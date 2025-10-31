Импортозамещение, необходимость которого стала очевидна после начала СВО, в большинстве отраслей сталкивается с объективными и субъективными трудностями. Отсюда — мучения с параллельным импортом, формирование «серых рынков» и приход китайских поставщиков на освобожденное европейцами место.

Иван Шилов ИА Регнум

Ожидать от российской экономики быстрого и беспроблемного замещения продукции ушедших из страны брендов было бы слишком смело. Чудес не случилось, процесс движется вперед с той скоростью, с которой может.

Но в кинопроизводстве подвижки настолько заметны, что диву даешься. Отечественные производители кино оказались в действительно уникальной ситуации. Крупнейшие голливудские студии, которые до 2022 года контролировали до 80% объемов российского кинопроката — Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, по политическим соображениям дружно ушли с российского рынка, практически полностью оголив его.

Ни фестивальная европейская кинопродукция, ни самобытные, но слишком уж специфические по сюжетам и «картинке» национальные кинематографы Индии и Китая не способны были занять свободную нишу. Между тем гибнущий прокат жаждал нового материала, а гражданам хотелось понятного, доступного развлекательного кино. Так российской киноиндустрии был брошен настоящий вызов и дан феноменальный шанс.

Вызов приняли, а шанс использовали достаточно технично. Россиянам в товарном количестве предлагаются ленты, на которые те ходят, причем не от горя, а вполне себе с интересом. Если в провальном, шоковом 2022 году кинотеатры посетили лишь 83 млн зрителей (против 146 млн годом ранее), то в 2024-м — уже почти 125 млн.

«Народные» фильмы, как правило, поддержанные государственным Фондом кино, один за другим окупаются в прокате, принося своим создателям серьезную прибыль. За те же два года совокупные сборы выросли почти в два раза: с 24 до 45 миллиардов рублей.

Шедевров, претендующих на вхождение в золотой фонд мирового и отечественного искусства, прямо скажем, в последние годы наснимали минимум. Новейшую российскую кинопродукцию справедливо критикуют: за вторичность сценариев — бесконечные ремейки и неудачное переосмысление киношедевров прошлого, за сомнительную режиссуру и актерскую игру.

В большинстве случаев фильмы получаются для одноразового просмотра, через пару месяцев про них и не вспомнишь. Да и могло ли быть по-иному? Великий советский кинематограф ушел в историю, за годы абсолютного доминирования Голливуда российские кинематографисты с трудом вырывали незначительную долю проката, и школа во многом была утеряна.

Многомиллионный бюджет никак не компенсирует недостаток таланта, вкуса и опыта. Но миллиардные сборы порождают привлекательность кино как бизнеса. А, значит, в российское кино продолжат инвестировать, на нем будут и дальше зарабатывать — и продюсеры, и прокатчики, и творцы различных профессий и специализаций.

В огне новейшей российской киноиндустрии, которая фактически возникла в 2022-м, в конвейере телесериалов и телешоу, позволяющих набить руку и сформировать творческий почерк, неизбежно родятся лидеры, способные не просто выдать на-гора крупный релиз, но и создать фильмы действительно высокого уровня — пронзительные военные драмы, гомерически смешные комедии, качественную научную фантастику и детское кино.

В конце концов, даже в проклятых 1990-х гениальный альянс продюсера Сельянова и режиссера Балабанова умудрился снять кинодилогию о Даниле Бодрове, ставшую гимном целого поколения — «Брат» и «Брат-2». А чуть позже — «Жмурки» и «Войну». Кстати, съемки «Брата» обошлись в менее чем 100 тысяч долларов, что с учетом общественного резонанса и популярности этого фильма сейчас кажется нонсенсом.

Ни Алексей Балабанов, ни сыгравший Данилу Бодрова и успевший сделать первые многообещающие шаги в режиссуре Сергей Бодров — младший до нынешнего кинобума, увы, не дожили. Остается только гадать, какое кино они смогли бы подарить нам во времена тучных бюджетов. А вот Сергей Сельянов, отметивший в августе 70-летие, вполне процветает в качестве главного продюсера анимационной студии «Мельница», более всего известной по полнометражным мульфильмам про богатырей.

Забавный «Холоп» Клима Шипенко про перевоспитание наглого мажора оказался настолько удачным, что его адаптации уже вышли в Монголии, Франции, Турции и Казахстане и ожидаются еще в нескольких странах.

Хочется верить, что вернется в большое кино Петр Буслов, который в 2003-м в юном для режиссера возрасте ярко дебютировал «Бумером», а в 2018-м снял один из лучших российских телесериалов «Домашний арест».

В хорошей творческой форме режиссер Дмитрий Дьяченко, на счету которого не только феноменальный по коммерческим результатам «Чебурашка» 2023 года и народная франшиза «Последний богатырь», но и, например, замечательная комедия в жанре роуд-муви «О чем говорят мужчины», которая многократно окупилась в прокате пятнадцать лет назад.

Кассовые сборы вольной экранизации бессмертного романа Владимира Богомолова «Момент истины» преодолели психологически важную отметку в один миллиард рублей. Таким образом, «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева пополнил клуб коммерчески успешных отечественных кинолент.

Наш кинематограф на подъеме и ускоренными темпами развивается, не встречая никакого сопротивления внутри страны. Но так будет не всегда. Монструозные голливудские мейджоры, столпы и законодатели мод в мировом масскульте вновь придут стричь купоны с российской кинокассы. Однако не похоже, что российские кинематографисты готовы просто так отдать национальный рынок заокеанским коллегам.

Кинопрокат в Российской Федерации выжил. Массовый зритель никуда не делся, и борьба за него предстоит жесткая. И при наличии свободного выбора между русскими богатырями и американскими супергероями, между Чебурашкой и диснеевскими принцессами наши сограждане разделятся на «западников» и «славянофилов». Причем соотношение их будет меняться в ту или иную сторону в зависимости от появления наиболее ожидаемых кинорелизов.

За последние годы стало ясно, что с Голливудом вполне можно соперничать за внимание и кошелек публики. Тем более, что он, Голливуд, стреляет себе в ногу, закапывает себя несуразностью «актуальной повестки». Приглашение чернокожих актрис на роли Белоснежек и Русалочек и упорное запихивание в сценарий гомосексуальных* сюжетных линий — такое не найдет в России ни понимания, ни сочувствия, ни поддержки.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России