Американский актер Шон Пенн пропустил церемонию вручения «Оскара» ради очередной поездки на Украину. Конечно, это демонстративный шаг. Вот только кому и что демонстрирует 65-летняя звезда Голливуда?

ИА Регнум

Начать, пожалуй, нужно с того, что политизированность Голливуда имеет глубокие корни. И американское общество признает за большими актерами право на общественную и политическую позицию, не отмахиваясь от них в стиле «куда лезут эти шуты и лицедеи?».

Голливудский синематограф никогда не был явлением одной только масскультуры и сферы развлечений. Голливудские студии и наиболее яркие представители заокеанского киномира успешно занимались и занимаются формированием общественного мнения, влияли и продолжают влиять на политическую жизнь, прежде всего, в самих США.

Еще в далеком 1934 году вся мощь студийного агитпропа Голливуда обрушилась на голову популярного писателя-социалиста Аптона Синклера, который выдвинулся в губернаторы Калифорнии. В рамках масштабной кампании «Остановим Синклера!» ведущие студии выпустили для показа в своих кинотеатрах серию роликов, в которых кандидата называли «опасным большевистским зверем».

После Второй мировой Голливуд стал ареной ожесточенной борьбы ультраправых политиканов, символом которых не вполне заслуженно считается сенатор-республиканец Джозеф Маккарти, с «коммунистической угрозой». Угроза была явно преувеличена, борьба велась грязными методами, однако некоторая почва для нее имелась.

Многие тогдашние американские кинематографисты не скрывали левых убеждений, а кое-кто действительно состоял в Компартии США, и среди них, в частности, авторитетный организатор Гильдии сценаристов Джон Лоусон.

Слежка за голливудскими «радикалами» началась гораздо раньше, по некоторым данным еще в 1918 году, после Октябрьской революции в России, но настоящие обороты набрала именно в 1940-х. Пострадали тогда многие, в том числе главная политизированная звезда «старого Голливуда» — великий Чарли Чаплин, давно живший в Штатах гражданин Великобритании, которому в 1952 году запретили возвращаться в США после поездки в Европу.

Досье на знаменитого комика к этому моменту распухло от компромата, и значительное место в нем занимала «просоветская пропаганда» о необходимости открытия второго фронта против Гитлера.

Пример актера Рональда Рейгана, конечно, уникален — ни до, ни после него киношники (а Рони в молодости снялся в более чем 50 фильмах) не добирались до президентского кресла в Белом доме, но вполне показателен.

В той же Калифорнии пост губернатора два срока занимал Арнольд Шварценеггер. А Калифорния — это не просто штат, это почти 40 миллионов населения и умопомрачительные показатели экономики. Если бы она была отдельным государством, то входила бы в пятерку самых богатых.

Клинт Иствуд — в отличие от Арни — политиком не стал, но и он пару лет возглавлял в качестве мэра калифорнийский городок Кармел-бай-те-Се, где компактно проживают представители творческих профессий.

К чему этот экскурс в недавнее прошлое? Да чтобы показать: политическая активность Шона Пенна не редкость в американском кинематографическом истеблишменте, а, пожалуй, почти норма.

Там по-прежнему много искренних, вполне себе традиционных левых. Например, выдающийся режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Или не менее выдающийся документалист Майкл Мур. Правых консерваторов тоже полно, включая уже упоминавшихся легенд —Иствуда и Шварценеггера. И особенно много либералов, ныне — антитрампистов.

Политические страсти в Голливуде как исторически кипели, так и кипят. Позиция многих кинематографистов по актуальным проблемам внутренней жизни США и мировой политики вполне последовательна, понята и ожидаема.

Но Шонн Пенн не таков. Трехкратный оскароносец (третий «Оскар» он как раз должен был получить в момент своего украинского вояжа) несется по политическим горкам во все стороны одновременно, без тормозов и навигатора.

В 2002 году он резко критиковал санкционную политику Джорджа Буша в отношении Ирака и даже опубликовал на эту тему открытое письмо в «Вашингтон пост» — на правах рекламы. Ездил в Багдад, встречался с ближайшими соратниками Саддама Хусейна.

Через три года Пенн поехал и в ощетинившийся Иран, находившийся в состоянии холодной войны с США. Еще через три — на непокорную Кубу, где беседовал с Раулем Кастро. Еще через три года совершил тур по странам «арабской весны», не пропустив разорванную на куски Ливию, где заявил, что восхищен отвагой тамошних боевиков.

Дальше его занесло в мексиканские дебри на встречу с влиятельным наркобароном Хоакином Гусманом по прозвищу Эль Чапо. Обсуждали то ли наркоторговлю, то ли борьбу с ней… Зачем эта встреча была нужна Шону Пенну — мало кто понял. Нынешний госсекретарь США, а тогда сенатор Марко Рубио отозвался о ней максимально гневно. Отвечая на критику, актер заявил, что ему… просто завидуют.

