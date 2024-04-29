Павел Дуров сдался. Основатель и владелец Telegram сообщил, что корпорация Apple официально требует удалить некоторые паблики для пользователей с Украины, и ему придется это сделать, иначе приложение удалят из App Store.

Иван Шилов ИА Регнум

Не ищите только злорадства, мол, вот они какие, эти принципиальные борцы за свободное распространение информации — как только на них надавили, сразу руки вверх. Злорадства нет, есть сожаление.

И понимание того, что случай с Telegram — лишь звено в цепи событий, иллюстрирующих гуманитарный тупик, в который загнана цивилизация в самом начале цифрового этапа своего развития.

Этот этап человечество встретило с нескрываемым вожделением. Ведь даже на начальном уровне он открывал перед каждым отдельно взятым человеком и перед социумом в целом захватывающие дух и почти безграничные возможности.

В том числе индивидуализацию информационных настроек, когда каждый самостоятельно выбирает автора кулинарных советов, решает, какие юмористические сюжеты просматривать в ожидании автобуса и с чьей политической аналитикой завершать рабочий день.

Восхитительный прогресс по сравнению с трёх-пятипрограммным еще недавно телевещанием и единой на всю страну «Книгой о вкусной и здоровой пище».

А уж какую радость принесло изобретение смартфонов! Вот он — символ свободы. Вместе с телефоном, обвешанным всевозможными приложениями, человек рассчитывал получить статус Потребителя с большой буквы, регулятора рынков, арбитра в конкурентной борьбе, за внимание которого должны были биться большие и малые компании. И, прежде всего, сами производители смартфонов.

Увы, нас переиграли. Владельцы корпораций, выпускающих гаджеты и контролирующих магазины приложений для мобильных устройств, хозяева социальных сетей и систем обмена сообщениями не ограничились получением базовых отчислений от 2/3 населения Земли за девайсы, платные сервисы, защитные стёклышки и футляры.

Теперь они входят в роль хозяев мира, контролирующих сознание и формирующих потребности. Или хозяева мира сидят в других кабинетах, а «эти» — лишь бесконечно богатые менеджеры, управляющие мировыми процессами по неким директивам?

Так или иначе, вместе со смартфоном и регистрацией в глобальных сетях мы получаем глубочайшую зависимость. Нам подсовывают («рекомендуют») интернет-сообщества и отдельные информационные продукты. За нас решают, какие приложения мы можем скачать во встроенных в гаджет мобильных магазинах, а какие нам «не нужны» или просто не одобрены по самым разным причинам.

Безжалостной цензуре подвергаются не лояльные западной повестке дня каналы на всем известном популярном видеохостинге YouTube, что, конечно, лечится развитием альтернативных (национальных, нишевых и пр.) проектов, однако дело это непростое и небыстрое.

Особенно поражает отношение к банковским приложениям. Я отдаю полторы тысячи долларов за инновационный телефон, а потом выясняю, что мой банк под санкциями США и его приложение из встроенного магазина удалено.

Какое мне дело до американских санкций, если я живу в России, пользуюсь банковскими услугами в России и телефон купил тоже в России, в российском магазине?

Хорошо, что пока что есть возможность скачать это приложение из другого места. Но что если разработчики смартфонов заблокируют подобные «обходы санкций» программными методами?

Глобальная социальная сеть Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией) открыто и безапелляционно превратилась в проукраинский рупор, системно «рекомендовала» россиянам разнообразную бандеровщину (чем изрядно раздражала), в итоге обрела формат информационного оружия и была закономерно запрещена в нашей стране.

Тот же Telegram, кстати, оружие ничуть не менее эффективное, но этот сервис стремится к беспристрастности, в равной степени предоставляя площадку противоборствующим сторонам и закрывая только совсем уж людоедские и беспредельные каналы, боты и аккаунты.

Такой подход прекрасно иллюстрируется вчерашней «зеркальной» блокировкой и украинских ботов СБУ и ГУР, собиравших данные о расположении российских войск, и бота для оповещений о замеченных летящих «Геранях».

Сразу после начала СВО имеющий миллиарды пользователей сервис TikTok, принадлежащий пекинской компании ByteDance, резко обрубил функционал для аккаунтов из России: размещать ролики нельзя, проводить прямые эфиры нельзя также.

Официально озвученная причина — принятый российским парламентом и подписанный президентом Владимиром Путиным «закон о фейках».

«Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности», — говорили разработчики.

Изучают до сих пор…

Думается, что одной из реальных причин было желание хозяев TikTok получить некоторый козырь в многолетнем бодании с властями США, которые требуют от ByteDance продать свой американский сегмент.

Не помогло. В марте палата представителей США проголосовала за общегосударственный запрет TikTok: ByteDance предлагается в течение пяти месяцев продать свой американский бизнес, в противном случае приложение обяжут удалить из App Store и Google Play.

Пример TikTok показателен как никакой другой. Сервис жёстко контролирует пользователей при помощи режима рекомендаций и в случае чего не стесняется их репрессировать по страновому принципу. При этом сам сервис находится под угрозой удаления из магазинов приложений мобильных устройств.

Владельцы же вышеуказанных магазинов безропотно выполняют требования американских политиков.

И где в этой схеме свободный потребитель информации, права человека и прочие благие намерения?

Маркетинговая цензура идёт под руку с цензурой политической. Корпоративный и политический контроль слились воедино: чтобы понять, где первый и где второй, требуется специальное разбирательство.

Манипуляция сознанием при необходимости подкрепляется репрессивным аппаратом, который запускается одним кликом компьютерной мышки. Информационные потоки всё больше становятся кровеносной системой гибридных войн.

И за всем этим маячит желание достаточно узкого круга влиятельных персон сохраниться в качестве регулятора-гегемона.

Первая ступень цифровой цивилизации, пожалуй, уже подходит к концу. Выводы неутешительны. На второй ступени человечество рискует увязнуть ещё сильнее, попав в полную зависимость от тех, кто контролирует цифровое пространство и связанные с ним рынки.

В ближайшем будущем нам будет предложена новая игрушка — метавселенная, где живое взаимодействие людей заменит общение виртуальных аватаров друг с другом и с цифровыми объектами. Важную роль будет играть и лишенный человечности, самообучаемый, но при этом вполне контролируемый создателями искусственный интеллект.

Остановить и переформатировать этот процесс можно только кардинальной сменой вектора глобализации, которая сама по себе не плоха и не хороша и порождена развитием научно-технического прогресса и производительных сил.

А вот кто и когда будет способен поменять эти настройки, как может быть преодолено ожесточённое сопротивление тех, кого всё и так устраивает, какие объективные и субъективные условия должны совпасть — тема для отдельного и очень долгого разговора.

Пока же достаточно признать: нас обманули, подсунули опасную субстанцию в красивой обертке и вынуждают её поглощать, причмокивая и выпрашивая добавки.