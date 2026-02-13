Гениальный хоккеист, а ныне депутат Вячеслав Фетисов сравнил просмотр хоккейного турнира на ОИ-2026, куда сборную России не допустили, с предательством.

Перебор, Вячеслав Александрович!

Но эмоциональная реакция двукратного олимпийского чемпиона понятна: это фантомные боли — Олимпиаду отрезали, а она болит. Как, наверное, болит и у наших выдающихся атлетов дня сегодняшнего, которым не дали даже шанса на поездку в Милан.

Фетисов — спортсмен, и олимпиады — значимая часть его жизни, биографии, карьеры. Но рядовому болельщику проще, у него и другие дела этой зимой найдутся.

Надо отдать должное чиновникам Международного олимпийского комитета прошлых поколений. Им каким-то чудом удалось создать в расколотом мире проект регулярных мероприятий, которые объединяли страны и континенты, переламывали непреодолимые идеологические противоречия, при этом вызывая жгучий интерес сотен миллионов людей и почти мгновенно рождая новых звезд планетарного уровня.

А если случались сбои, как в Москве-1980 и Лос-Анджелесе-1984, то отказ от участия в соревнованиях на враждебной территории трактовался везде и всюду как досадная ошибка политиков.

Нынешние чинуши из МОК и спортивных федераций этот бесценный капитал профукали, его больше нет.

Встроились в неолиберальную повестку «новой инклюзивности», подпустив к женским соревнованиям мужчин, считающих себя женщинами, доверив трансвеститу в полной боевой выкладке нести факел с олимпийским огнем и одобрив создание в олимпийских деревнях Pride House — площадки для общения представителей ЛГБТ* и их симпатизантов.

Погрязли в двойных и тройных стандартах. Сыграли в недостойную игру с допингом, обвинив чуть ли не весь российский спорт в его употреблении. Пошли на поводу у западных политиканов и отключили от международных соревнований ведущую спортивную державу.

Тринадцать «нейтральных спортсменов» из России, без флага, гимна, без участия в параде открытия — нам за них болеть предлагается? С каждым днем растет ощущение, что добившиеся нейтрального статуса ребята зря туда поехали.

В отличие от Москвы и Лос-Анджелеса 1980-х мы имеем дело не с бойкотом Олимпиады со стороны отдельных стран, а с бойкотированием атлетов, имеющих «не то гражданство», со стороны спортивных чиновников.

Мировой спорт разрушен, и даже возможная попытка отката назад после окончания СВО не вернет его автоматически в прежнее состояние. Хотя бы потому, что произошла катастрофическая девальвация олимпизма.

Тот и раньше во многих видах спорта не дотягивал до уровня соревнований «лучшие против лучших», а теперь совсем скатился… Что значит звание олимпийского чемпиона по хоккею миланских Игр, на которых не было Овечкина, Малкина, Кучерова, Капризова, Панарина, Бобровского?

Что стоят золотые медали норвежских лыжников, добытые вне соперничества с россиянами, Большуновым и компанией? Не стыдно ли будет американским фигуристам гордиться золотом «командного турнира», от которого отрезали сборную России?

И это уже не первые такие Олимпийские игры. Поначалу хотелось возмущаться. А теперь — плевать.

Олимпиаду в Милане я не смотрю. Не ищу итоги олимпийских стартов. Не читаю про драматические перипетии соревнований. И уж совсем равнодушен к «медальному зачету» по странам.

Ведь, если убрать с глаз шоры, добровольно повешенные на глаза в XX веке, становится ясно, что Олимпийские игры — не совсем про спорт.

Для теннисистов Олимпиада — необязательное развлечение.

Миллионеры из профессиональных лиг Северной Америки к олимпиадам относятся с уважением, но не более. Это — тусовка, пауза в череде действительно важных стартов.

Есть виды спорта, где Олимпиада — редчайшая возможность привлечь внимание широкой публики и спонсоров, что-то заработать. Это история про деньги.

Для футболистов — молодежное соревнование.

Для боксеров раньше — вершина любительского бокса, а теперь, после конфликта МОК и международной федерации, а также допуска к турнирам проваливших гендерный тест «спортсменок» — какое-то недоразумение.

В олимпийских соревнованиях по лыжам, биатлону, плаванию, легкой атлетике, фигурному катанию, кажется, спортивной составляющей много. Но… Соревнования, проходящие один раз в четыре года, в принципе не могут всерьез определять лучших в том или ином виде спорта: каждый сезон на пик формы и спортивных результатов выходят разные атлеты.

А во многих случаях решающую роль играет физиология, которую невозможно переиграть: фигуристки и гимнастки немало могли бы об этом рассказать.

Олимпиады в том виде, как они родились в XX веке и какое-то время держались в веке XXI, — великолепное, замечательное глобальное шоу. Гимн стремящегося к объединению человечества. И при этом — как вторая сторона медали — демонстрация мощи страны, повод для национальной гордости, без глупостей вроде «индивидуальных нейтральных атлетов».

Культурный феномен.

Праздник!

С объединенным человечеством, к сожалению, возникла пауза. О международное право системно вытирают ноги. Общепризнанные мировые институты проржавели и ускоренно гниют, причем МОК в числе лидеров. На своем как бы спортивном празднике чужих видеть не хотят, поэтому в связи с отсутствием россиян не переживают.

Им бы еще китайцев удалить из олимпизма (что совершенно реально в связи с потенциальной военной операцией на Тайване) и вообще бы прекрасно зажили!

Шумная, развязная вечеринка у соседа, на которую тебя еще и не пригласили, вызывает не чувство сопричастности, а стойкое раздражение.

Вечеринка в Милане в самом разгаре. Какие-то люди шумят. Какие-то медальки кому-то за что-то вешают. Не интересно.

Последняя полноценная Олимпиада прошла в Сочи в 2014 году. Покойся с миром, дорогое олимпийское движение, мы тебя будем вспоминать со скорбью и любовью.

