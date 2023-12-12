Сложно позавидовать нынешнему положению премьер-министра Великобритании Риши Сунака. И персональный рейтинг, и рейтинг возглавляемой им правящей партии на рекордно низких отметках. А ведь до следующих парламентских выборов меньше года. Неудивительно, что в дальних парламентских коридорах начали шептаться о том, что можно попробовать еще раз заменить лидера партии и надеяться на лучшее.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тем самым Британия может получить четвертого (!) премьера за неполные 2 года. Раньше в Европе таким безумным круговоротом могла похвастаться разве что Италия 1980–1990-х. Так что перед нами новая Италия, но с отвратительной едой и погодой. Это явно не тот образ страны, который хотела был демонстрировать Великобритания.

У тех, кто не считает такое положение дел худшим вариантом из возможных, теперь есть одна проблема. Как утопить Риши Сунака эффективно, то есть так, чтобы он не потянул за собой на дно остальных.

Для этих целей недовольные внутри консервативной партии решили использовать законопроект по депортации нелегалов из Британии на территорию Руанды. Суть документа состояла в том, что нелегалы, которые пересекли Ла-Манш, будут депортированы в далекую африканскую страну. Дальше можно будет спокойно рассматривать их заявки беженцев и отказывать всем неблагонадежным.

Формально такая идея помогла бы разрешить вопросы с нелегалами. Ведь каждое дело можно мурыжить долгие месяцы.

К тому же такой опыт не уникален. Точно также с нелегалами взаимодействует Австралия, а недавно похожий документ подписали лидеры ЕС и Туниса (реализация тоже сейчас под вопросом).

Однако тут вмешался в дело Верховный суд Великобритании. Главный судебный орган страны постановил, что Руанда небезопасная страна для мигрантов, а значит, на законопроект можно наложить вето.

Резолюция в общем не должна удивлять, ведь первая ассоциация, которую вызывает название «Руанда», — это слово «геноцид». Идея устроить там фильтрационные лагеря для беженцев несомненно пришла в голову человеку со специфическим чувством юмора.

Тут уже срочно пришлось подключать все силы администрации Сунака.

Руанда получила дополнительные деньги от Лондона. После этого уже власти африканской страны клятвенно заявили, что не планируют переправлять нелегалов в третьи страны, тем самым сняв все предыдущие опасения верховного суда.

Символично, что Лондону также пришлось согласиться с просьбой Кигали принимать беженцев из самой Руанды.

Но ситуацией решили максимально воспользоваться уже все недовольные внутри консервативной партии. За пару месяцев этот законопроект стал настоящим полем битвы.

Сначала из кабинета скандально ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, а теперь еще и министр по миграции Роберт Джендрик тоже покинул свой пост.

Ian Davidson Source: Keystone Press Agency /Global Look Press Член парламента Великобритании Суэлла Браверман

Ну а дальше в дело вступили остальные консервативные депутаты. Они уже пригрозили зарубить новый законопроект в первом-втором чтении. Риши Сунаку придется либо соглашаться с тем, что он окончательно потерял доверие собственной парламентской фракции, либо искать новую палочку-выручалочку.

При этом важно понимать, у нынешних недовольных нет какого-то единого, альтернативного кандидата.

У одних только правых фигурирует три-четыре имени. А ведь есть и другие группы внутри консервативной партии.

Однако об именах нужно будет думать на следующем этапе. Для начала заговорщикам нужно будет собрать 50 депутатских писем, которые ставил вопрос о вотуме недоверия Сунаку, а потом обычным большинством снести премьер-министра.

Все-таки в это верится с трудом. Четвертый лидер страны за 2 года — это какой-то очевидный диагноз для консервативной партии. Да и кто согласится идти на такую расстрельную должность сейчас. Отставание от лейбористов больше 20%, а шансов повернуть ситуацию нет.

В этой ситуации интересно последить за двумя героями британской политики последних двух десятилетий.

Во-первых, пошли разговоры о том, что Борис Джонсон может легко вновь возглавить страну (их почему-то особо охотно подхватили в российских телеграм-каналах).

В это, если честно, верится с трудом. Бывший премьер-министр наслаждается статусом говорящей головы. Колесит по странным конференциям, устроился на полставки главным украинским лоббистом, пишет унылые колонки в таблоид Daily Mail. Ему и так отлично.

Да и не стоит сбрасывать со счетов его колоссальный антирейтинг.

А вот фигура другого локомотива Брексита Найджела Фараджа в этом обсуждении выглядит интересно.

У самого известного британского евроскептика есть пространство для маневра. С одной стороны, он отец-основатель партии Reform. Несистемная правая сила в последних рейтингах набирает около 10–11%. Это с учетом того, что сам Фарадж не сильно занимается сейчас политикой. Он, например, сгонял на реалити-шоу в джунглях Австралии и там дошел до финала.

Но по выходу из австралийских джунглей у него есть два варианта поведения в джунглях британской политики.

С одной стороны, он может просто дождаться следующих выборов и попытаться радикально переформатировать партийную картину в Великобритании.

Но можно и попробовать самому возглавить консервативную партию после Риши Сунака. Самое интересное, что Фарадж не закрывает для себя и такой возможности.

В чем-то это может повторить сценарий Дональда Трампа, который переформатировал республиканскую партию США под себя. Так и Найджел может наконец-то превратить консервативную партию Великобритании в настоящую правую силу.

Ну а пока Риши Сунак может готовиться к главному сражению своей короткой премьерской карьеры. А в это же время уже начинается кастинг на следующего хозяина Даунинг-стрит.