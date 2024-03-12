Василий Егоров
Автор телеграмм канала Westminster и эксперт по британской политике. Учился в Англии, сейчас живу и работаю в Москве. Успел проводить и встретить 5 британских премьер-министров.
Последние публикации
Отчаянные ирландские домохозяйки сорвали планы толерантных элит
Похоже, именно референдумы становятся главными нарушителями политического статуса-кво по всему миру. Прошедший в пятницу референдум в республике Ирландия только подтвердил данный принцип. Публике предлагался радикальный пересмотр конституции. Конституции, которая была принята еще в эпоху Имона Де...
12 марта 2024
Лондон закрыл для Украины возможность переговоров и заморозки конфликта
Конец прошлого года и начало нового не так богаты на хорошие новости для Киева. Американская военная помощь застряла в стенах Сената и Конгресса. Венгрия блокирует по линии ЕС любую финансовую подпитку. Количество алармистских статей на западе вообще бьет все рекорды. И вот именно тут на подмогу...
17 января 2024
Безумное достижение. Пять главных событий в британской политике в 2023 году
2023 год закончился, а значит, самое время подводить политические итоги года для Великобритании. Прошедший год все-таки стоит признать более спокойным в сравнении с 2022-м. В конце концов, в 2023 году Лондон пережил сразу трёх премьер-министров. Совсем безумное достижение. При этом ушедший год во...
4 января 2024
Италия с ужасной едой и погодой: Великобритания идёт на политический рекорд
Сложно позавидовать нынешнему положению премьер-министра Великобритании Риши Сунака. И персональный рейтинг, и рейтинг возглавляемой им правящей партии на рекордно низких отметках. А ведь до следующих парламентских выборов меньше года. Неудивительно, что в дальних парламентских коридорах начали...
12 декабря 2023
После погрома в Дублине ирландцы призвали Конора Макгрегора идти в политику
23 и 24 ноября тихая Ирландия оказалась в центре всеобщего внимания. Началось всё с нападения у здания начальной школы на группу маленьких детей. Ножевые ранения получили троих из них (включая пятилетнюю девочку, госпитализированную в тяжелом состоянии), а также учительница, которая бросилась...
27 ноября 2023
Поехал в Киев и стал лордом. Дэвид Кэмерон вернулся, чтобы уйти на дно
20 ноября 2023 г. новоявленный министр иностранных дел Великобритании и бывший премьер-министр страны «досточтимый Дэвид Уильям Дональд Кэмерон» был принят в палату лордов британского парламента. В пятницу 17 ноября он получил титул барона Кэмерона из Чиппинг-Нортона в графстве Оксфордшир, а в...
22 ноября 2023
Громкое убийство спровоцировало дипломатическую войну Индии и Канады
За последние недели на рядового канадца одно за другим обрушиваются шокирующие известия. По понятным причинам у нас на слуху скандал с чествованием в канадском парламенте ветерана СС. Канадцы неожиданно узнали, что в их стране спокойно могут жить постаревшие военные преступники. Но не менее...
28 сентября 2023
Самый громкий сторонник киевского режима в Великобритании теряет свой пост
Мало кто мог предположить еще несколько месяцев назад, что самый популярный министр в кабинете Риши Сунака решит добровольно покинуть свой пост и в 2024 году вообще уйти из британской политики. Конечно, речь идет о Бене Уоллесе, который заранее объявил, что осенью покинет пост министра обороны...
20 июля 2023
Торговать лицом и продвигать Украину: Борис Джонсон прощается, но не уходит
За последние четыре года главные политические партии Великобритании пережили мощную встряску. У лейбористов произошла идеологическая революция: к власти снова пришло центристское крыло, а левого Джереми Корбина просто исключили из родной партии. Лидера шотландских националистов Николу Стерджен и...
13 июня 2023
Выбор любимчика. Британские политики мечутся между Тайванем и Украиной
Основательно подзабытая у нас экс-премьер Великобритании Лиз Трасс гастролирует по США, рассказывает о том, что главная опасность сегодня исходит от Китая, и собирается на Тайвань. Она предлагает создать экономический аналог НАТО, чтобы пересмотреть торговые договоры с Пекином. Одновременно её...
22 мая 2023
Кризис в Северной Ирландии: Байден улетит, а проблемы Лондона останутся
На этой неделе исполняется 25 лет знаменитым Белфастским соглашениям (Good friday agreement), которые должны были положить конец кровавому конфликту между протестантами и католиками в Северной Ирландии. Спустя четверть века можно наконец признать, что результат соглашений получился неоднозначным...
15 апреля 2023
Владычица морей 2.0. Лондон презентовал новую внешнеполитическую доктрину
В новой внешнеполитической доктрине Соединенного Королевства слово «устойчивость» упоминается рекордные 72 раза. Пожалуй, оно стало лейтмотивом этого главного внешнеполитического документа Британии, официально опубликованного в понедельник. Судя по новому документу, министерство обороны готовится к...
15 марта 2023
Возглавит ли пакистанец борьбу за независимость Шотландии
С момента громкой отставки Николы Стерджен с поста первого министра Шотландии прошла неделя, но ясности в перспективах борьбы за независимость региона не добавилось. Шотландская национальная партия неожиданно потеряла главного фронтмена. Сложно поверить, что Никола Стерджен за свои девять лет во...
22 февраля 2023
100 дней Сунака. Почему премьер Британии решил не отмечать «юбилей»
На Даунинг-стрит не делали большого акцента на том, что Риши Сунак провел первые 100 дней на посту премьер-министра. Однако английские журналисты не могли пройти мимо такой первой круглой даты. Тем более первые несколько месяцев нового премьера выдались на редкость насыщенными. Для того чтобы...
3 февраля 2023