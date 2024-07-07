Вечером 6 июля в Великобритании, наконец, досчитали результаты выборов по последним парламентским округам. Пожалуй, никогда раньше простой подсчет парламентских кресел не отражал реальную картину того, что на самом деле хотел сказать британский избиратель.

EPA/ТАСС Кир Стармер

Казалось бы, лейбористы должны быть счастливы: они взяли сразу 412 мест, а, главное, победили в самых важных регионах. Спустя почти 15 лет партия снова становится правящей силой, а результат практически повторяет триумфальную победу Тони Блэра в 1997 году.

Неубедительные 33,4%

Партия снова превращает Шотландию в свою электоральную вотчину, Лондон окончательно становится красным бастионом, а «красный пояс» (индустриальные округа севера Англии) распрощался с консерваторами.

Вот только на заднем фоне постоянно мелькает цифра 33,4%. Именно этот процент голосов набрали лейбористы. Никаких тебе 45% или, на худой конец, 40%. Получено парламентское супербольшинство при крайне слабой реальной поддержке избирателя.

Да, главная левая партия выжила практически всех конкурентов из нынешней мажоритарной электоральной системы, но речь не идет о какой-то лейбористской волне, которая поглотила страну.

Сюда же стоит добавить тревожные звоночки, которые могут похоронить лейбористов уже на следующих выборах. Прежде всего стоит обратить внимание на рекордный прорыв «зеленых», которые набрали 6% голосов и провели в новую палату общин сразу четырех депутатов. Им также не удалось добить своего старого лидера Джереми Корбина, который удержал свой округ в качестве независимого кандидата.

Впервые у лейбористов появляется реальный конкурент на левом фланге. Совсем неудивительно, что они пытались не допустить победы «зеленых» в городе Бристоль. Партия Кира Стармера будет в следующие годы совершать ошибки, которые могут окончательно отвернуть от нее левого избирателя — тут-то и засияет «зеленая» звезда.

«Медовый месяц» продлится совсем недолго, а дальше наступят суровые будни. Да, избиратель устал от консерваторов, но точно так же усталость появится и в отношении лейбористов.

Какого-то магического решения внутренних проблем Великобритании ожидать не стоит. Предвыборная программа лейбористов была крайне скудна на радикальные реформы и преобразования, да и зияющая финансовая дыра в бюджете (без радикального поднятия налогов) не поможет Стармеру осуществить реальные инвестиции.

И в итоге к нынешнему нокауту консервативной партии можно будет добавить нокаут и лейбористов. Ведь даже на этих выборах обе партии вместе взятые получили рекордно низкий процент голосов.

На следующих выборах ситуация может еще сильнее ухудшиться, и тогда мы получим адский политический коктейль, с повторением сценария, который прямо сейчас реализуется во Франции.

Что ожидает Фараджа и тори

На федеральном уровне громко о себе заявила «мусульманская улица» — Бирмингем Брэдфорд, Лестер, Рочдейл и другие места, где мусульман минимум треть, а максимум 55% от избирателей.

Еще недавно эти места считались самыми безопасными округами для лейбористской партии. Теперь же тут побеждают сразу 4 независимых мусульманских кандидата, которые прежде всего рассказывают единоверцам об ужасах в Газе, а не о реформе здравоохранения или перераспределении доходов. Такие результаты — предвестник геттоизации и балканизации британской политики.

Что касается правого лагеря, то тут на удивление нет похоронных настроений, но совсем по разным причинам. «Партия реформ» Найджела Фараджа прорывается в палату общин с пятью депутатами.

В этом смысле партия во многом повторяет опыт партии UKIP, которой в 2015-м тоже руководил Фарадж. Почти десять лет назад она тоже набрала 14%, но сумела провести в парламент лишь одного депутата. В этот раз налицо рост в пять раз.

К тому же впервые в истории округ выиграл сам Фарадж, а еще в более чем 80 округах партия пришла на втором месте. Безусловно, участие в выборах политического проекта Фараджа похоронило уйму консервативных депутатов. И теперь он не скрывает, что его главной целью станет изменение электоральной системы на пропорциональную.

Если Найджел Фарадж действительно пришел снова надолго в политику, то дальше мы увидим профессионализацию партии и подготовку к выборам уже на местном и муниципальном уровне.

Тут нужно напомнить, что Фарадж вернулся в большую политику лишь в начале июня, уже после объявления досрочных выборов. Более того, три четверти кандидатов исполняли на выборах лишь техническую роль.

Если партия останется реальной силой, то Фарадж имеет все шансы перехватить округа на востоке и на севере Англии. В противном случае этот электорат останется дома или будет вынужден покорно голосовать за консерваторов.

Консервативной же партии удалось взять лишь 121 парламентское кресло — это худший результат за всю историю ее существования на фоне просто ужасающей предвыборной кампании и бесконечных скандалов. Тори исчезли практически везде за исключением аграрных и обеспеченных округов.

И все равно многие из них вздохнули с облегчением. Ведь еще пару недель назад некоторые опросы давали им всего 60–70 мест, а статус главной оппозиции мог отойти либерал-демократам. В результате партия все же удержалась на краю пропасти и вряд ли исчезнет в ближайшие годы.

Не стоит думать, что Фараджу удастся захватить и взять консерваторов под контроль. Слишком многие тори убедились, что с лидером «Партии реформ» нельзя вести никаких переговоров. Многое будет зависеть от того, кто все-таки станет новым лидером консерваторов.

Пока обязанности лидера партии будет исполнять Риши Сунак, но нельзя исключать, что судьбу следующего лидера будут решать исключительно депутаты, а рядовые члены партии лишь узнают имя победителя.