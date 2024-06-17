Британский политик Найджел Фарадж 3 июня написал в социальной сети Х (бывший Twitter), что через несколько часов сделает важное заявление. В тот же день, британская предвыборная кампания сделала свой самый резкий поворот.

ИА Регнум Найджел Фарадж

«Мистер брэкзит» официально объявил о большой возвращении в британскую политику. С этого момента Фарадж возглавил Партию реформ и одновременно стал кандидатом в депутаты от округа Клэктон.

Так кто такой Фарадж, действительно ли он способен главным сюрпризом этих выборов?

Само собой, правый политик Найджел Фарадж юношей и подростком начинал свой путь в качестве рядового члена консервативной партии. Однако в эпоху Джона Мейджора (1990 — 1997) он сильно разочаровался в тори. Особенно его покоробило, что премьер-министр в 1992 г. согласился на подписание Маастрихтского договора и постепенную трансформацию ЕС из чисто экономического блока в новый политический союз.

Поэтому неудивительно, что Фарадж уже в 1993 примыкает к только что созданной UKIP — Партии независимости Соединенного королевства (United Kingdom Independence Party). Дальше была работа в качестве евродепутата, а в 2006 м он возглавляет партию.

Первый блин вышел комом. Партия под его началом выступила на выборах довольно слабо, а Фарадж в округе (Бакингэм) пришел лишь третьим. С этого момента политик понял, что для участия в национальной политике хороших результатов на выборах в Европарламент недостаточно и нужно создавать реальную структуру и низовую организацию.

Пожалуй, прорывным моментом становится 2013 год.

UKIP получает наилучший результат на муниципальных выборах, а общенациональные рейтинги резко пошли вверх. Партия становится похожей на любую другую право-популистскую евроскептическую силу, набиравшую в те годы популярность по всей Европе.

География тогдашней поддержки UKIP тоже вполне понятна. Это бывшие промышленные округа, которые разочаровались в бесконечных лейбористах, а также юго-восток Англии, который исторически считался наиболее правым регионом страны (10 лет, в центре внимания Партии реформ те же округа).

Однако в отличие от большинства европейских стран британским евроскептикам зацепиться за власть не удалось.

Виной тому — электоральные превратности Великобритании. В стране мажоритарная система, где партии борются за 650 округов. Да, UKIP плотно работала в целом ряде из них, но даже 25% голосов в округе не хватало для победы кандидата. Не помогло и то, что к партии перешло сразу несколько консервативных депутатов.

Как итог, партия на выборах 2015 года набрала лишь 13% и получила всего одно парламентское кресло. Самому Найджелу для победы не хватило тогда всего 3 тысяч голосов. Впереди партию ждал непростой этап перестройки и фактически отхода Фараджа на вторые роли.

Но тут на помощь евроскептикам приходит приходит премьер-министр Дэвид Кэмерон и брэкзит-референдум.

Найджел Фарадж не скрывал, что выход из ЕС — дело всей жизни. Вот только единую кампанию по выходу так и не получилось сделать. Знаковые консерваторы (Борис Джонсон и Майкл Гоув) вели более традиционную кампанию под лозунгом «Vote Leave», а Найджелу Фараджу пришлось вести более драйвовую кампанию «Grassroots Out». На самом деле, оба лагеря дополняли друг друга.

Борис Джонсон критиковал бюрократию Брюсселя и давил на то, что Лондон отправляет слишком много, а получает мало. Фарадж же подсвечивал тему миграции в Великобританию. А победная пинта Фараджа в ночь победы брэкзита (политик эксплуатировал образ рядового британца — посетителя паба — прим. ред.) уже вошла в учебники.

После такого успеха Фарадж превращается в международную фигуру.

Он окончательно расстался с UKIP и стал главным британским союзником Трампа в 2016 г., частенько мелькая на его предвыборных митингах.

Фарадж еще раз громко вернется в британскую политику в 2019-м. Тогда процесс брэкзита окончательно завис, и страна стояла на перепутье. Быстро собрав новую брэкзит-партию, он триумфально выигрывает последние британские выборы в Европарламент и окончательно добивает Терезу Мэй в качестве лидера страны.

В следующие пару лет Фарадж снова вне активной британской политики. Много времени проводит в США и просто старается заработать для самого себя. Даже умудряется записывать поздравительные видео за небольшую плату.

Чуть позже Фарадж станет ведущим нового правого телеканала GB News. Удивительное дело, в Великобритании огромное количество правых таблоидов, но не существовало правых каналов. На GB News передача Фараджа самая рейтинговая.

Наконец Фарадж не забывает про свое восприятие среди всех британских зрителей. Даже участвует в реалити-шоу «I’m celebrity get me out», которое проходит в Австралии. И почти доходит в нём до финала!

Правда, не стоит думать, что политика совсем ушла из его жизни. Брэкзит-партия сменила вывеску на Партию реформ. А новую-старую партию возглавил бизнесмен Ричард Тайс. При этом её структура больше напоминает корпорацию с долями контроля. Так вот, Фарадж продолжил контролировать более 50% контрольного пакета партии. Тем самым, все решения незаметно проходили и через него.

Так что все-таки подтолкнуло Фараджа на большое возвращение?

Очевидно, Фарадж как опытный политик чувствует глубокий кризис консервативной партии. Его главная задача полностью уничтожить правящую партию, а обломки консерваторов успешно поглотить. После этого создать новый правый блок.

Очевидно, что в первые недели кампании команда Фараджа проводила и замеры, чтобы посмотреть, насколько устойчив электорат Партии реформ. Только после того, как стало понятно, что никто возвращаться к консерваторам не планирует, Фарадж объявил о выдвижении. Такие же замеры проводились и в округе Клэктон, который выбрал Фарадж.

Партия реформ последней из всех партий представила свою предвыборную программу. Она получила название «наш контракт с вами» (в названии — прямая отсылка к избирательной кампании республиканцев далёкого 1994 г.). Среди пунктов этого контракта есть немало занятных:

— Изменение электоральной системы с мажоритарной на пропорциональную;

— Дополнительный налог для работодателей, которые берут на работу мигрантов;

— Снижение корпоративного налога до 20%;

— Все безработные должны найти работу в первые 4 месяца. В противном случае им будет отказано в социальной поддержке;

— Патриотические школьные учебники, где отдельно уделяется внимание Британской империи;

— Весь государственный сектор обязан закупать 75% продуктов питания от британских поставщиков;

— Увеличение армии на 30 тысяч человек;

— Выход из ЕСПЧ.

Партия реформ также стала единственной реальной политической силой, где в предвыборной программе не нашлось места для Украины. Все остальные партии ритуально прописали «неизменную поддержку» Киева.

В сухом остатке у нас хорошая агитка для Найджела Фараджа. Другое дело, никто всерьез не предполагает, что партия реформ в этот раз сумеет победить и реализовать программу. Скорее еще один информационный способ громко напомнить о себе

До выборов остается еще три недели, но уже сейчас партия реформ в одном опросе обходит консерваторов, а в нескольких других максимально приблизилась к правящей партии.

Пожалуй, никогда раньше Фарадж не подходил так близко к тому, чтобы стать лидером всего правого лагеря в Великобритании. Осталось наконец-то избраться в округе и нокаутировать политических противников.