Но вся эта хаотичная околополитическая активность Шона Пенна между съемками, как оказалось, была лишь прелюдией. Настоящая игра началась в 2022 году, когда актер по-своему включился в российско-украинский конфликт, перешедший в горячую фазу.

Уже 24 февраля 2022 года Шон Пенн в Киеве — видимо, узнав о начале боевых действий, бросил все дела и побежал приобретать билет на самолет. Вернувшись в Америку, заявил журналистам, что был тронут украинским народом и лично Владимиром Зеленским.

Тогда же он требовал от организаторов церемонии вручения «Оскаров» дать возможность выступить на ней своему новому украинскому другу, призывая в случае отказа игнорировать мероприятие. Не получилось — американские киноакадемики отказались, понимая, что это опасно для авторитета. И тогда во время новой поездки Пенн передал Зеленскому один из своих «Оскаров», получив в ответ украинский орден «За заслуги» III степени.

Но главное тут, без сомнения, снятый Пенном в 2023 году документальный фильм. Назвали его максимально претенциозно — «Суперсила». И да, он о Зеленском, его «нетипичном карьерном пути» и о том, как украинский президент лично возглавляет борьбу со вторжением злобного и жестокого соседа.

Так что решение Шона Пенна отправиться в марте 2026 года на Украину вместо участия в пафосных посиделках кинематографистов сенсацией не стало. Чем он занимался в этой поездке? Потусовался с экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, которого не без оснований считают создателем масштабных коррупционных схем.

Посетил потрепанные в боях воинские подразделения Украины, видимо, предполагая, что тем самым поднимет их боевой дух. Попозировал для фотографа. Вроде и все, больше и сказать не о чем.

Зато точно нужно сказать о том, что вооруженный конфликт на Украине неизбежно привлек внимание политизированной части Голливуда. Так, Оливер Стоун «выдал базу», аргументированно возложив вину за происходящее на американские верхи. Кинолибералы и киноконсерваторы, напротив, обвинили во всех смертных грехах Россию. Все действуют в полном соответствии со своими устоявшимися мировоззренческими установками.

Но какое мировоззрение у Шона Пенна? Он правый или левый? Социалист, либерал, консерватор?

Я долго пытался понять, что объединяет кубинских и венесуэльских революционеров, «отмороженных» племенных вождей из Ливии, иранских теократов, боссов мексиканских наркокартелей и бывшего кавээнщика, получившего абсолютную власть на Украине. Кажется, что между ними нет ничего общего, кроме восторгов Шона Пенна.

И, наконец, понял. Шонопеннизм — это когда за скобками остается суть происходящего, сложные политические, экономические и социальные взаимосвязи, перипетии внутренней политики и международных отношений. Имеет значение только образ, которому поклоняется актер: благородный дикарь, гордый, смелый, независимый Чингачгук из неведомой страны туземцев.

Концепция «благородного дикаря», жестокого, но добродетельного дитятки природы, столкнувшегося с чужой цивилизацией, стала популярной еще в XVIII веке. Сегодня она кажется, мягко говоря, несколько устаревшей и неумной. Но для шонопеннистов эта концепция — в самый раз.

И пусть элементарный анализ показывает: мексиканские наркоторговцы и ливийские боевики неблагородны, Рауль Кастро и образованные персы — не дикари, а Зеленский с компанией погрузил подведомственную территорию в беспросветную нацистскую тьму. Глядя с американской горки, доступной людям с интеллектом Шона Пенна, — все они лишь украшенные перьями романтичные индейцы. И защищать их очень даже забавно.

Тем более что за это хорошо платят. Гонорары голливудских звезд-шонопеннистов за поездки на Украину не являются секретом. Красотке Анджелине Джоли заплатили 20 миллионов долларов, Орландо Блуму — 8, растерявший лоск Жан-Клод Ван Дамм сторговался на полтора миллиона. А что же сам Шон Пенн? Вполне достойные 5 миллионов.

Денежки выделяло гнусно прославившееся Агентство по международному развитию США (USAID), у которого сейчас большие проблемы с финансированием и перспективами. Но такого уровня суммы вполне потянут и сами прекрасно зарабатывающие на войне украинские коррупционеры. Чай, у них не последние.

Если бы я хотел проявить предвзятость, то обязательно бы написал о том, что Шона Пенна, человека с внешностью запойного алкоголика, вероятно, подсадили на украинскую горилку. Или что он плохой артист.

Но я не предвзят и такого писать не буду. Я совершенно объективен.

Поэтому напишу как есть: Шон Пенн — просто дурак.