUM Истоки

Василий Иванов ИА REGNUM Путешествие в историю

Василий Иванов ИА REGNUM Гости выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители осматривают выставочные залы

Василий Иванов ИА REGNUM Екатерининская эпоха

Василий Иванов ИА REGNUM В годы Великой Отечественной войны

Василий Иванов ИА REGNUM Советский Донбасс в годы войны

Василий Иванов ИА REGNUM Память о войне

Василий Иванов ИА REGNUM Фотоэкспозиция

Василий Иванов ИА REGNUM 1941 год

Новейшие страницы истории носят трагический характер. В них описываются события 2014 г. и последующее развитие катастрофы.

Василий Иванов ИА REGNUM За нерушимую дружбу

Василий Иванов ИА REGNUM Советское братство

Василий Иванов ИА REGNUM Спуск флага СССР

Василий Иванов ИА REGNUM Залы новейшей истории

Василий Иванов ИА REGNUM Постсоветский период

Василий Иванов ИА REGNUM Предвидение

Василий Иванов ИА REGNUM Об альтернативной истории

Василий Иванов ИА REGNUM Декабрь 2013

Василий Иванов ИА REGNUM Луганская область 2014

Сама экспозиция также начинается с видов разрушенного Мариуполя, снятых в 2022 году.

Василий Иванов ИА REGNUM Донбасс

Василий Иванов ИА REGNUM О детях Донбасса

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM История Ольги Климовой

Василий Иванов ИА REGNUM И наступил мир

Василий Иванов ИА REGNUM Зал героев

Финальным из экспозиционных секторов является зал Славы, посвящённый героям СВО ВС России.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка проходит в Московском Манеже

Ранее, в День народного единства, выставку посетил президент России Владимир Путин. Выставка продлится до 24 ноября.