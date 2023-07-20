Мало кто мог предположить еще несколько месяцев назад, что самый популярный министр в кабинете Риши Сунака решит добровольно покинуть свой пост и в 2024 году вообще уйти из британской политики. Конечно, речь идет о Бене Уоллесе, который заранее объявил, что осенью покинет пост министра обороны Великобритании.

Иван Шилов ИА Регнум Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Кто сейчас вспомнит Филлипа Хэммонда или Майкла Фэллона? А ведь эти люди еще недавно тоже возглавляли британское военное ведомство. Такое же наследство могло остаться и у Бена Уоллеса.

Но на помощь политику пришли внешние обстоятельства и фактор времени.

И если с обстоятельствами все предельно ясно, то и течение времени сыграл не меньшую роль. В последний раз так долго пост министра обороны занимал только Уинстон Черчилль.

Ситуация с Уоллесом вообще уникальна.

Почти пять лет во главе министерства обороны — и никаких масштабных успехов, но при этом Уоллесу удалось создать успешный образ. Он все годы эксплуатировал имидж «крепкого хозяйственника» и человека, который понимает, как устроена британская армия. Образу помогало и военное прошлое: за плечами Уоллеса служба в Германии, беспокойной Северной Ирландии и на Кипре.

Однако в политических делах Бен Уоллес частенько проигрывал.

Взять хотя бы долгую схватку за повышение расходов на оборону. Министр последовательно продвигал идею, что необходимо тратить на эту статью расходов больше 3% ВВП. Политик прекрасно понимал, что в последние 15 лет британскую армию только сокращали и урезали ей расходы. Чтобы выбить больше средств, приходилось воевать с казначейством. А казначейством управлял нынешний премьер-министр Риши Сунак.

Бен Уоллес аппаратную схватку проиграл.

Ситуация не поменялась и после премьерской чехарды: министру обороны не удалось убедить раскошелиться и Джереми Ханта, который ответственен за экономику сейчас.

Как итог, Уоллес уходит со своего поста в тот момент, когда в документах четко прописано, что армия к 2025 году сожмется до 73 тысяч человек.

На удивление, Бен Уоллес никак не вмешивался и в череду социальных скандалов, которые в последнее время преследовали вооруженные силы.

Министр обороны отмолчался, когда выяснилось, что военно-воздушные силы специально отказывали белым гетеросексуальным мужчинам в подписании контракта: в подразделении существовала система безумных квот. Руководство королевских ВВС отрицало проблему, но потом согласилось погасить скандал и выплатить компенсацию всем тем, кто не был принят к ним на службу.

Не меньше шума наделала история с попыткой принять гендерно нейтральные звания, которые подходили бы мужчинам и женщинам. Бен Уоллес тут тоже не стал вмешиваться в конфликт, а главные стрелы полетели в начальника генерального штаба.

Но, несмотря на все проблемы, Уоллес не терял своего влияния во всех трех администрациях сменявших друг друга премьер-министров. Да он не скрывал, что остается верным союзником Бориса Джонсона. Более того, Уоллес поддержал Бориса во время его последней попытки осенью 2022 года вернуться в премьерское кресло. Однако такая поддержка не помешала Уоллесу руководить минобороны уже и при Риши Сунаке.

Объясняется такая устойчивость просто.

Уоллес долгие месяцы оставался самым популярным министром среди рядовых членов консервативной партии. На руку играла бесконечная министерская чехарда в других департаментах за последние три года. На этом фоне Уоллес выглядел непотопляемым айсбергом. Его высокий рейтинг давал отличную возможность замахнуться и на премьерскую должность, но к 2022 году у министра были уже иные планы.

А вот сохранить свой вес в глазах международных партнеров уже не получилось. Не помог даже тот факт, что Уоллес с самого начала был самым громким сторонником Украины. Поддержку он хотел конвертировать в пост генсека НАТО.

На бумаге шансы Уоллеса действительно выглядели хорошо. Вот только теория не учитывает неожиданных поворотов.

Против кандидатуры Уоллеса выступил Вашингтон. Не помогла даже поездка Сунака в США. Премьер-министр пытался лично убедить Байдена поддержать Уоллеса, но президент США отказался. До сих пор мотивы такого решения не до конца понятны.

Британские газеты писали, что Бен Уоллес слишком уж активничал на украинском направлении и нередко злил американцев. Сам политик заявил, что американцы ищут того, кто руководил страной, а не отдельным министерством.

К тому же не следует забывать, что против кандидатуры Уоллеса высказался Эммануэль Макрон, а также восточные европейцы, которые хотели бы первый раз в истории протащить своего человека на главную позицию в НАТО.

Формально Уоллес покинет свой пост ближе к осени, но уже сейчас началась гонка преемников, и чаще всего в газетах всплывает кандидатура Тома Тугендхата. Еще недавно он был председателем комитета по иностранным делам, а сейчас занимает должность младшего министра по вопросам безопасности.

Тугендхат — один из главных неоконов внутри консервативной парламентской партии, умудряющийся постоянно атаковать и Россию, и Китай. Его «гениальное» предложение выслать из страны всех русских хорошо запомнилось во многих странах. Поэтому каких-то радикальных перемен в министерстве обороны ждать не следует.

На сегодняшний день ситуация выглядит таким образом, что консерваторы потеряли самого популярного министра и стали еще на один шаг ближе к разгромному поражению на выборах в следующем году.