За последние четыре года главные политические партии Великобритании пережили мощную встряску.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

У лейбористов произошла идеологическая революция: к власти снова пришло центристское крыло, а левого Джереми Корбина просто исключили из родной партии. Лидера шотландских националистов Николу Стерджен и вовсе задерживает местная полиция по коррупционному делу. Так и хочется сказать знаменитое: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Ситуация Бориса Джонсона тоже во многом уникальна. Кто бы мог подумать, что после триумфа консерваторов в 2019-м Джонсон меньше, чем через четыре года уйдет из большой политики. Ведь даже после отставки с поста премьера в 2022 году он собирался влиять на правительство с парламентской трибуны, а премьером избрали вполне близкую ему Лиз Трасс. Вот только дальше история пошла не по плану.

Трасс продержалась в премьерском кресле всего 45 дней, а на смену ей пришел уже Риши Сунак.

Несмотря на то, что Сунак был канцлером казначейства (министром финансов) в кабинете Бориса, политики друг друга недолюбливали. Именно отставка Сунака с должности канцлера и запустила процесс, который закончился отставкой самого Джонсона. После этого он превратился в одного из главных критиков новой администрации.

А за последний год тем для критики было великое множество. Страна погрузилась в серьезный экономический и миграционный кризис.

Не стоит забывать, что после провала Лиз Трасс Борис Джонсон пытался снова баллотироваться на пост лидера партии, но не прошел депутатский фильтр. Просто не нашел 100 консервативных депутатов, которые поставили бы за него подпись.

При этом никуда не делись и старые скандалы.

Своим чередом шло дело вокруг вечеринок на Даунинг-стрит, которые происходили во время ковидных ограничений. Джонсона в качестве ответчика вызвал дисциплинарный комитет палаты общин. На протяжении нескольких часов бывший лидер страны доказывал коллегам-парламентариям, что никаких вечеринок не организовывал и не может нести за них ответственность. Однако его аргументы, кажется, не сильно убедили комиссию, и депутаты затребовали личную переписку Бориса в WhatsApp.

President.gov.ua Риши Сунак

Борис Джонсон сразу же обратился к Риши Сунаку с просьбой лично заблокировать это требование. Такого в британской политической истории еще не было. Само собой, Борис не хотел, чтобы его личная переписка оказалась в руках третьих лиц.

Неудивительно, что после отказа Риши Сунака помочь Борис принял решение вовремя выйти из игры и на время покинуть парламент.

Однако не стоит думать, что на этом политическая история Бориса Джонсона подходит к концу.

Перед своим уходом политик решил мощно раскачать всю консервативную партию. Вместе с Борисом прямо сейчас парламент покинут еще два консервативных депутата (старые союзники политика), а значит, правящую партию ждут сразу три парламентские гонки, в освободившихся мажоритарных округах. Не самый приятный подарок на фоне того, что лейбористы обгоняют консерваторов на 15–20%.

Что впереди у Бориса Джонсона?

Вероятно, бывший премьер-министр продолжит наслаждаться жизнью. Ведь еще до своей отставки политик стал самым высокооплачиваемым человеком в парламенте.

Торговать лицом Борис умеет как никто другой: это могут быть выступления в мозговых центрах в Вашингтоне, или поездки на какие-то криптоконференции в Лас-Вегасе и Сингапуре. За минувший год такая деятельность уже принесла ему более 4 миллионов фунтов дохода.

Не забывает Борис и о своей любимой украинской тематике.

Тем более что на ней можно тоже хорошенько заработать и набрать очередные политические очки. Стоит обратить внимание и на его недавнее турне в США, где Джонсон встречался с различными деятелями Республиканской партии. Состоялся и неформальный ужин с Дональдом Трампом.

(сс) Stefan Rousseau / Getty Images Дональд Трамп (справа) и Борис Джонсон

При этом не стоит сбрасывать со счетов вероятность возвращения Бориса Джонсона в политику.

Наверняка он уверен, что в следующем году партия потерпит чувствительное поражение на парламентских выборах, а Риши Сунак уйдет в отставку. Тут-то снова сможет всплыть Борис и рассказать рядовым членам Консервативной партии, что он готов всех спасти. Тем более Джонсон продолжает пользоваться среди них поддержкой.

Другое дело, что крайне негативно к Борису Джонсону относится депутатский корпус Консервативной партии. И скандальный уход из парламента точно не добавит ему дополнительных очков.

С другой стороны, есть ощущение, что поражение консерваторов не вернет Бориса Джонсона в большую политику.

После 2024 года в партии будет превалировать идея обновления. Борис Джонсон на виду уже последние 20 лет, а консерваторам захочется двигаться дальше. В таком случае Борис может остаться не у дел. Найти новый парламентский округ будет не так просто, а офис консервативной партии может просто заблокировать его кандидатуру.

Ну а пока Борис будет и дальше наслаждаться своими новыми каникулами и заработками, обвиняя во всех смертных грехах администрацию Сунака. Правда, никакие деньги не скроют того факта, что после триумфальной победы в 2019-м Борис Джонсон растратил свой политический капитал не на перемены, в которых реально нуждается Британия, а бездарно и впустую.