В новой внешнеполитической доктрине Соединенного Королевства слово «устойчивость» упоминается рекордные 72 раза. Пожалуй, оно стало лейтмотивом этого главного внешнеполитического документа Британии, официально опубликованного в понедельник.

Иван Шилов ИА REGNUM Албаниз, Байден и Сунак. AUKUS

Судя по новому документу, министерство обороны готовится к большой военной гонке. В частности, в доктрине прямо говорится, что переход к многополярному и фрагментированному миру произошел гораздо быстрее, чем предполагалось. Лондон признает, что мир находится в зоне повышенного риска. Причем, по британским прогнозам, такой период продлится до второй половины 2030-х.

На удивление, авторы документа посвятили России лишь небольшой фрагмент. Лондон намерен сдерживать Москву в краткосрочной и среднесрочной перспективе, для чего будет работать со всеми возможными союзниками. Далее лишь упоминается, что за минувший год Лондон отправил Киеву военное снаряжение на 2 млрд фунтов.

Из необычного стоит отметить желание Лондона реформировать Совет Безопасности ООН. Туда предлагается добавить целый ряд новых игроков. В частности, свои постоянные места в Совбезе должны получить Германия, Бразилия, Япония.

А вот чего в документе действительно много, так это Китая. В этом Лондон повторяет многие тезисы Вашингтона. Единственное отличие от американского подхода состоит в том, что британцы всё еще боятся открыто назвать Китай врагом. Все остальные атрибуты на месте.

chinamil.com.cn Си Цзиньпин на корабле ВМС Китая

Лондон осознанно останавливает свое внимание на Тихоокеанском регионе.

Накануне премьер-министр Риши Сунак принял участие в совместной встрече с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Албанизом на американской военно-морской базе в Сан-Диего, которая является основным портом базирования Тихоокеанского флота США.

Дальнейшее развитие военного блока AUKUS (сокращение от Australia, United Kingdom, United States — прим. ред) только закрепляет курс, изложенный в новой внешнеполитической доктрине Британии.

В австралийский Перт начнут уже с 2023 года заходить американские подлодки. С 2026-го к ним подключатся и британцы. Одновременно в Австралии и Соединённом Королевстве начнётся строительство нового класса подлодок SSN-AUKUS, их ввод в строй предполагается в 2030-е.

Удивляет во всей этой истории ее долгосрочность. Планы по строительству новых атомных подводных лодок и патрулированию Тихого океана расписаны вплоть до 2050-х.

Так же мощно смотрятся и финансовые затраты на наращивание сил на тихоокеанском направлении. Общие расходы к 2055 году могут составить 370 млрд долларов. Фантастический бюджет для перевооружения.

U. S. Navy Атомная подводная лодка ВМС США

Причем американцы вполне готовы поделиться своими военными технологиями. Достанутся подарки и некоторым британским корпорациям. Так, ядерные реакторы на британские подлодки будет устанавливать Rolls-Royce.

Одновременно с публикацией новой доктрины премьер-министр Риши Сунак объявил о дополнительных вливаниях в военный бюджет.

Премьер-министр пообещал дополнительные 5 млрд фунтов. Теперь военный бюджет превысит традиционные для страны 2% от ВВП и достигнет отметки в 2,29%. К 2030 году консервативное правительство обещает достичь отметки в 3% ВВП. Тут правда стоит уточнить, что министр обороны Бен Уоллес требовал такого резкого повышения уже в 2023–2024 гг.

Перед нами один из самых глобальных военных планов на несколько десятилетий вперед. Другое дело, что такой план не учитывает политических изменений в самих этих странах. Впереди — ответ Китая и новая морская гонка.