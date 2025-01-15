Конец 2024 и начало 2025 еще сильнее обострил конфликт между Илоном Маском и премьером Великобритании Киром Стармером. Кажется, не проходит и дня чтобы Маск в собственной социальной сети не обрушивался на официальный Лондон. Маск воскресил страшную историю изнасилований несовершеннолетних девочек выходцами из Пакистана. Ту самую тему, которую британский политический истеблишмент хотел незаметно похоронить все эти годы.

Иван Шилов ИА Регнум

Откровенно говоря, из января 2025-го, кажется, что конфликт Маска с правительством Стармера был неизбежен. Достаточно вспомнить этнические погромы и беспорядки, которые прокатились по Великобритании в конце лета 2024 года.

Тогда исламист в городке Саутпорт напал на детский кружок по танцам. В ходе нападения погибли три девочки. Власти тогда уверяли что никакого исламского следа нет (позже выяснится, что связь была обнаружена уже в первые дни) а местным жителям не стоит переживать. Такая попытка замять дело дорого обошлась Стармеру.

Тогда же Маск начал акцентировать внимание на Великобритании. Дошло до того, что американский миллиардер предсказал стране гражданскую войну.

Уже тогда в глаза бросалось то, что официальный Лондон не совсем понимает, как реагировать на подобные выпады.

Сам Маск понял, что тема может «выстрелить», и к следующему раунду подготовился серьезнее. В ход пошли страшные истории изнасилований, которые десятилетиями сотрясали целую россыпь городов Англии. У нас любят делать акцент на Ротереме (самый вопиющий случай) но нужно понимать, что таких городов было целое множество — Манчестер, Олдхэм, Ньюкасл и многие другие места.

Схема была почти идентична.

Группа выходцев из Пакистана накачивала наркотиками и алкоголем 12-14 летних девушек и использовала их для страшных сексуальных утех. Причем такие инциденты спокойно могли происходить в отдельно взятом городе на протяжении многих лет.

Само собой, такая схема не могла существовать без попустительства местной полиции и администрации. Те, в свою очередь, если и не имели финансовой выгоды от такого сотрудничества, то просто боялись быть обвиненными в расизме и атаках на меньшинства. Настоящий адский замкнутый круг.

Наконец, в конце нулевых и начале десятых об этих историях заговорила сначала местная пресса, а потом подключилась и федеральная. К концу 2010-х большинство насильников получили серьезные тюремные сроки. Но вот точку в разбирательствах все-таки поставить не получится.

Все местные чиновники и полицейские вышли сухими из воды. Отделались лишь позорными отставками. Делами занимались лишь местные прокуратуры, чтобы лишний раз не выводить их на общенациональный уровень.

Наконец, в обществе так и не состоялось нормальной дискуссии. Как такое вообще было возможно? Ведь это ужасающее событие необходимо было отрефлексировать и осознать. Однако политический класс избежал своего «Чернобыля».

Спустя десять лет британских политиков настиг Илон Маск. Он припомнил, что Кир Стармер в те времена возглавлял прокуратуру страны.

Безусловно, Стармер не пытался покрывать насильников, но он делал все, чтобы эти дела рассматривались региональными судами и прокурорами, не выходя на федеральный уровень.

Дальше тему неожиданно вспомнила вся парламентская оппозиция. Те же консерваторы попытались протащить (неудачно) законопроект о федеральном комитете, который занялся бы новым расследованием. Такую позицию поддерживают более 70% англичан. Остается понять, что консерваторам мешало так поступить все последние 13 лет, когда они были у власти?

В чем же заключается дальнейшая стратегия Маска?

Очевидно, что он идет по следам Стива Бэннона, который в 2016 руководил предвыборной кампанией Дональда Трампа. Тот тоже пытался строить правый интернационал в Европе. Сейчас Илон Маск заигрывает с «Альтернативой для Германии», Партией реформ Великобритании и другими похожими структурами.

Однако, как и в прошлый раз, все упирается в сложность процесса.

Взять ту же британскую Партию реформ. Илон Маск успел встретиться с её лидером Найджелом Фараджем в поместье Дональда Трампа. Активно ходили слухи, что Маск готовить помочь партии финансово в размере 100 млн фунтов. Очевидно, партия надеялась на помощь и с алгоритмами социальной сети Маска. Тогда обе стороны расстались на добром слове.

Однако меньше, чем через месяц, Илон Маск уже в своем аккаунте написал, что Партии реформ нужен новый лидер.

Совпало это с тем, что Маск активно начал ретвитить материалы Томми Робинсона, известного правого активиста, который ныне отбывает тюремный срок. Легко поверить, что Маск посчитал Фараджа слишком осторожным.

Проблема только в том, что для рядового британского избирателя фигура Томми Робинсона токсична из-за его прошлого. Робинсон в свое время основал английскую Лигу обороны. Организация могла вывести на улицы несколько тысяч правых и футбольных фанатов, но не могла реально влиять на политику. Безусловно, его можно уважать за последние работы, но у него слишком небольшое влияние на текущую британскую политику. Да и реальных структур за его спиной нет.

В то же время партия во главе с Фараджем сейчас в рейтингах идет наравне с лейбористами, а число её рядовых сторонников превысило число сторонников консерваторов. У нее хорошие шансы и без официальной поддержки от Маска.

Сейчас остается лишь наблюдать за новым ходом миллиардера. Сложно предугадать какую следующую запретную тему он попробует откопать, но можно быть уверенным, что он это обязательно сделает.