Похоже, именно референдумы становятся главными нарушителями политического статуса-кво по всему миру. Прошедший в пятницу референдум в республике Ирландия только подтвердил данный принцип.

Иван Шилов ИА Регнум

Публике предлагался радикальный пересмотр конституции.

Конституции, которая была принята в еще эпоху Имона Де Валеры — знаменитого ирландского революционера начала ХХ века, борца за независимость страны. В тот момент, именно католическая церковь имела решающее слово даже в политических делах.

Минуло более 80 лет. Ирландия вместо «северной Италии» превратилась в европейский аналог Калифорнии.

Различные скандалы подкосили влияние католической церкви, а Ирландия превратилась в европейский хаб американских корпораций с недоступным жильем в Дублине и с взрывным ростом числа мигрантов. Тихая и провинциальная Ирландия, казалось, бы исчезла. Казалось бы…

Согласно вынесенной на суд избирателя реформе сносу подлежали две статьи конституции.

39 статья признавала, что «государство признает семью, как естественную первичную и фундаментальную ячейку общества». Правительство хотело оговорить часть о семье, сказав: «основана ли она на браке или других прочных отношениях», и опустить часть о том, что семья основана на браке. Совершенно понятный реверанс в сторону сексуальных меньшинств.

В прежнем виде предлагалось отменить 41-ю статью.

Менялось место женщины в ирландском социуме.

«В частности, государство признает, что своей жизнью в доме женщина оказывает государству поддержку, без которой общее благо не может быть достигнуто»; и «поэтому государство должно стремиться обеспечить, чтобы матери не были вынуждены по экономической необходимости заниматься трудом, пренебрегая своими обязанностями по дому».

Согласитесь, крамольные слова в Европе в 2024 году. Наверняка у многих прогрессивных деятелей в Ирландии периодически возникает желание поступить с такой конституцией как шведы с Кораном. Или завопить словами знаменитой советской киноактрисы из кровавого октября 1993-го: «Где наша армия? Почему она не защищает нас от этой проклятой конституции»?

Стоит отметить, что и дата, на которую был назначен референдум, явно была выбрана неслучайно. Голосование состоялось 8 марта. Очевидно, что официальный Дублин стремился до конца разыграть гендерную карту.

Но ирландские женщины не оценили жеста. Они проголосовали против удаления единственной ссылки на матерей в конституции.

EPA/ТАСС Женщина на участке для голосования в Дублине

Примечательно, что перед голосованием социально-консервативный ирландский институт Ионы провел опрос, который показал, что при наличии возможности и без каких-либо финансовых трудностей почти 70% ирландских женщин, имеющих детей до 18 лет, остались бы с ними дома.

Стоит осознавать, что за поправки выступали все крупные политические партии страны. Да и не только партии, дело не ограничилось только политическими игроками.

За поправки агитировали все крупнейшие профсоюзы, почти все известные медиа-персоны, а также национальный женский совет.

А вот в лагере противников поправок было не все так весело. Даже представители ирландской католической церкви заняли осторожно-нейтральную позицию. Уверенную победу сторонников изменения показывали и все публичные опросы.

Существует очевидная пропасть между политическим и журналистским истеблишментом и общественным мнением Ирландией. Причем, это касается действительно важных проблем.

Можно вспомнить брэкзит, где большие деньги и все медиа ресурсы были брошены против выхода страны из ЕС.

Из недавнего также выделяется референдум в Австралии, где была попытка пропихнуть повестку расширения прав аборигенов и создать для них собственных консультативный орган. Австралийские работяги такого не оценили.

В Ирландии поражает не просто победа консервативных сил, как в приведенных выше случаях, но и конкретные цифры, с которыми проиграли сторонники изменения конституции.

По вопросу изменения концепции семьи они набрали только 32%, а по вопросу места женщина в социуме получили и вовсе 26%. Абсолютно разгромный результат.

Уже на следующий день, главные партии страны попытались подальше отползти от компании по замене конституции. Как и следовало ожидать, политические элиты Ирландии обвиняют в этом поражении всех, кроме себя. В частности, они утверждают, что формулировки конституционных поправок слишком сложны для понимания простых людей.

А сама Ирландия, похоже, в ожидании правой партии.

Ведь совсем недавно страну потрясли беспорядки из-за мигрантов, а теперь еще и такие результаты референдума по семейно-гендерной повестке. Кто-то должен аккумулировать все то недовольство, которое сейчас есть в стране.

На эту роль подходит небольшая партия «Аонту», которая стала единственной парламентской силой, выступившей против поправок. А лидер партии Пеадар Тойбин, по понятным причинам, назвал результат «референдумом Давида против Голиафа».

Давиды все чаще побеждают на референдумах. Другое дело, что такие результаты истеблишмент тоже запоминает, а значит прямые голосования станут редким зверем по всему миру.