У меня состоялся непростой разговор с дочерью-девятиклассницей. Обсуждали мой любимый школьный предмет — историю.

ИА Регнум

Юная барышня с жаром и пылом характеризовала её как «бессмысленную и бесполезную ерунду».

Дискутировали долго. Наконец, дочь выложила на стол козырь, против которого у меня, к собственному изумлению, аргументов не нашлось. Это был тест, предложенный классу в качестве проверки полученных знаний.

Внимательно изучив этот листочек, я натурально обомлел. Он сам по себе достоин публикации в федеральном информационном агентстве.

Школьникам предложили ответить на такие вопросы:

«Как называлось торговое судно, на котором в 1620 году англичане, основавшие одно из первых британских поселений в Северной Америке, пересекли Атлантический океан?»;

«В каком году появились первые английские поселения в Виргинии?»;

«Когда издан указ о запрете колонистам переселяться за Аллеганские горы?».

При этом о существовании Аллеганских гор ничего не знает даже встроенный редактор моего ноутбука. Виргинию на карте США наверняка затруднятся показать и участники соревнований телеэрудитов, а уж тем более назвать год, когда туда ступила нога англичан.

Последний вопрос вообще вводит в ступор: «Что из перечисленного является свидетельством развития идей Просвещения на американских землях?».

а) охота на ведьм; б) религиозный фанатизм пуритан; в) осуждение светского искусства.

Какой ответ правильный? Да никакой!

Школьникам просто предлагается вызубрить, что идеи эпохи Просвещения — это осуждение светского искусства! Ни вера в разум человека и секуляризм, ни распространение научной теории.

То есть грубые ошибки присутствуют даже в вариантах ответов, а не только в постановке вопросов. Что уж говорить про их идеологическую составляющую.

Зачем всё это? Какие знания должен вынести российский девятиклассник из такого урока? Мы что, колония Соединенных Штатов и потому обязаны прививать своим детям полное знание о зарождении сиятельной метрополии?

Дочка права. Такая история — бессмысленный и бесполезный предмет. И такого же мнения придерживается не только она.

Трудно представить американских зумеров, которые всем классом сдают тест о закладке Тобольского острога воеводой Даниилом Чулковым или первом русском парусном корабле западноевропейского типа, построенном по указу царя Алексея Михайловича.

При этом с 2023 года школьный предмет «История» обрёл «россияцентричность»: две трети времени отдаются истории России и только треть — зарубежной.

И это правильно. Если педагог не успевает подробно разобрать с детьми суть реформ Ивана Грозного и Петра Первого, причины пугачёвского восстания, кризис Смутного времени, базовые установки ключевых партий начала XX века, то забивать им головы историей других стран — как минимум неразумно.

Также неразумно использовать оставшееся время всеобщей истории для зазубривания третьестепенных фактов, названий торговых судёнышек и дат. Всё это забывается сразу после тестирования и не оставляет никакого следа в сознании ученика.

Это просто образовательная нагрузка ради нагрузки.

Да, рассказать детям раннюю историю Северной Америки — для общего развития полезно, но эти знания должны давать представление о социальных процессах, причинно-следственных связях, положивших начало европейским колониям, а затем и новому государству.

Так разверните перед детьми впечатляющую и драматичную картину суровой жизни первопоселенцев, геноцида индейцев и трагедии африканцев. Объясните простыми словами — кто и почему сбегал из Европы в неведомые американские дали, каков был экономический смысл рабовладения, почему началась гражданская война. Именно вопросы «почему» и «зачем» здесь гораздо важнее вопроса «когда».

Ещё лучше — синхронизируйте такие уроки с зарубежной литературой — Гарриет Бичер-Стоу, Марком Твеном, классиками приключенческого романа Фенимором Купером и Майном Ридом, описывающими события тех времён в художественной форме.

Скоординируйте историю с географией, литературой и обществознанием. И так по каждой локальной цивилизации, каждому этапу развития человечества, каждому значительному культурному пласту. Тогда и получится погружение в предмет, комплексное знание, которое будет формировать ценностное ядро молодого поколения.

Ведь гуманитарное образование, тем более школьное, именно для этого и нужно. А сейчас происходит обратное. Вместо формирования знаний об окружающем мире во всех его сложных и запутанных взаимосвязях предлагается тупая зубрёжка правильных (а иногда и неправильных) ответов. Отсюда же и появился мем «жертва ЕГЭ» — как итоговая характеристика знаний, которые остаются у выпускников.

… Наткнулся в интернете на видео с уличным опросом, где студентам (вчерашним школьникам) задают вопросы по истории. Некоторые из опрошенных предположили, что Александр Невский запомнился Крещением Руси; в 1986 году была война с Наполеоном, а создателем «Лунной сонаты» является Хёндай.