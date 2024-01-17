Конец прошлого года и начало нового не так богаты на хорошие новости для Киева. Американская военная помощь застряла в стенах Сената и Конгресса. Венгрия блокирует по линии ЕС любую финансовую подпитку. Количество алармистских статей на западе вообще бьет все рекорды. И вот именно тут на подмогу приходит Лондон.

Иван Шилов ИА Регнум

Подготовка Риши Сунака к визиту в Киев, судя по всему, началась еще в декабре. Тогда же в издании DailyTelegraph вышло большое открытое письмо за авторством почти всех бывших консервативных министров обороны.

Украинские лоббисты от их имени пропихивали тезис о том, что Сунак все еще не зарезервировал для Украины больше 2 млрд фунтов на военные расходы. Ведь такие же пакеты объявлялись заранее в 2022 и 2023 годах. Посыл состоял в том, что не стоит больше тянуть. Более того, разговор шел о том, что Британии следует выделить бюджет на Украину сразу на несколько лет вперед.

К тому же не стоит сбрасывать со счетов недавний визит на Украину Дэвида Кэмерона. Наверняка, новый министр иностранных дел обсуждал детали будущей поездки Сунака.

Судя по всему, Сунак решил воспользоваться моментом и одержать легкую победу на внешнеполитическом треке. Понятное дело, что также просто решить экономические проблемы Великобритании или остановить приток в страну нелегалов гораздо сложнее.

Так что же привез Риши?

Прежде всего речь идет о новом военном пакете в 2,5 млрд фунтов. Номенклатуру вооружения можно было заранее предположить.

Прежде всего речь идет о боевых беспилотных летательных аппаратах. Многие наши военные телеграм-каналы поспешили заявить, что речь идет о пресловутых FPV-дронах. Однако, скорее, переданы будут морские дроны и аналоги барражирующих боеприпасов switchblade 600. В списке упоминаются и стандартные артиллерийские снаряды, а также дальнобойные ракеты StormShadow, которые уже «попили немало крови» в зоне СВО, и такие поставки лучше всего заранее отслеживать.

С артиллерийскими снарядами вообще выходит интереснейшая история.

Еще летом 2023-го военный комитет палаты общин официально уведомил, что на складах осталось недопустимо малое количество артиллерийских снарядов. Тут же британский военный гигант BAESystems получает вкусный контракт на изготовление новой партии снарядов.

Проблема лишь в том, что количество таких снарядов вряд ли превышает 30–40 тысяч в месяц. Хотя на бумаге компания громко отчиталась о 8-кратном повышении мощности производства. Вполне вероятно, что подобные поставки могут легко растянуться на целый год.

Гораздо интереснее покопаться в договоре о так называемых гарантиях для Украины.

Многие уже успели написать, что в договоре вообще нет ничего нового. Фактически там лишь формализуется все то, что Лондон исполняет последние 24 месяца. Однако пара любопытных моментов в документе проскакивает.

Это первый официальный документ, где подтверждаются максималистские притязания Киева и выход на границы 1991 года. Получается, что Лондон успешно закрыл для Украины возможность любых кулуарных переговоров и заморозки конфликта. В противном случае не очень понятно, а как убирать данный параграф из договора.

Тоже самое касается любого снятия санкций для России. В документе четко прописывается, что санкции останутся в силе, пока Украина существует не в границах 1991 года.

Зато в документе полностью отсутствует какая-либо статья о коллективной безопасности.

В случае конфликта Лондон и Киев обязуются в 24 часа провести переговоры и определить следующие шаги. Не очень понятно только, о каком новом конфликте идет речь. Ведь у них предполагается триумфальная победа с выходом на границы 1991 года?

Да и не стоит забывать про судьбу Польши и ее договор с Великобританией от 25 августа 1939 года. Тогда Лондон формально выполнил его условие (объявив войну Германии), но вполне спокойно дальше наблюдал за разгромом Варшавы, а ввод советских войск в принадлежавшие Польше Западную Украину и Белоруссию и вовсе проигнорировал. Согласитесь, для Украины это печальная историческая параллель.

В самой Великобритании новая поездка Риши в Киев особого интереса не вызвала.

Довольно быстро ее перекрыли местный почтовый скандал (одна из крупнейших судебных ошибок в истории Британии, когда сотни сотрудников почты были обвинены в хищениях из-за программного сбоя. — Прим. ред.), а также новости о возможном разгромном поражении консерваторов на следующих выборах (стоит особо подчеркнуть, что не стоит ждать какого-то резкого разворота от лейбористов после их неизбежной победы).

Что наш ждет дальше? Очевидно, что Лондон попробует и дальше действовать проактивно.

Отсюда новая попытка передать замороженные российские активы Киеву. Например, по этой теме частенько начал высказываться тот же Дэвид Кэмерон. Легкая попытка Лондона хоть где-то достать лишние деньги на финансирование нынешнего проекта.

Что касается столь любимого Британией проекта «Интермариум» (от Балтийского до Черного моря), то от него тоже никто не думает отказываться. Достаточно прочитать недавнюю графоманскую статью главы украинского СНБО Алексея Данилова о перевернутой шахматной доске. Работа Лондона с той же Польшей и Прибалтикой на этом направлении тоже продолжается.

Так что впереди у нас еще не одна такая же поездка очередного британского лидера в Киев.