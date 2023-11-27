23 и 24 ноября тихая Ирландия оказалась в центре всеобщего внимания. Началось всё с нападения у здания начальной школы на группу маленьких детей.

Иван Шилов ИА Регнум

Ножевые ранения получили троих из них (включая пятилетнюю девочку, госпитализированную в тяжелом состоянии), а также учительница, которая бросилась спасать детей, пока случайные прохожие не обезвредили нападавшего. По данным СМИ, атаку совершил мигрант из Алжира, а полиция сразу же заявила, что нападение не было терактом.

Преступление спровоцировало ирландцев на самые масштабные массовые беспорядки за последние десятилетия. Всю ночь в Дублине шли стычки с полицией, горели автобусы, а местная молодежь пыталась прорваться к отелю и хостелам, где правительство размещает прибывших мигрантов. Свои действия недовольные координировали через чаты в «Телеграме».

Все уже привыкли к тому, что в Европе тема мигрантов стала дежурной для таких стран, как Франция или Швеция. Однако неожиданно взорвалась внешне благополучная Ирландия.

Та самая страна, которая считается тихой гаванью, показывает необычный экономический рост и является главным хабом для крупнейших американских технологических корпораций. Тем не менее стоит копнуть чуть глубже, как становится понятно, что такой взрыв был неизбежен.

Прежде всего, стоит понимать, что это не первое громкое нападение мигранта на жителей Ирландии.

18 сентября иммигрант из Африки напал с ножом на случайного прохожего. Чудом мужчина выжил. В прошлом году мигрант из Ирака расправился с двумя ирландскими геями, при этом одного из них обезглавив. За несколько дней до трагедии, 23 ноября, приезжий словацкий цыган был осужден за убийство ирландки.

Одним словом, подобных трагических историй в последний год хватало.

Такие преступления шокируют небольшую Ирландию.

В стране, где до недавнего времени существовали сплоченные общины с высоким уровнем доверия, эта новая реальность чужда ирландскому народу. Дублин когда-то славился своей теплотой, весельем и дружелюбием. А еще 20 лет назад более 90% респондентов признавались, что они ревностные католики.

Теперь все говорят о том, что атмосфера слишком поменялась.

Проблема состоит в том, что Ирландия всего лишь за последние два года испытала мощнейший приток мигрантов. Согласно предварительной статистике, приезжие составляют почти 3% всего населения страны. К слову, около 40% из нынешних приезжих — украинские беженцы.

MOSTAFA DARWISH/EPA/ТАСС Ирландская полиция на улице Дублина

К такому потоку не готовы местные школы, система здравоохранения, а главное, для прибывающих на остров нет жилья в необходимом объеме.

Ведь статус налогового рая изначально привлек большие корпорации, которые стремились перевозить в Дублин свои работников. Теперь настала очередь мигрантов. Такие шаги слишком сильно подняли цены на местном рынке недвижимости и создали дополнительное напряжение.

При этом в Ирландии сложилась уникальная для нынешней Европы политическая ситуация.

На партийном поле нет никакой политической силы, которая бы громко выступила за ограничение приема мигрантов.

Две традиционные политические партии («Фине Гэл» и «Фианна Файл») ничего не собираются менять в законодательстве. А среди оппозиции реально претендует на власть только «Шинн Фейн». Некогда грозная политическая сила (политическое крыло «Ирландской республиканской армии») имеет все шансы победить на следующих парламентских выборах. Но при этом в социальных вопросах, включая тему мигрантов, партия еще левее нынешней либеральной коалиции.

Получается удивительный парадокс.

«Шинн Фейн» продолжает оставаться главной партией для ирландских старых националистов и сторонников единой Ирландии. Но при этом больше внимания уделяет далекой Палестине, правам сексуальных меньшинств и поддержке мигрантов.

В этом смысле сильнее всех политических партий вместе взятых выступил знаменитый боец ММА Конор Макгрегор. Один из самых знаменитых ирландцев прямо выступил на стороне всех тех, кто вышел на улицы вечером 23 ноября.

Более того, Конор последовательно в своих твитах раскритиковал власти и полицию. Неудивительно, что некоторые в Ирландии призывают его пойти в политику. В конце концов, такой шаг мог бы перевернуть всю сложившуюся на сегодня ирландскую политическую систему.

А пока ирландские власти планируют заклеймить всех протестующих крайне правыми активистами, а значит, никаких изменений в Ирландии не стоит ждать.

Однако тихая Ирландия может снова о себе громко напомнить.