Историческое воссоединение России с ДНР, ЛНР, Херсоном и Запорожьем отпраздновали концертом-митингом на Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

День 30 сентября стал большим событием и праздником для всех жителей Донбасса. Вместе с Херсоном и Запорожьем Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации. Отметить это историческое событие на Красной площади пришли десятки тысяч граждан России.

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Басков

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Чичерина

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Чичерина

Василий Иванов ИА REGNUM Шаман

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Шамана

Василий Иванов ИА REGNUM Аким Апачев

Василий Иванов ИА REGNUM Денис Майданов

Василий Иванов ИА REGNUM Катя Агранович и Семен Пегов

Василий Иванов ИА REGNUM Хор Турецкого

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

На праздничном митинге-концерте выступили артисты, музыканты, военные, политические лидеры и общественные деятели. Кульминацией торжества стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Леонида Пасечника

Василий Иванов ИА REGNUM Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Сальдо

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Дениса Пушилина

Василий Иванов ИА REGNUM Евгений Балицкий

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Президента России Владимира Путина

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

«Это без преувеличения исторический день! День правды и справедливости!» — заявил президент.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Президента России Владимира Путина

Он также отметил, что при распаде СССР именно элиты решали судьбы миллионов людей, не спросив их о том, хотят ли они сохранить статус российских подданных:

«Миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил. И только сейчас современная Россия предоставила людям из ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор — быть со своей исторической родиной, с Россией… Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестёр, она открывает им своё сердце! Добро пожаловать домой!.. И мы помним, что сегодняшним днём и сегодняшним торжеством мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам… Мы стали сильнее, потому что мы вместе! За нами правда, а в правде — сила! Значит Победа будет за нами!».

Василий Иванов ИА REGNUM Исполнение гимна Российской Федерации

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Денис Майданов и Роман Разум

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Машков

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Машков выступает перед собравшимися

Василий Иванов ИА REGNUM Денис Майданов

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

После своей речи президент вместе с собравшимися исполнил гимн Российской Федерации.

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению с Россией собрал 180 тыс человек

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Маршал

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Мерген Дагнак, Андрей Соловьев, Артем Жога

Василий Иванов ИА REGNUM Богдана Нещерет

Василий Иванов ИА REGNUM Иван Охлобыстин

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Василий Иванов ИА REGNUM Тысячи молодых людей пришли поддержать новые регионы России

По данным МВД России, в концерте на Красной площади приняло участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы.