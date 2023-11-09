При выборе символов России велик соблазн обратиться к проверенным столетиями, укоренённым в народном сознании образам: играющий на балалайке медведь в лаптях и косоворотке, окруженный матрешками и вереницей баночек с медом.

Максим Блинов/РИА Новости Международная выставка-форум «Россия»

Но этот милый сердцу предметный ряд мало соответствует амбициям страны, претендующей на статус сверхдержавы и глобальное влияние. Если мы сами позиционируем себя страной матрёшек и балалаек, то трудно ожидать того, что и другие увидят в нас мирового лидера, который несет человечеству свет просвещения, экономический, социальный и технический прогресс.

Поэтому пора оставить медведя в лаптях там, где он будет смотреться органично, — в сборниках русских народных сказок для детей младшего школьного возраста — и найти символы современной России в реальных достижениях нашей страны.

Россия — а вернее, СССР, общепризнанным преемником которого она является, — первой покорила ближний космос. Этого достижения общечеловеческого масштаба Россию не смогут лишить никакие санкции. Но лучезарная улыбка Юрия Гагарина принадлежит истории, а для нас важно то, что российская наука и российская промышленность «держат марку», сохраняя лидирующие позиции в космической отрасли.

Так что одним из символов современной России выберем Национальную орбитальную космическую станцию, которая сейчас разрабатывается специалистами РКК «Энергия» и через несколько лет придет на смену МКС. Если земляне всерьез хотят заниматься постепенным освоением Солнечной системы, то куда им без России?

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Вакцинация «Спутником V»

Как справляться с глобальными эпидемиями инфекционных заболеваний? Вопрос, на который человечество вынуждено отвечать на протяжении многих столетий. Не будет преувеличением сказать, что очень многие жители нашей планеты связывают свои надежды с Россией. В нашей стране была создана высокоэффективная система вакцинопрофилактики и санэпиднадзора. Во многом благодаря нашим специалистам и отечественной медицинской промышленности была фактически побеждена оспа.

Новый век принес не только новые болезни, но и новые средства борьбы с ними. На всей Земле теперь знают векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V». Ею привиты миллионы человек, и даже трудно представить, какое количество жизней она спасла! Поэтому смело включаем «Спутник V» в число символов современной России.

Алексей Паньшин/РИА Новости Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет»

Отечественное оружие славится своей надежностью и эффективностью. Такими были танки Т-34 и автомат Калашникова. Сегодня им наследуют беспилотные летательные аппараты «Ланцет». Видеоролики, где российские дроны-«камикадзе» уничтожают чудовищно дорогую натовскую технику, смотрят во всём мире. Кто-то с радостью, кто-то с ненавистью, кто-то озадаченно. Завидная маневренность, хирургическая точность, практическая неуязвимость, простота производства и относительная дешевизна заставляют даже врагов включать «Ланцеты» в число самых эффективных образцов современного вооружения.

Возможно, это лучший беспилотник мира. Включаем и его в число новых российских символов.

Сергей Кулаков/РИА Новости Первый российский солнцемобиль во время испытания на автодроме в Сочи

А если копнуть глубже, то мы увидим множество перспективных наработок и стартапов, которые при должном отношении со стороны профильных ведомств и бизнеса могут принести славу России: от солнцемобиля до 3D-принтера для печати двигателей, от бионического протеза до трактора с компьютерным зрением. В нашей стране живет и трудится немалое количество образованных, талантливых, нестандартно мыслящих людей, способных на прорывные открытия в самых разных областях.

Зайдите на выставку-форум «Россия», которая на днях открылась на ВДНХ, познакомьтесь с экспозициями регионов, министерств, ведущих корпораций. И, не исключено, вы по-новому взглянете на перспективы своей необъятной и самобытной Родины.

Артем Геодакян/ТАСС Посетители выставки-форума «Россия» в шлемах виртуальной реальности

Кирилл Зыков/РИА Новости Стенд Пермского края

Владимир Астапкович/РИА Новости Международная выставка-форум «Россия»