За последние недели на рядового канадца одно за другим обрушиваются шокирующие известия.

Иван Шилов ИА Регнум

По понятным причинам у нас на слуху скандал с чествованием в канадском парламенте ветерана СС. Канадцы неожиданно узнали, что в их стране спокойно могут жить постаревшие военные преступники. Но не менее канадскую публику шокировало известие о том, что в этой стране существуют военные лагеря, где готовят диверсантов для заброски в далекую Индию.

Мало кто обратил внимание, что на саммите «большой двадцатки» в Нью-Дели в канадской делегации отсутствовал один из главных силовиков страны. Советник по национальной безопасности Джоди Томас действительно не находилась в Индии. В этот момент она была с неофициальным визитом в Лондоне, где пыталась заручиться поддержкой и делилась деталями громкого политического убийства на территории Канады.

Меньше чем через пару недель этот скандал облетит весь мир и вызовет самую настоящую дипломатическую войну между Индией и Канадой.

История начинается 18 июня, когда на выходе из сикхского храма был застрелен канадский гражданин Хардип Сингх Ниджар. Канадское правительство отлично знает, что Ниджар — один из главных организаторов движения Халистан на территории Канады. В этой стране уже давно обосновалась большая община этой своеобразной индийской этноконфессиональной группы.

Сикх есть даже в правительстве Джастина Трюдо, причем в силовом блоке. Харджит Сингх Саджан родился в Пенджабе, вырос в Ванкувере, дослужился до полковника в армии Канады, в 2015–2021 гг. был министром национальной обороны, а сейчас возглавляет министерство международного развития.

Что касается сихкского движения Халистан, то оно зародилось еще в 1980-х годах и активно выступает за отделение северных провинций Индии и создание страны для сикхов. Как это часто бывает с подобными движениями, политическая активность сикхов сочетается с террористическими атаками по всему миру.

Сам Ниджар уже давно был знаком спецслужбам Индии Канады и США. Дели утверждает, что в 2014 и 2015 годах он посещал Пакистан и планировал там операции на территории Индии.

Функционировали базы боевиков Халистана и на территории Канады. Регулярно проходили стрельбы, которые Ниджар тоже посещал. По разным оценкам, активных сторонников в Канаде насчитывается около 10 тысяч человек. Вполне боевой корпус.

Zuma/TASS Харджит Сингх Саджан

К лету канадские спецслужбы уже обладали достаточными данными о готовящемся покушении на сикхского лидера, но все равно не сумели предотвратить убийство.

А вот дальше началось самое интересное.

Несколько месяцев администрация Трюдо общалась с главными союзниками по организации «Пять глаз» — разведывательному альянсу Великобритании и США, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Канада надеялась, что удастся выпустить совместное коммюнике и обвинить Дели в организации политического убийства на её территории. Однако у остальных союзников чуть-чуть иное мнение.

В дело опять вмешалась экономика и геополитика.

Да, действительно, разведка США активно снабжала Оттаву информацией о работе разведки Индии. Вот только Вашингтон не спешил вставать на сторону Трюдо.

По замыслу Вашингтона, Индия должна стать главным сдерживающим фактором для Китая во всем азиатском регионе. Поэтому предпринимались такие пышные приемы Моди в США и попытки увлечь Индию в новые оборонительные союзы. Байден не собирается портить отношения из-за убийства в Канаде.

Но все это не отменяет того факта, что важную разведывательную информацию для Канады спецслужбы США предоставляли.

Великобритания также слишком сильно заинтересована в новом двустороннем торговом договоре с Индией. К тому же сам Риши Сунак не скрывает, что его персональные связи с Индией должны укрепить отношения с Дели.

Вот и приходится Канаде ограничиваться высылкой из страны одного индийского дипломатического представителя.

К слову, движение Халистан активно действует и на территории Великобритании.

Еще в 2013 году представители движения пытались перерезать горло отставному индийскому генералу, который перебрался в Великобританию. А в начале 2023-го они даже пытались штурмовать посольство Индии. Но после этого летом того же года совершенно случайно умирает один из лидеров движения. То ли от рака, то ли от отравления.

Интереснее всего наблюдать за действиями Индии.

Sean Kilpatrick/Global Look Press Встреча премьер-министра Великобритании Риши Сунака и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20 в Нью-Дели. Индия

В Дели кажется тоже абсолютно все уверены, что от союзников Канады не последует серьезных санкций. Сторонники Моди не скрывают, что индийские спецслужбы должны ориентироваться на израильский Моссад. Правда, Моссад никогда официально не подтверждал своей работы в Северной Америке, а индийские политики не скрывают, что атака в Канаде выглядит оправданной.

В остальном Индия ответила симметричными мерами. Было сокращено дипломатическое представительство Канады в Индии, отменены концерты канадских исполнителей.

Следует отметить и реакцию Китая. Пекин акцентирует внимание на том, что западные партнеры Индии прослушивают её посольства и обмениваются за её спиной секретной информацией.

История еще далека от завершения. В последние дни появилось еще больше информации о тех, кто совершил громкое преступление.

Предполагается, что убийцами были члены сикхской общины, завербованные индийской разведкой. Отсутствие реакции от союзников Канады делает её удобной мишенью для Дели. Там без проблем могут организовывать ликвидации политических оппонентов, заявляя, что Оттава открыто помогает террористам.