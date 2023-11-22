20 ноября 2023 г. новоявленный министр иностранных дел Великобритании и бывший премьер-министр страны «досточтимый Дэвид Уильям Дональд Кэмерон» был принят в палату лордов британского парламента. В пятницу 17 ноября он получил титул барона Кэмерона из Чиппинг-Нортона в графстве Оксфордшир, а в понедельник «принес присягу при поддержке лорда Тру и баронессы Уильямс Траффорд, а также подписал обязательство соблюдать Кодекс поведения», как сообщает официальный сайт парламента Великобритании.

Иван Шилов ИА Регнум

Правда, в промежутке между этими двумя приятными для Кэмерона событиями случилось и событие не очень приятное. На выходных в Financial Times вышел интересный материал, где утверждается, что теперешний министр иностранных дел плотно работал с китайскими инвесторами и планировал рекламировать глобальный китайский инфраструктурный проект «Один пояс — один путь».

Вообще, кто бы мог подумать, что нынешний премьер-министр Риши Сунак способен устроит настоящее политическое землетрясение. А всего-то нужно было вернуть в большую политику Дэвида Кэмерона.

Сложно припомнить, когда назначение даже на ключевое министерство так широко обсуждалось по всему миру. Может показаться, что Лондон в один момент проснулся в 2015 году. Вот только есть одна проблема — фарш назад уже нельзя прокрутить. Слишком многое произошло с тех пор в британской политической жизни.

Начать стоит с непростого багажа самого Дэвида Кэмерона.

Возможно, многие уже забыли, но именно бывший премьер-министр был одним из лидеров сторонников ЕС на референдуме в 2016-м. Брэкзит и референдум окончательно рассорили многих консерваторов с Кэмероном. Его возвращение снова усугубляет непростую ситуацию.

Стоит напомнить и попытки последних лидеров Консервативной партии откреститься от его ошибок. И Борис Джонсон, и Риши Сунак не раз подчеркивали, что инициированное Кэмероном жесткое сокращение социальных расходов после финансового кризиса стало слишком сильным ударом для населения. Но при этом сам Кэмерон никогда не соглашался с такой критикой.

К тому же стоит обратить внимание на то, как именно Кэмерон вернулся. Через черный ход и палату лордов. Чем-то ситуация напоминает назначение бывшего премьера Александра Дуглас-Хьюма в качестве министра иностранных дел в 1970-м.

Вот только у Дэвида Кэмерона будет фантастическое преимущество, которого не было у его предшественников. Кэмерон будет находится в палате лордов (верхняя палата парламента), а не в более влиятельной палате общин (нижней палате парламента). Кэмерону не надо будет ходить на парламентские комиссии и отчитываться о своей работе. Ведь он не депутат в палате общин. Вместо него будут отправлять заместителей. Неплохая подотчетность!

Не лучше ситуация выглядит и с точки зрения внешней политики.

Само собой, за Кэмероном тянется шлейф провальной операции в Ливии. Но не стоит забывать, что Кэмерон был и одним из горячих сторонников интервенции в Сирии.

При этом многие в партии припоминают новому министру иностранных дел крайне осторожную позицию в отношении Китая. Сейчас уже сложно поверить, но еще в 2015-м Кэмерон рассказывал о золотом веке отношений между Пекином и Лондоном. С тех пор в консервативной фракции заметно прибавилось антикитайских голосов.

Во время визита в Китай в 2017 г., Кэмерон обсуждал идею британско-китайского фонда с тогдашним вице-премьером КНР Ма Каем. Вскоре после этого он совершил еще одну поездку в Китай, в январе 2018 года, и провёл частную встречу и ужин с Си Цзиньпином.

Злые языки утверждают, что помощь Кэмерона выходила даже за рамки торговли. Так, бывший премьер был крупным лоббистом китайского проекта по расширению морского порта на Шри-Ланке. По последним данным, там будет не только китайская торговая база, но и военная инфраструктура Пекина.

Никуда эти контакты не делись. Более того, Кэмерон активно встречался с представителями китайских корпораций, который попали под санкции во время президентства Байдена. Интересно посмотреть, как на это отреагируют в Вашингтоне. Пока в США сдержанная реакция.

Не следует сбрасывать со счетов и скандалы Кэмерона уже после того, как он ушел с поста премьер-министра.

Бывший лидер вышел на работу в финансовой организации Greensill Capital. Кэмерон пользовался своими контактами, чтобы помочь компании. За такие хлопоты он успел получить акции стоимостью около 70 миллионов фунтов, если бы компания официально вышла на биржу. Помогать компании пришлось уже в ковидном 2020-м. Ради срочной финансовой помощи частной компании Дэвид Кэмерон просто обратился в казначейство к своим старым подчиненным. И никакой коррупционной составляющей!

Возникает логичный вопрос, а зачем тогда вообще нужен Кэмерон в нынешнем правительстве.

Тут не всё так просто.

Вероятно, Консервативная партия махнула рукой на те избирательные округа, которые им невероятным образом достались во время прошлых выборов. Речь идет о севере Англии и местах, которые исторически тяготели к лейбористам. Тогда Борис Джонсон сумел значительно расширить политическую географию поддержки консерваторов. Однако все следующие годы партия с невероятным рвением злила данный электорат.

Как итог, Консервативная партия в последних опросах замерла на отметке 25%-27% поддержки. А значит, речь для неё идет просто о политическом выживании. Необходимо спасти исторические округа на юге Англии, которые традиционно голосовали за консерваторов.

В этом смысле возвращение фигуры Кэмерона — вполне логичный шаг. Ведь он выигрывал в сложном для партии 2015 году.

Что касается первоочередных задач на посту министра иностранных дел, то совсем неудивительно, что в первый зарубежный визит, за день до того, как стать бароном, Кэмерон отправился в Киев.

При этом Украине не стоит слишком радоваться. Всё это не более чем дежурный этикет. Чего-то нового для Киева Кэмерон просто не может предложить. Военные склады уже здорово почищены, а дополнительную финансовую помощь уже тяжело давать из-за домашних экономических проблем.

Ukrainian Presidential Press Office Владимир Зеленский и Дэвид Кэмерон. Киев

Что будет дальше с Кэмероном, зависит исключительно от рейтингов Консервативной партии.

Тут стоит отметить, что его возвращение в большую политику совпало с очередным провалом вокруг попыток вывозить в далекую Руанду нелегальных мигрантов и отставкой Суэллы Браверман, которая возглавляла МВД. На этом фоне неудивительно, что рейтинги Консервативной партии вовсе опустились до отметки в 22%.

2024 год может стать лебединой песней старой гвардии всей Консервативной партии.

Правящая партия с такими низкими рейтингами может просто исчезнуть или окончательно распасться на несколько блоков. Крайне символично, что на дно она может пойти вместе с Кэмероном. Он привел партию к власти после 15-летнего перерыва, а теперь провожает в неизвестность.