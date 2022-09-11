День танкиста в музее "Моторы войны" — фоторепортаж
В московском музее «Моторы войны» открылась экспозиция, приуроченная к празднованию Дня танкиста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Посетители экспозиции «Моторы войны» приняли участие в динамическом показе самоходной артиллерийской установки СУ-76М.
Для гостей была организована небольшая лекция об истории и боевом пути машины. Затем прошла демонстрация работоспособности двигателя грозной самоходной артустановки. «Сушка» на ходу!
Представленная машина из коллекции военно-исторического клуба «Капонир» была выпущена на заводе ГАЗ. СУ-76М стала самой массовой САУ в истории, основной объем выпуска этих машин пришелся на Горьковский Автомобильный Завод.
Напомним, Праздник «День танкиста» был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 11 июля 1946 года, «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне, а также заслуги танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил бронетанковой техникой». В России День танкиста ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября. В 2022 году праздник пройдет 11 сентября.