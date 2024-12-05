Удивительный политический конфликт разворачивается по обе стороны Атлантики. Не на жизнь, а на смерть схлестнулись Кир Стармер (премьер Великобритании) и Илон Маск (миллиардер, а ныне ближайший соратник Дональда Трампа).

Иван Шилов ИА Регнум

Схватка этих персонажей началась не вчера.

Еще в августе Илон Маск активно комментировал этнические беспорядки в Великобритании, которые вспыхнули после убийства трех детей в городке Саутпорт. Уже тогда многие лейбористы обвиняли миллиардера в использовании платформы X для давления на действующее правительство.

Такие подозрения усилились уже осенью, когда Илон Маск поддержал петицию за проведение досрочных выборов в Великобритании. Более того, Маск назвал власть в Лондоне «тиранической» и призвал к ее немедленному свержению. На сегодняшний день эту петицию подписали более 2,5 млн жителей Великобритании.

Всё это напоминало обмен колкостями, но теперь такая война может выйти на новый уровень.

Всё дело в том, что в Лондоне быстро распространился слух, что Илон Маск может предоставить 100 миллионов долларов «Партии реформ» Найджела Фараджа.

Фарадж был одним из самых активных вдохновителей Брексита, и при этом он же, пожалуй, самый известный современный британский независимый политик, не принадлежащий ни к одной из двух партий, попеременно сменяющих друг друга у власти. За спиной Фараджа неоднократное переизбрание в Европарламент, но вот в Палату общин Соединенного Королевства он сумел пробиться только в нынешнем созыве. Для более масштабных политических успехов проектам Фараджа всегда не хватало ресурсов. 100 миллионов от Маска эту ситуацию в корне меняют.

Еще никогда раньше такие суммы не фигурировали в британской политике. Те же лейбористы за этот год получили от доноров и профсоюзов примерно 15 миллионов. При том что в США такая сумма вполне может использоваться в чей-то предвыборной кампании в Сенат, а кандидаты в президенты США могут легко спустить 1,5 млрд за несколько месяцев.

Формально иностранцы не вправе жертвовать средства для британских партий, но такой запрет легко преодолим. Достаточно финансировать партию через собственные британские компании.

Неудивительно, что эта сумма может пойти в копилку «Партии реформ».

Найджел Фарадж уже давно является главным союзником Трампа в Лондоне. Лидер «Партии реформ» еще с 2016 года катается на его предвыборные митинги. Делается это прежде всего для медийного эффекта. Можно быть уверенным, что именно Фараджа лучше всего знают рядовые американцы, которые голосовали за Трампа. А сам Трамп назвал Фараджа главным победителем летних парламентских выборов. Несмотря на то, что партия взяла лишь 5 мандатов из 650.

Однако шаг с деньгами не возник на пустом месте.

Дело в том, что «Партия реформ» сильно прибавила в последние месяцы. Количество рядовых членов превысило 100 тысяч человек, партия уверенно набирает 20% в общенациональных опросах и делит первое место в Уэльсе. И даже бывший советник Бориса Джонсона громко присоединяется к этому партийному проекту.

Работает Найджел Фарадж и над повышением собственного рейтинга. Его личный аккаунт в социальной сети TikTok набрал уже 1 миллион подписчиков. Фарадж лучше всех в британской политике работает с молодёжью — поколением зумеров. К слову, он даже не скрывает, что с радостью принял бы щедрое пожертвование из США.

Само собой, Лейбористская партия не в восторге от такой внешней интервенции.

Вероятно, уже в ближайшее время последует ужесточение законодательства в вопросе финансовой поддержки партий. Кир Стармер и его команда прекрасно понимают, что время работает против них. Рейтинги правящей партии на рекордно низкой отметке, а официальный въезд Трампа в Белый дом только добавит проблем.

В этом смысле показательно, как еще до инаугурации команда Трампа пытается решить дела со всеми проблемными странами.

Мексику и Канаду пугают новыми жесткими тарифами в 25%, а тот же Лондон тем, что напрямую поддержат политических оппонентов. Ведь дело не только в личном конфликте между Стармером и Маском.

Например, приходящая американская администрация выступает резко против передачи архипелага Чагос (заморская территория Лондона) в состав Маврикия, даже несмотря на поддержку такого решения от ООН. Такой шаг может помочь Китаю в его политике по вытеснению западных стран из Тихоокеанского региона.

На этом фоне Стармер вынужден идти на поклон к Тони Блэру.

Бывший британский премьер-министр продолжает оказывать реальное влияние на внутреннюю и внешнюю политику. Достаточно сказать, что Питер Мандельсон (правая рука Блэра) имеет все шансы стать новым послом Великобритании в США. Мандельсон во всех последних интервью расхваливает Трампа и утверждает, что Лондону пора прекратить воевать с Маском.

Осталось только посмотреть, чья линия поведения теперь возобладает в Великобритании. Линия на уступки новой администрации или попытка сблизиться с Брюсселем, которая приведет к уже ощутимому похолоданию двусторонних отношений с США.