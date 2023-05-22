Основательно подзабытая у нас экс-премьер Великобритании Лиз Трасс гастролирует по США, рассказывает о том, что главная опасность сегодня исходит от Китая, и собирается на Тайвань. Она предлагает создать экономический аналог НАТО, чтобы пересмотреть торговые договоры с Пекином. Одновременно её внутриполитическим конкурентам — лейбористам — практически нечего предложить Украине: запасы пригодного оружия истощились, «аттракциону неслыханной щедрости» взяться неоткуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Консервативные премьер-министры последних лет окончательно превратились в самых главных ястребов на мировой арене. Нельзя сказать, что такой поворот стал каким-то сюрпризом, тут, скорее, поражает масштаб и желание быть впереди Вашингтона и других мировых игроков. Причём во главу угла ставится собственное политическое будущее, а не какие-то долгосрочные геополитические интересы страны.

Достаточно взять кейс Лиз Трасс. Человек, который меньше 50 дней руководил страной и с треском вылетел с Даунинг-стрит. Какое историческое наследство оставила Лиз Трасс? Разве что в английских викторинах через 50 лет будет всплывать её фамилия в разделе «премьер, который 44 дня управлял государством».

Понятно, что такой провал сильно её задевает. Неудивительно, что бывший премьер пытается теперь всем что-то доказать, причем через внешнюю политику. В конце концов, до своего премьерства Лиз Трасс успела посидеть в кресле министра иностранных дел.

Главной её целью стал Китай. Такой выбор легко объяснить, ведь на украинском направлении слишком большая конкуренция. Поэтому Лиз Трасс решила стать главным противником Китая в Лондоне и лично полететь на Тайвань, чтобы рассказать об ужасах Пекина. Экс-премьер акцентирует внимание на том, что именно от Китая сегодня исходит главная опасность, предлагает выбить экономический козырь из его рук и создать экономический аналог НАТО, который смог бы пересмотреть торговые договоры с Пекином.

Нельзя сказать, что Лиз Трасс заняла такую жесткую антикитайскую линию исключительно для английской публики. Очевидно, что главные её зрители находятся в Вашингтоне, где расположены аналитические центры республиканцев.

В одном из таких центров (Heritage Foundation) Лиз Трасс и выступала незадолго до своей поездки на Тайвань. Таким образом, политик создаёт себе образ союзника для многих республиканцев и одновременно получает щедрые выплаты за различные выступления.

Дополнительные деньги идут и от некоторых британских доноров. К тому же Трасс сможет гордо заявить, что стала первым экс-лидером страны (после Тэтчер), который добрался до Тайваня.

Свой интерес имеют и нынешние власти Тайваня: уже в январе следующего года состоятся президентские выборы, где правящая партия рискует проиграть. Статусные гости должны, по задумке, исправить положение и подтянуть рейтинги.

Виктор Дабковски / globallookpress Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время визита на Тайвань. 17 мая 2023

При этом Лиз Трасс не одинока — она лишь наиболее медийное лицо той группы консерваторов, которые требуют жесткого разрыва с Пекином. Именно они продавливают историю по блокировке приложения TikTok внутри страны для чиновников, они выступают резко против китайских инвестиций в инфраструктурные проекты на территории Великобритании, они же ищут китайских шпионов на территории британских вузов.

Нельзя сказать, что абсолютно все внутри британской Консервативной партии разделяют такой подход. Внутри спецслужб и внутри всего политического класса ещё популярна идея о том, что отношения с Китаем охладели надолго, но это не означает, что нужно громко бить горшки.

Именно такую идею высказал в недавнем интервью ключевой чиновник МИД, который успел поработать с Трасс и Борисом Джонсоном. Против слишком жёсткого разрыва с Пекином выступает и нынешний глава МИД Джеймс Клеверли.

Такую позицию легко понять, если проанализировать торговый баланс между двумя странами. Только за 2022 год он составил более 111 млрд фунтов. Рост на 18,3% в сравнении с 2021 годом.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

С Борисом Джонсоном ещё проще. Слишком уж много сил он потратил на украинский проект. Бывший премьер-министр с гордостью заявляет, что именно благодаря ему Лондону удалось добиться впечатляющих результатов во время вакцинации в 2020–2021 годах и спасти Киев в 2022-м.

И если слава от первого достижения уже успела заметно потухнуть, то украинская история продолжает оставаться в центре внимания. Ну а вместе с ней бесконечные разъезды, выступления, написание очередных книг и получение за них очередных гонораров. В этом деле Борису мало равных.

Казалось бы, Риши Сунак никогда не разделял мировоззрение Трасс или Джонсона. Однако нынешний премьер-министр продолжил продвигать украинскую стратегию своих предшественников. Более того, именно Сунак дал добро на поставки британских танков Challenger, а теперь и на поставки дальнобойных ракет Storm Shadow.

SGT. Brian Gavin, USA Танк Challenger

Сунак, очевидно, не хочет как-то всерьёз менять существующий подход. Нынешний премьер-министр исходит из вполне прагматичных соображений. Поддержка Украины популярна среди рядового избирателя, а значит, такими широкими жестами можно хоть как-то подправить своё положение.

При этом украинская тема по озабоченности населения сильно проигрывает миграционному кризису или самой высокой «продуктовой» инфляции за последние несколько десятков лет. С инфляцией или бурным ростом экономики у британского правительства получается не очень, зато ракеты на короткое время будут на первых полосах ведущих английских газет.

Вот только проблема заключается в том, что даже такие попытки порвать на себе рубашку уже не слишком сильно помогают консерваторам. Согласно одному из последних опросов, впервые они проигрывают лейбористам в подходе к решению кризиса на Украине. Правда, стоит отметить, что в этом вопросе взгляды обеих партий не сильно-то и различаются…

Другое дело, что номенклатура вооружений на складах уже сейчас существенно сократилась. Лейбористы просто не смогут стать фокусниками и вытащить из шляпы нового «кролика»: слишком много «слонов» уже раздали до них. Что касается предполагаемой передачи самолетов F-16, то Лондон готов тренировать украинских пилотов на своих базах, но вряд ли станет раздавать даже устаревшие машины.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Во всей этой истории нужно еще раз выделить существенный разрыв между внешнеполитическим дискурсом внутри США и внутри Великобритании.

Провальные войны в Ираке и Афганистане сильно перевернули картину мира для многих правых избирателей в США. С тех пор идея о внешнеполитическом невмешательстве больше не кажется какой-то маргинальной или исключительно левой.

Совсем иная ситуация в Великобритании, где за полтора года боевых действий так и не появилась серьёзная сила, которая бы выступала против активного участия Лондона в помощи Киеву. Среди правых такая идея слишком противоречива, а «старые левые» практически испарились после разгрома лейбористов в 2019-м.

Всё это означает, что Лондон и дальше будет играть роль самого плохого полицейского в конфликте и одновременно постарается оттянуть дальнейший полный разрыв с Китаем.