В московском музее «Моторы войны» открылась экспозиция, приуроченная к празднованию Дня танкиста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Музей «Моторы войны»

Посетители экспозиции «Моторы войны» приняли участие в динамическом показе самоходной артиллерийской установки СУ-76М.

Василий Иванов ИА REGNUM Общий вид экспозиции первого зала

Василий Иванов ИА REGNUM Фотохроника на стенах музея

Василий Иванов ИА REGNUM СУ-76М

Василий Иванов ИА REGNUM СУ-76М

Для гостей была организована небольшая лекция об истории и боевом пути машины. Затем прошла демонстрация работоспособности двигателя грозной самоходной артустановки. «Сушка» на ходу!

Василий Иванов ИА REGNUM На экскурсии

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурсовод рассказывает историю появления СУ-76М

Василий Иванов ИА REGNUM На экскурсии

Василий Иванов ИА REGNUM Динамический показ СУ-76М

Василий Иванов ИА REGNUM Начало динамического показа, водитель занимает свое место

Представленная машина из коллекции военно-исторического клуба «Капонир» была выпущена на заводе ГАЗ. СУ-76М стала самой массовой САУ в истории, основной объем выпуска этих машин пришелся на Горьковский Автомобильный Завод.

Василий Иванов ИА REGNUM В музее «Моторы войны»

Василий Иванов ИА REGNUM Т-34

Василий Иванов ИА REGNUM Легкий бронеавтомобиль ФАИ

Василий Иванов ИА REGNUM Легкий танк Т-26

Василий Иванов ИА REGNUM Моторы войны

Василий Иванов ИА REGNUM Реконструкция парадных мундиров Иосифа Сталина и Георгия Жукова

Василий Иванов ИА REGNUM Музей «Моторы войны»

Напомним, Праздник «День танкиста» был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 11 июля 1946 года, «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне, а также заслуги танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил бронетанковой техникой». В России День танкиста ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября. В 2022 году праздник пройдет 11 сентября.