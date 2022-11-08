В Манеже (Москва) проходит уникальная выставка, посвящённая исследованию исторического пути народа территорий б. УССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Общий вид экспозиции

Выставка охватывает огромный исторический период. Это многовековое повествование от создания Древнерусского государства до наших дней. Пространство экспозиции поделено на 10 секторов, в каждом из которых освещается та или иная историческая эпоха. Киевская Русь, борьба с Речью Посполитой, Российская империя и борьба с Османской империей, смутные годы революции и общий подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

Василий Иванов ИА REGNUM
После распада СССР
Василий Иванов ИА REGNUM
Истоки
Василий Иванов ИА REGNUM
Путешествие в историю
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости выставки
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители осматривают выставочные залы
Василий Иванов ИА REGNUM
Екатерининская эпоха
Василий Иванов ИА REGNUM
В годы Великой Отечественной войны
Василий Иванов ИА REGNUM
Советский Донбасс в годы войны
Василий Иванов ИА REGNUM
Память о войне
Василий Иванов ИА REGNUM
Фотоэкспозиция
Василий Иванов ИА REGNUM
1941 год

Новейшие страницы истории носят трагический характер. В них описываются события 2014 г. и последующее развитие катастрофы.

Василий Иванов ИА REGNUM
За нерушимую дружбу
Василий Иванов ИА REGNUM
Советское братство
Василий Иванов ИА REGNUM
Спуск флага СССР
Василий Иванов ИА REGNUM
Залы новейшей истории
Василий Иванов ИА REGNUM
Постсоветский период
Василий Иванов ИА REGNUM
Предвидение
Василий Иванов ИА REGNUM
Об альтернативной истории
Василий Иванов ИА REGNUM
Декабрь 2013
Василий Иванов ИА REGNUM
Луганская область 2014

Сама экспозиция также начинается с видов разрушенного Мариуполя, снятых в 2022 году.

Василий Иванов ИА REGNUM
Донбасс
Василий Иванов ИА REGNUM
О детях Донбасса
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
История Ольги Климовой
Василий Иванов ИА REGNUM
И наступил мир
Василий Иванов ИА REGNUM
Зал героев

Финальным из экспозиционных секторов является зал Славы, посвящённый героям СВО ВС России.

Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка проходит в Московском Манеже

Ранее, в День народного единства, выставку посетил президент России Владимир Путин. Выставка продлится до 24 ноября.