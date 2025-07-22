В министерстве обороны Великобритании в последние годы любят делать необдуманные шаги. То забудут секретные документы на автобусной остановке, то странным образом отправят на обычные почтовые ящики секретную информацию о жителях Афганистана.

Иван Шилов ИА Регнум

Правда, эта досадная ошибка приключилась еще в 2022 году, но скандал по этой теме разгорелся сейчас.

Не секрет, что уход западной коалиции из Афганистана больше походил на поспешное бегство, а не на запланированную эвакуацию из страны, где рушится старый режим.

Предыдущее правительство консерваторов еще в 2021 г. составило список из почти 20 тысяч человек — мелких чиновников, силовиков и просто сторонников прошлой власти, — которые проявили желание переехать в Великобританию.

Неизвестно, сколько людей из этого списка в ближайшие годы могли претендовать на переселение, но тут вмешался неназванный бюрократ из минобороны. Этот таинственный персонаж в начале 2022 г. отправляет электронное письмо, пытаясь проверить информацию, полагая, что набор данных содержит всего около 150 строк информации, но на самом деле строк было около 33 000.

Саму ошибку почему-то замечают только в августе 2023 г. (временной промежуток в этой истории важен, поскольку дает представление о том, как долго она развивалась).

И вот тут начинается самое интересное.

Консервативное правительство решает провести секретную операцию с перевозкой всех, кто подавал заявку на переезд. Само собой, включая близких, и не только, родственников.

Операцию громче всего поддерживают министр обороны Бен Уоллес и его сменщик на этом посту Грант Шэппс, на нее выделяются колоссальные 7 млрд фунтов.

Более того, сторонники такого переселения делают всё, чтобы информация о предпринимаемых шагах не утекла. Один из судей даже наложил «суперсудебный запрет», за разглашение которого могло последовать уголовное наказание.

История с переселением вышла мутная, полная противоречий с самых разных ракурсов.

Во-первых, нет никаких доказательств, что всем этим людям в Афганистане действительно угрожала внесудебная расправа. Прошло уже два года с момента прихода к власти «Талибана» («Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), объявившего широкую амнистию для тех, кто при прежнем режиме работал мелкими и средними чиновниками.

Отдельный вопрос: как проходила проверка тех, кто приезжал в страну, какую угрозу безопасности они могли нести? К примеру, один из переселенцев привез с собой 22 родственника. На своей страничке в соцсети Уоллес честно признал: он не может гарантировать того, что никто из перевезенных не совершит преступления.

Обычные жители Великобритании задаются вопросами: почему они должны мириться с неизбежным повышением налогов, а прошлое правительство при этом спокойно может потратить огромные деньги на непонятных афганцев и засекретить все документы?

Да, с учетом того, что за время премьерства Бориса Джонсона в страну заехали около 900 тыс. мигрантов, 20 тысяч звучит не так впечатляющее. Но эта история скорее не про число мигрантов, а про фундаментальное право народа и обязанность государства нормально контролировать свои границы. Еще один случай, который показывает, как неразличимы лейбористы и консерваторы в этом вопросе.

Подобные «программы переселения» давно уже стали для Великобритании рядовым событием. Достаточно вспомнить сотни тысяч жителей Украины и Гонконга, которые хоть и не секретно, но все же въехали в страну.

Большинство из тех, кто принимал решения в консервативном кабинете, уже выброшены из большой политики. Уоллес заранее ушел на пенсию, Шэппс проиграл свой округ, а Риши Сунак ныне — обычный депутат от оппозиционной партии. Но для некоторых огласка подробностей «афганского дела» произошла очень не вовремя.

В самый его разгар, в 2023 году, министром по делам мигрантов был Роберт Дженрик, тот самый, который сейчас всеми силами пытается стать следующим лидером консерваторов и выступает с позиций жесткой борьбы с миграцией. Но почему-то всего два-три года назад он с радостью согласился на непрозрачную схему завоза десятков тысяч афганцев.

Судебный запрет на распространение информации об их переселении был снят лишь летом этого года. При этом «Талибан» заявил, что списки желающих выехать в Великобританию были известны властям уже два года.

Получается, что чиновники знали, талибы знали, соискатели знали — и только для жителей Великобритании это оставалось тайной.

А теперь как минимум 600 переселенцев и вовсе намерены судиться с британским правительством.

«Афганское дело» стало еще одним звеном в череде миграционных скандалов, продолжающихся весь последний год. Совсем неудивительно, что, согласно исследованию социологической службы YouGov, тема миграции вновь стала номер один для избирателей. Последний раз такой тренд фиксировался в 2016 году, в разгар кампании референдума о выходе страны из ЕС.

Конечно, действующие лейбористское правительство не станет пересматривать статус переселенцев. Возможность расследования деятельности консервативных министров, которые лоббировали такую схему, и вовсе находится где-то около нуля.

Но это лишь в очередной раз даст дополнительные очки стремительно набирающей популярность «третьей силе» — Партии реформ и лично ее лидеру Найджелу Фараджу.