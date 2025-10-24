Сегодня, 24 октября, отмечается 80-летие ООН. Две недели назад Нобелевской премией мира наградили неизвестную венесуэльскую оппозиционерку, а российских лыжников снова не допустили к отбору на Олимпийские игры. На первый взгляд, эти события между собой вроде бы никак не связаны.

Иван Шилов ИА Регнум

Но трудно отделаться от мысли, что мы являемся свидетелями ускоренного гниения, эрозии, разложения мировых институтов. Меня как автора, родившегося в 1970-х, в годы разрядки международной напряженности, это совершенно не радует.

Бесполезная говорильня

Организация Объединенных Наций. «Ну и?» — как любит говаривать главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Резолюции Генеральной Ассамблеи имеют силу рекомендаций, никого особо не интересуют и любопытны только самым въедливым любителям изучать, кто с кем и против кого дружит. Но так было изначально.

Другое дело — Совет Безопасности ООН, решения которого как бы имеют обязательную силу. Правда, с учетом права вето у постоянных членов Совбеза принять какие-либо серьезные решения там просто не удается. А принятые — не исполняются. Спросите палестинцев, как продвигается дело с созданием их национального государства по резолюции СБ ООН от 22 ноября 1967 года.

Состав постоянных членов Совета Безопасности, мягко говоря, не отражает реалии сегодняшнего дня: там нет, например, ни Индии, ни Бразилии, ни Германии.

В итоге вся Организация воспринимается как обросшее бюрократическим аппаратом, с непомерными амбициями и самомнением бесполезное учреждение — говорильня, где под телекамеры переругиваются малоизвестные широкой публике дипломаты, а с трибуны изредка делают заявления заехавшие на пару часов главы государств и правительств.

Премии для своих

Нобелевский лауреат — это звучит гордо и торжественно до той поры, пока не начнешь изучать списки лауреатов.

Премию по литературе получили непомерно много писателей из скандинавских стран. В то время как из Азии, с ее потрясающей многовековой литературной традицией, нобелиатов почти нет. Никогда не скрывались политические, идеологические мотивы неприсуждения премии таким авторам, как Карл Чапек, Лев Толстой, Хорхе Борхес. Не стали лауреатами сверхпопулярные Станислав Лем, Рэй Бредбери, Герберт Уэллс, Джон Р. Р. Толкин.

В советское время из пяти отечественных литераторов-нобелиатов лишь Михаила Шолохова можно считать полностью лояльным государству: Иван Бунин и Иосиф Бродский эмигрировали, Бориса Пастернака наградили за отвергнутый в печати в СССР и опубликованный за границей роман, а присуждение Нобелевской премии диссиденту и начинающему на тот момент писателю Александру Солженицыну нельзя воспринимать иначе, как акт «Холодной войны».

Круче всех по шкале позора продвинулась, конечно, Нобелевская премия мира — вот где испанский стыд, тошнотворная конъюнктура и паноптикум. В этом году ее вручили ультраправой венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо, которая призывает США вторгнуться на ее родину, обещая отдать американским компаниям огромную прибыль от нефтяных запасов страны.

В 2022-м ее получила какая-то украинская якобы правозащитная шарашкина контора. В 2009-м непонятно за что вручили Бараку Обаме, практически сразу после избрания президентом США. И вручили, очень даже понятно, за что, Михаилу Горбачеву в 1990-м.

Госпожа Мачадо, конечно, не единственная оппозиционерка в списке. Есть и другие. И — вот совпадение — все они противостоят или противостояли политическим режимам, которые не нравятся коллективному Западу. Тут и иранка Наргиз Мохоммади, и белорус Алесь Беляцкий, и китаец Лю Сяобо, и советский гражданин Андрей Сахаров. Оппозиционерам и правозащитникам из «рукопожатных» стран премий, естественно, не достается.

Не отмечены «нобелевкой» ни бесстрашный разоблачитель тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями Эдвард Сноуден, ни столь же бесстрашный Джулиан Ассанж, обнародовавший информацию о военных преступлениях и постыдных тайнах дипломатии США.

В предшествующие десятилетия Нобелевская премия мира периодически доставалась действительно заслуженным деятелям и организациям, много сделавшим для мирных процессов на планете и в отдельных ее регионах — Международному комитету Красного Креста, Международной организации труда, Мартину Лютеру Кингу, Вилли Брандту.

Но теперь в списке сплошь идейно выдержанные лауреаты: российский «Мемориал»* и Европейский союз, Дмитрий Муратов* и Альберт Гор. Ждем там же и НАТО — Альянс до сих пор без премии, и это — большое «упущение».

Быстрее, выше, сильнее

Большой спорт — здесь карпинское «ну и?» обретает драматизм шекспировского масштаба.

Будучи одной из базовых подпорок мирового спорта наряду с североамериканскими профессиональными лигами, чиновники МОК и спортивных федераций погрязли в двойных и тройных стандартах, в грязном нечистоплотном политиканстве и выставленной напоказ несправедливости.

Итог: резкая девальвация званий олимпийского чемпиона и чемпиона мира. Без участия россиян они ничего не стоят ни в фигурном катании, ни в лыжах, ни в хоккее, ни в борьбе, ни во многих дисциплинах легкой атлетики и плавания.

По большому счету, нынешние «чемпионы» и «медалисты» с учетом недопуска российских атлетов — такие же триумфаторы, как штатные артисты бродячих цирков XIX века, где в каждом было свое собственное «мировое первенство по борьбе».

Сговорчивые организации

Нам, детям 1970-х, осознать это непросто, да и попросту неприятно. Мы росли с ощущением того, что олимпийский чемпион и нобелевский лауреат — непререкаемые авторитеты, люди, достигшие вершины. А ООН — место, где Землю берегут от Третьей мировой войны.

И, в общем, не задумывались о том, что практически все международные структуры сложились не так давно, буквально несколько десятилетий назад. Что во многих видах спорта Олимпиада и чемпионат мира — соревнования третьестепенные. Что принципы, по которым создавалась ООН, были плодом послевоенной дипломатической конъюнктуры, отражавшей реалии своего времени, которые давным-давно неактуальны.

Что Нобелевские премии выдают не по всем наукам, и среди них нет, например, математики. И стоят за «нобелевками» не какие-то сверхмудрецы планетарного уровня, а всего лишь академики из Швеции, и — в случае с Премией мира — небольшая группа политических пенсионеров, состав которой утверждает парламент Норвегии.

В Организации Объединенных Наций благодаря праву вето у России и Китая еще соблюдается определенный баланс. Но прочие международные организации, за редким исключением, страны пресловутого «золотого миллиарда» успешно превратили в сговорчивых обозных девок.

Через них накладывают санкции, демонстративно дискриминируют неугодных, мелко и тошнотворно пакостят. Они не над схваткой, они не мерило и не камертон, они лишь инструмент адептов одностороннего мира.

Похоже, гомо сапиенсы пока не дозрели до создания международных структур с действительно непререкаемым авторитетом. Такие структуры возможны только в едином солидарном человечестве, нам же пока далеко и до эры милосердия братьев Вайнеров, и до единой гуманистической цивилизации по моделям Ивана Ефремова и братьев Стругацких.

Поэтому возмущаться присуждением «их» премии мира очередному упырю или страдать из-за недопуска наших атлетов на «их» спортивные игрища нет никакого резона. Это просто не имеет никакого значения.

* — иноагенты