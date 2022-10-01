Историческое воссоединение России с ДНР, ЛНР, Херсоном и Запорожьем отпраздновали концертом-митингом на Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

День 30 сентября стал большим событием и праздником для всех жителей Донбасса. Вместе с Херсоном и Запорожьем Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации. Отметить это историческое событие на Красной площади пришли десятки тысяч граждан России.

Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Николай Басков
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Юлия Чичерина
Василий Иванов ИА REGNUM
Юлия Чичерина
Василий Иванов ИА REGNUM
Шаман
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление Шамана
Василий Иванов ИА REGNUM
Аким Апачев
Василий Иванов ИА REGNUM
Денис Майданов
Василий Иванов ИА REGNUM
Катя Агранович и Семен Пегов
Василий Иванов ИА REGNUM
Хор Турецкого
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

На праздничном митинге-концерте выступили артисты, музыканты, военные, политические лидеры и общественные деятели. Кульминацией торжества стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина.

Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление Леонида Пасечника
Василий Иванов ИА REGNUM
Денис Пушилин и Леонид Пасечник
Василий Иванов ИА REGNUM
Владимир Сальдо
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление Дениса Пушилина
Василий Иванов ИА REGNUM
Евгений Балицкий
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление Президента России Владимира Путина
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

«Это без преувеличения исторический день! День правды и справедливости!» — заявил президент.

Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление Президента России Владимира Путина

Он также отметил, что при распаде СССР именно элиты решали судьбы миллионов людей, не спросив их о том, хотят ли они сохранить статус российских подданных:

«Миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил. И только сейчас современная Россия предоставила людям из ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор — быть со своей исторической родиной, с Россией… Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестёр, она открывает им своё сердце! Добро пожаловать домой!.. И мы помним, что сегодняшним днём и сегодняшним торжеством мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам… Мы стали сильнее, потому что мы вместе! За нами правда, а в правде — сила! Значит Победа будет за нами!».

Василий Иванов ИА REGNUM
Исполнение гимна Российской Федерации
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Николай Расторгуев
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Денис Майданов и Роман Разум
Василий Иванов ИА REGNUM
Владимир Машков
Василий Иванов ИА REGNUM
Владимир Машков выступает перед собравшимися
Василий Иванов ИА REGNUM
Денис Майданов
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

После своей речи президент вместе с собравшимися исполнил гимн Российской Федерации.

Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению с Россией собрал 180 тыс человек
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Александр Маршал
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Мерген Дагнак, Андрей Соловьев, Артем Жога
Василий Иванов ИА REGNUM
Богдана Нещерет
Василий Иванов ИА REGNUM
Иван Охлобыстин
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией
Василий Иванов ИА REGNUM
Тысячи молодых людей пришли поддержать новые регионы России

По данным МВД России, в концерте на Красной площади приняло участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы.