При выборе символов России велик соблазн обратиться к проверенным столетиями, укоренным в народном сознании образам: играющий на балалайке медведь в лаптях и косоворотке, окруженный матрешками и вереницей баночек с медом.

Максим Блинов/РИА Новости Международная выставка-форум «Россия»

Но этот милый сердцу предметный ряд мало соответствует амбициям страны, претендующей на статус сверхдержавы и глобальное влияние. Если мы сами позиционируем себя страной матрёшек и балалаек, то трудно ожидать того, что и другие увидят в нас мирового лидера, который несет человечеству свет просвещения, экономический, социальный и технический прогресс.

Поэтому пора оставить медведя в лаптях там, где он будет смотреться органично — в сборниках русских народных сказок для детей младшего школьного возраста — и найти символы современной России в реальных достижениях нашей страны.

Россия, а, вернее, СССР, общепризнанным преемником которого она является, первой покорила ближний космос. Этого достижения общечеловеческого масштаба Россию не смогут лишить никакие санкции. Но лучезарная улыбка Юрия Гагарина принадлежит истории, а для нас важно то, что российская наука и российская промышленность «держат марку», сохраняя лидирующие позиции в космической отрасли.

Так что одним из символов современной России выберем Национальную орбитальную космическую станцию, которая сейчас разрабатывается специалистами РКК Энергия и через несколько лет придет на смену МКС. Если земляне всерьез хотят заниматься постепенным освоением Солнечной Системы, то куда им без России?

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Вакцинация «Спуптинк V»

Как справляться с глобальными эпидемиями инфекционных заболеваний? Вопрос, на который человечество вынуждено отвечать на протяжении многих столетий. Не будет преувеличений сказать, что очень многие жители нашей планеты связывают свои надежды с Россией. В нашей стране была создана высокоэффективная система вакцинопрофилактики и санэпиднадзора. Во многом благодаря нашим специалистам и отечественной медицинской промышленности была фактически побеждена оспа.

Новый век принес не только новые болезни, но и новые средства борьбы с ними. На всей Земле теперь знают векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V». Ею привиты миллионы человек, и даже трудно представить, какое количество жизней она спасла! Поэтому смело включаем «Спутник V» в число символов современной России.

Алексей Паньшин/РИА Новости Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет»

Отечественное оружие славится своей надежностью и эффективностью. Такими были танки Т-34 и автомат Калашникова. Сегодня им наследуют беспилотные летальные аппараты «Ланцет». Видеоролики, где российские дроны-«камикадзе» уничтожают чудовищно дорогую натовскую технику, смотрят во всем мире. Кто-то с радостью, кто-то с ненавистью, кто-то озадаченно. Завидная маневренность, хирургическая точность, практическая неуязвимость, простота производства и относительная дешевизна заставляет даже врагов включать «Ланцеты» в число самых эффективных образцов современного вооружения.

Возможно, это лучший беспилотник мира. Включаем и его в число новых российских символов.

Сергей Кулаков/РИА Новости Первый российский солнцемобиль во время испытания на автодроме в Сочи

А если копнуть глубже, то мы увидим множество перспективных наработок и стартапов, которые при должном отношении со стороны профильных ведомств и бизнеса могут принести славу России: от солнцемобиля до 3-D принтера для печати двигателей, от бионического протеза до трактора с компьютерным зрением. В нашей стране живет и трудится немалое количество образованных, талантливых, нестандартно мыслящих людей, способных на прорывные открытия в самых разных областях.

Зайдите на выставку-форум «Россия», которая на днях открылась в ВДНХ, познакомьтесь с экспозициями регионов, министерств, ведущих корпораций. И, не исключено, вы по-новому взглянете на перспективы своей необъятной и самобытной Родины.

Артем Геодакян/ТАСС Посетители выставки-форума «Россия» в шлемах виртуальной реальности

Кирилл Зыков/РИА Новости Стенд Пермского края

Владимир Астапкович/РИА Новости Международная выставка-форум «Россия»