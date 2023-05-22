Выбор любимчика. Британские политики мечутся между Тайванем и Украиной
Основательно подзабытая у нас экс-премьер Великобритании Лиз Трасс гастролирует по США, рассказывает о том, что главная опасность сегодня исходит от Китая, и собирается на Тайвань. Она предлагает создать экономический аналог НАТО, чтобы пересмотреть торговые договоры с Пекином. Одновременно её внутриполитическим конкурентам — лейбористам — практически нечего предложить Украине: запасы пригодного оружия истощились, «аттракциону неслыханной щедрости» взяться неоткуда.
Консервативные премьер-министры последних лет окончательно превратились в самых главных ястребов на мировой арене. Нельзя сказать, что такой поворот стал каким-то сюрпризом, тут, скорее, поражает масштаб и желание быть впереди Вашингтона и других мировых игроков. Причём во главу угла ставится собственное политическое будущее, а не какие-то долгосрочные геополитические интересы страны.
Достаточно взять кейс Лиз Трасс. Человек, который меньше 50 дней руководил страной и с треском вылетел с Даунинг-стрит. Какое историческое наследство оставила Лиз Трасс? Разве что в английских викторинах через 50 лет будет всплывать её фамилия в разделе «премьер, который 44 дня управлял государством».
Понятно, что такой провал сильно её задевает. Неудивительно, что бывший премьер пытается теперь всем что-то доказать, причем через внешнюю политику. В конце концов, до своего премьерства Лиз Трасс успела посидеть в кресле министра иностранных дел.
Главной её целью стал Китай. Такой выбор легко объяснить, ведь на украинском направлении слишком большая конкуренция. Поэтому Лиз Трасс решила стать главным противником Китая в Лондоне и лично полететь на Тайвань, чтобы рассказать об ужасах Пекина. Экс-премьер акцентирует внимание на том, что именно от Китая сегодня исходит главная опасность, предлагает выбить экономический козырь из его рук и создать экономический аналог НАТО, который смог бы пересмотреть торговые договоры с Пекином.
Нельзя сказать, что Лиз Трасс заняла такую жесткую антикитайскую линию исключительно для английской публики. Очевидно, что главные её зрители находятся в Вашингтоне, где расположены аналитические центры республиканцев.
В одном из таких центров (Heritage Foundation) Лиз Трасс и выступала незадолго до своей поездки на Тайвань. Таким образом, политик создаёт себе образ союзника для многих республиканцев и одновременно получает щедрые выплаты за различные выступления.
Дополнительные деньги идут и от некоторых британских доноров. К тому же Трасс сможет гордо заявить, что стала первым экс-лидером страны (после Тэтчер), который добрался до Тайваня.
Свой интерес имеют и нынешние власти Тайваня: уже в январе следующего года состоятся президентские выборы, где правящая партия рискует проиграть. Статусные гости должны, по задумке, исправить положение и подтянуть рейтинги.
При этом Лиз Трасс не одинока — она лишь наиболее медийное лицо той группы консерваторов, которые требуют жесткого разрыва с Пекином. Именно они продавливают историю по блокировке приложения TikTok внутри страны для чиновников, они выступают резко против китайских инвестиций в инфраструктурные проекты на территории Великобритании, они же ищут китайских шпионов на территории британских вузов.
Нельзя сказать, что абсолютно все внутри британской Консервативной партии разделяют такой подход. Внутри спецслужб и внутри всего политического класса ещё популярна идея о том, что отношения с Китаем охладели надолго, но это не означает, что нужно громко бить горшки.
Именно такую идею высказал в недавнем интервью ключевой чиновник МИД, который успел поработать с Трасс и Борисом Джонсоном. Против слишком жёсткого разрыва с Пекином выступает и нынешний глава МИД Джеймс Клеверли.
Такую позицию легко понять, если проанализировать торговый баланс между двумя странами. Только за 2022 год он составил более 111 млрд фунтов. Рост на 18,3% в сравнении с 2021 годом.
С Борисом Джонсоном ещё проще. Слишком уж много сил он потратил на украинский проект. Бывший премьер-министр с гордостью заявляет, что именно благодаря ему Лондону удалось добиться впечатляющих результатов во время вакцинации в 2020–2021 годах и спасти Киев в 2022-м.
И если слава от первого достижения уже успела заметно потухнуть, то украинская история продолжает оставаться в центре внимания. Ну а вместе с ней бесконечные разъезды, выступления, написание очередных книг и получение за них очередных гонораров. В этом деле Борису мало равных.
Казалось бы, Риши Сунак никогда не разделял мировоззрение Трасс или Джонсона. Однако нынешний премьер-министр продолжил продвигать украинскую стратегию своих предшественников. Более того, именно Сунак дал добро на поставки британских танков Challenger, а теперь и на поставки дальнобойных ракет Storm Shadow.
Сунак, очевидно, не хочет как-то всерьёз менять существующий подход. Нынешний премьер-министр исходит из вполне прагматичных соображений. Поддержка Украины популярна среди рядового избирателя, а значит, такими широкими жестами можно хоть как-то подправить своё положение.
При этом украинская тема по озабоченности населения сильно проигрывает миграционному кризису или самой высокой «продуктовой» инфляции за последние несколько десятков лет. С инфляцией или бурным ростом экономики у британского правительства получается не очень, зато ракеты на короткое время будут на первых полосах ведущих английских газет.
Вот только проблема заключается в том, что даже такие попытки порвать на себе рубашку уже не слишком сильно помогают консерваторам. Согласно одному из последних опросов, впервые они проигрывают лейбористам в подходе к решению кризиса на Украине. Правда, стоит отметить, что в этом вопросе взгляды обеих партий не сильно-то и различаются…
Другое дело, что номенклатура вооружений на складах уже сейчас существенно сократилась. Лейбористы просто не смогут стать фокусниками и вытащить из шляпы нового «кролика»: слишком много «слонов» уже раздали до них. Что касается предполагаемой передачи самолетов F-16, то Лондон готов тренировать украинских пилотов на своих базах, но вряд ли станет раздавать даже устаревшие машины.
Во всей этой истории нужно еще раз выделить существенный разрыв между внешнеполитическим дискурсом внутри США и внутри Великобритании.
Провальные войны в Ираке и Афганистане сильно перевернули картину мира для многих правых избирателей в США. С тех пор идея о внешнеполитическом невмешательстве больше не кажется какой-то маргинальной или исключительно левой.
Совсем иная ситуация в Великобритании, где за полтора года боевых действий так и не появилась серьёзная сила, которая бы выступала против активного участия Лондона в помощи Киеву. Среди правых такая идея слишком противоречива, а «старые левые» практически испарились после разгрома лейбористов в 2019-м.
Всё это означает, что Лондон и дальше будет играть роль самого плохого полицейского в конфликте и одновременно постарается оттянуть дальнейший полный разрыв с Китаем.