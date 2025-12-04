«Изучение русского языка стало обязательным в школах КНДР. Он введен в программу с четвертого класса», — сообщил глава Минприроды и сопредседатель комиссии по сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов.

Иван Шилов ИА Регнум

Человечество сегодня говорит на 7000 языков. Некоторыми владеют считанные единицы. У других — сотни миллионов носителей. Но даже эти миллионы не могут обеспечить языку признание в качестве мирового. Для этого нужно нечто иное, чем сухие цифры статистики…

Собственно говоря, мировых (международных) языков на планете совсем немного. Английский, арабский, испанский, французский — безусловно. Китайский — с определенной доли условности, хотя Поднебесная ныне такова, что в своей стандартной форме ее язык приобретает особую роль. И, конечно, русский. Все они являются официальными языками Организации Объединенных Наций.

Мировые языки повсеместно изучают в качестве иностранного. Они используются международными организациями. На них переведены все выдающиеся произведения мировой литературы и издаются научные журналы.

Но статус «мирового языка» не вечен. Они появляются и уходят в небытие. И это никогда не случайно и всегда «потому что».

В античности общность цивилизации во многом держалась на древнегреческом, на котором изъяснялись все образованные люди. Надо ли объяснять значение культуры Древней Греции для людей той эпохи?

Позднее его фактически сменила латынь — язык римлян, созданной ими империи. На Ближнем Востоке эту роль занял арабский как язык классического Корана. Сегодня он объединяет многомиллионную умму — всемирное сообщество мусульман.

Испанское владычество в Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Африке и на Тихом океане на несколько веков вывело испанский язык в лидеры — он использовался как общепризнанный способ международного общения. Затем несколько растерял позиции, но во многом благодаря бывшим колониями держится в топе.

А вот упадок некогда мощной португальской империи, потеря колоний и неудачи на поле боя вывели португальский язык из числа общепризнанных мировых. Пожалуй, его статус сегодня поддерживает не столько маленькая бывшая метрополия, сколько могучая Бразилия.

Выход на лидирующие позиции в Европе Франции определил и значение языка. Вы же помните, что русские дворяне XVIII–XIX вв. предпочитали общаться на французском и знали его чуть ли не лучше родного?

Немецкие земли в позапрошлом веке стали «территорией учености». Немецкий язык закономерно превратился в язык науки, владеть которым было не просто престижно, а необходимо. Не всем, но ученым и преподавателям — точно.

Он и сегодня может в значительной степени считаться международным, но его популярность и значимость подорвали поражение в Первой мировой войне и особенно — разгром гитлеровского Третьего рейха.

Английский — язык глобальной британской империи, которая ужалась, видоизменилась, но не распалась в полной мере до сих пор. А еще это язык США. Это язык больших денег, а деньги — кровь экономики.

Турецкий и итальянский славу мировых языков на дистанции так и не обрели. Певучий итальянский — родной сын латыни — пострадал из-за политической раздробленности Италии.

Турецкая империя была на пике слишком короткое время. Сейчас же амбициозным наследникам султанов из политической элиты страны, взявшим на вооружение концепцию «тюркской общности», приходится буквально выгрызать место для турецкого языка. И главный конкурент для них — язык русский, остающийся основным вторым языком в закавказских и среднеазиатских республиках.

А что же русский? Наш родной язык — мировой безо всякой натяжки. Со времен Российской империи он является языком межнационального общения на обширной территории Евразии. А после окончания Второй мировой войны в орбиту русского языка вошли страны, которые во всех смыслах ориентировались на СССР.

Народы — носители мировых языков ставят естественные барьеры проникновению чужой языковой среды. Во Франции вы очень часто будете сталкиваться с людьми, которые по-английски знают только ругательства из голливудского кино. А в Англии и США значительная часть населения вообще не видит смысла изучать чужие языки.

Кстати, с этим же связан низкий уровень владения английским у современных россиян. Человек учит его в школе и в институте, а в зарубежной поездке вынужден общаться чуть ли не жестами. Ну, не заходит нам английский. И никакой другой не зайдет. Не потому, что русские тупые или неспособные к лингвистике, а потому, что у нас есть свой мировой язык.

Напротив, народы, которым (так сложилось исторически) не удалось «породить» международный язык, обязательно попадают в тот или иной языковой мир.

Они, миры эти, отчасти сосуществуют вполне мирно, но часто и жестко конкурируют. Например, в еще недавно поголовно русскоязычной Грузии, где сейчас все дети изучают английский. В Азербайджан активно проникает родственный местному языку турецкий.

В таких процессах много текущей политики. Но это и стратегический выбор вектора развития десятилетия и даже века. Скажем, демонстративная, грубая, с дичайшими запретами и ограничениями «отмена» русского языка в бывших прибалтийских республиках СССР — это и текущая политика, и стратегия.

Прибалтийские элиты не просто свихнулись на теме русофобии, но и вполне сознательно, с холодной головой отрывают свои народы от языкового влияния великого соседа, а значит, от культурного, экономического, политического единства с ним. Не только сейчас, но и в обозримой перспективе.

На данный момент русский язык является государственным в России, Белоруссии, а также в Приднестровской Молдавской Республике. Официальным — в Казахстане, Кыргызстане, Абхазии, Южной Осетии, молдавской Гагаузии, некоторых административных единицах Румынии.

В Таджикистане русский закреплен как язык межнационального общения. В Узбекистане — ограниченно используется в официальном документообороте. Есть отдельные привилегии у русского языка в Израиле, отдельных штатах США и во множестве стран, где он считается языком национальной общины.

Развал СССР и советского блока в Европе неизбежно подорвали позиции русского языка как первого иностранного. «Перекодирование» началось в 1990-х. «Если Россия слаба, а может и вообще развалиться, как Советский Союз, то какой смысл вообще изучать язык этих русских?» — подобные логические построения появились в головах у многих совершенно адекватных людей.

Борьбу с такими настроениями нельзя вести только на культурном фронте, напоминая скептикам о Достоевском и общей победе над фашизмом.

Экономическая мощь России, лидерство в технологиях, создание общих рынков — не только товаров, но и труда — вот в чём залог сохранения и даже повышения роли русского языка как мирового.

А руководство КНДР — молодцы. Выбор они сделали. Он и политический, и экономический, и культурный. Русский в стране и так был одним из популярнейших иностранных языков, теперь он станет самым популярным.

Две части корейского народа, разделенного после ожесточенной гражданской войны, становятся еще дальше друг от друга. Южная Корея «англоязычная», тесно связана и зависит от США. Северная же Корея имеет все шансы стать частью того, что мы называем Русским миром.

Welcome? Нет, добро пожаловать!