На переломе эпох: от Древнерусского государства до наших дней — фото
В Манеже (Москва) проходит уникальная выставка, посвящённая исследованию исторического пути народа территорий б. УССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выставка охватывает огромный исторический период. Это многовековое повествование от создания Древнерусского государства до наших дней. Пространство экспозиции поделено на 10 секторов, в каждом из которых освещается та или иная историческая эпоха. Киевская Русь, борьба с Речью Посполитой, Российская империя и борьба с Османской империей, смутные годы революции и общий подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.
Новейшие страницы истории носят трагический характер. В них описываются события 2014 г. и последующее развитие катастрофы.
Сама экспозиция также начинается с видов разрушенного Мариуполя, снятых в 2022 году.
Финальным из экспозиционных секторов является зал Славы, посвящённый героям СВО ВС России.
Ранее, в День народного единства, выставку посетил президент России Владимир Путин. Выставка продлится до 24 ноября.