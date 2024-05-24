Наверное, это был один из худших стартов предвыборной кампании в политической истории Британии. Премьер-министр Риши Сунак под проливным дождем и без зонтика рассказывал о своих заслугах. В конце скомканной речи он наконец-то объявил главное, то, ради чего и собралась публика: новые парламентские выборы в стране пройдут уже 4 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Все разговоры про выборы осенью или даже под Рождество пошли крахом. Что же двигало действующим премьер-министром? Почему Риши именно сейчас решился пойти на такой безумный риск?

Причин назначать выборы именно на лето, на самом деле, не так много.

Ближайшие советники Риши Сунака указывают на неплохие экономические данные за последние недели. В первом квартале 2024-го был отмечен рост в 0,6%, а инфляция опустилась до отметки в 2,3%.

Консерваторы на этих выборах попытаются убедить избирателей, что тяжелые времена наконец-то позади. Экономика ожила, а впервые за долгое время рост зарплат перекрывает инфляцию.

Вот только кто в реальности успеет почувствовать на себе такие хорошие макроэкономические новости, а не прочитать их в экономической сводке? Логично было бы подождать до осени, когда должен сказаться накопительный эффект.

Есть и политтехнологический эффект который уже сработал.

Неожиданные летние выборы не оставляют шансов для партии реформ. Детище «мистера Брекзит» Найджела Фараджа, которое могло составить конкуренцию консерваторам в борьбе за правый электорат, оказалось просто не готово к новым выборам.

Да и сам Найджел Фарадж уже на следующий день заявил, что не станет баллотироваться и полноценно возвращаться в большую британскую политику. Вместо этого он хочет сконцентрироваться на выборах в США, где он активно поддерживает Дональда Трампа.

Немного странное решение, но Фарадж отчетливо понимает, что даже при нынешних рейтингах его политическая сила станет лишь эффективным спойлером правящей партии, но не получит даже пары мест. Теперь консерваторы получают возможность хотя бы частично вернуть этих избирателей и постараться минимизировать предстоящие потери.

Не стоит сбрасывать со счетов и другие более мелкие факторы, которые Риши Сунак мог рассматривать при объявлении новых парламентских выборов.

К 4 июля в самом разгаре будет чемпионат Европы по футболу — 2024, куда в этот раз отобрались сборные Англии и Шотландии. На их гипотетических успехах и патриотической волне можно попробовать удержать еще пару лишних парламентских округов.

Наконец, стоит учесть и тот факт, что Риши Сунаку могло уже поступить новое предложение по работе. Риши не раз говорил, что планирует переехать в США и вложиться в собственный технологической фонд в Калифорнии. Нельзя исключать, что он просто нашел соинвесторов и решил вот так странно переехать из Лондона.

Собственно говоря, новость об объявлении летних выборов застала врасплох не столько политических конкурентов, сколько многих министров и консервативных депутатов.

Решение принималось в самом узком кругу.

Rwendland Лидер лейбористов Кир Стармер

Еще не все успели найти запасной аэродром и рассчитывали на спокойные пять месяцев работы. Поэтому первые несколько дней предвыборной гонки будут сопровождаться новостями о том, что очередной консерватор не будет даже пытаться переизбираться в своем округе. Меньше чем за 72 часа о таких намерениях уже заявили шесть депутатов от правящей партии. По самым скромным подсчетам, треть всей консервативной парламентской фракции не будет баллотироваться вовсе.

Недовольны и рядовые члены партии.

Правда, их недовольство совсем по другому поводу. В более чем ста округах всё еще не подобрали местных консервативных кандидатов. Теперь Риши Сунак и его команда получают возможность самим выбирать, кого «парашютировать» на их места. Мнение местного партийного актива консерваторов можно не учитывать.

Но такое недовольство не сильно заботит Риши Сунака и его советников. Они ставят всё на кампанию в «президентском» стиле и не сильно прислушиваются к рядовым тори.

Одновременно свою предвыборную гонку начали лейбористы.

Их задача не растерять за 40 дней астрономическое преимущество над правящей партией.

По последним опросам, политическая сила Кира Стармера обходит консерваторов в среднем на 25%. На этом фоне даже разгромная победа Тони Блэра в 1997 году может померкнуть (тогда лейбористы превзошли консерваторов почти на 13%. — прим. Ред.).

Понятное дело, что Кир Стармер не отличается харизмой или невероятными ораторскими умениями. Но ему на руку играет тот факт, что население просто устало от четырнадцатилетнего правления консерваторов. Неудивительно, что главным предвыборным лозунгом оппозиционной партии стало слово «Change» (перемены). Расхожий политтехнологический ход, который в этот раз смотрится действительно выигрышно.

При этом лейбористам придется всерьез бороться за левого и мусульманского избирателя.

Как показали недавний майские муниципальные выборы, эти группы точно не в восторге от деятельности Стармера. Символично, что Джереми Корбин (бывший лидер лейбористов, исключенный из партии) решился баллотироваться как независимый кандидат в своем округе. Даже несмотря на то, что его бывшие однопартийцы выдвинут там своего кандидата.

Последний раз июльские выборы в Соединенном Королевстве проходили в 1945 году. Несмотря на то, что прошло всего каких-то пару месяцев с победного окончания Второй мировой войны в Европе, британские избиратели, уставшие от Уинстона Черчилля и Консервативной партии, триумфально выбрали лейбористов.

Потсдамскую конференцию, определившую облик послевоенного мироустройства, закрывали уже Сталин, Трумэн и новый британский премьер Эттли. Только вот на этот раз таких глобальных мирных конференций ждать, к сожалению, точно не стоит.