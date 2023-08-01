Уже не первый год Международный олимпийский комитет накладывает на российских спортсменов ограничения. Начиналось все с длительных допинговых разбирательств после зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, а затем усугубилось после начала специальной военной операции. Она стала поводом распространить репрессии практически на все виды спорта и на всех обладателей российского паспорта.

Олимпиаде/РИА Новости

А не пора ли России покинуть такой МОК? Этим вопросом задаются многие болельщики. Но в политическом поле подобное предложение впервые прозвучало 29 июля от председателя «Справедливой России» Сергея Миронова.

Миронов назвал олимпийское движение «разукрашенным трупом, которого жулики от политики и бизнеса дергают за руки и ноги, чтобы тот выглядел живым». Поведение российских спортивных чиновников, которые, критикуя русофобскую политику МОК, продолжают считать себя составной частью этой системы, политик считает «бюрократическим мазохизмом»:

«Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверяет, что ОКР «является полноправным и полноценным участником олимпийского движения». Только «полноправных участников» не используют как половичок для вытирания ног, они не ждут, пригласят или нет на Олимпиаду в Париже и на каких условиях».

Президент ОКР ответил на критику из парламента незамедлительно и резко: «Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда вспоминать классику и не подавать, как говорил булгаковский профессор Преображенский, советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны».

Позиция Олимпийского комитета России такова: «призыв выйти из олимпийского движения — это игра на руку тем, кто добивается изоляции нашей страны. В том числе в спорте, который является неотъемлемой частью межгосударственного устройства».

Практически все известные спортсмены, к которым ИА Регнум обратился за комментариями, в этом вопросе на стороне ОКР.

«Я не понимаю, зачем депутаты Госдумы влезают в вопросы спорта, в которых они некомпетентны? — говорит самый титулованный в истории России теннисист, олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде Евгений Кафельников. — В Думе полно идиотизма, глупых инициатив, и спортсмены их не комментируют. Поздняков высказал свою позицию, он специалист, который несет ответственность за будущее российского спорта; к его мнению нужно прислушиваться. Каждый должен заниматься своим делом».

Знаменитый российский футбольный тренер, победитель Олимпиады-1988 со сборной СССР Анатолий Бышовец также предлагает не делать резких движений и не принимать непоправимых решений: «Разорвать связи с МОК можно, но как потом возвращаться? Мы не должны терять традиции, а их закладывают люди, выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы.

Да, российский спорт сейчас под политическим давлением, но оно не будет вечным; время, считаю, работает на нас. Не стоит опускать руки, надо сохранять достоинство и трезвую оценку ситуации, продолжать тренировочный процесс и не забывать о юных спортсменах, которым нужны мечта и будущее. В выходе из МОК я не вижу смысла».

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту на престижной дистанции 500 метров, депутат Госдумы Светлана Журова тоже считает, что выходить из Международного олимпийского комитета пока не надо: «Мы еще не дошли до критической точки, когда не останется иного выхода, кроме как развернуться и уйти. Тогда, видимо, придется покидать и федерации по различным видам спорта, в том числе и те, что создавались с нашим непосредственным участием. От нас недоброжелатели, прежде всего на Украине, подобных шагов и ждут».

Однако и в среде олимпийских чемпионов так считают не все. Например, трехкратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Галина Горохова заявила в интервью ТАСС: «Недавно к олимпийскому девизу «быстрее, выше, сильнее» они добавили слово «вместе», однако там делают все, чтобы разъединять… МОК выступает за более нежное отношение к украинским спортсменам… Смысла бороться с ним я не вижу — какую команду дадут, так они и голосуют, там нет никакой логики. Надо вообще уходить из МОК, заканчивать розыгрыш деревянных медалей и спорить, кого допускать, а кого — нет. Делать там нечего».

Олимпийское движение сегодня сильно изменилось. Современный олимпизм — это, прежде всего, спортивная бюрократия и контролируемые ею коммерческие старты, большой бизнес, где немалое значение имеют интересы спонсоров и телевещателей.

По данным американского кабельного и спутникового телеканала новостей бизнеса CNBC, золотые призеры недавней токийской Олимпиады из США получили от Национального олимпийского комитета по 37,5 тыс. долларов. А звезда NBA, трехкратный олимпийский чемпион баскетболист Кевин Дюрант в год проведения Олимпиады в Токио подписал новый контракт с «Бруклин Нетс» на 198 млн — суммы несопоставимы.

Игроки североамериканской Национальной хоккейной лиги (NHL) сталкиваются с нежеланием Лиги согласовывать их участие в хоккейных турнирах зимних Олимпиад. Олимпийский футбол превратился в мероприятие для молодых игроков, которых в сборной команде разбавляют футболистами старшего возраста.

Любительский бокс — лишь этап карьеры для перехода в бокс профессиональный. Олимпийский чемпион по боксу автоматического признания в профессиональном спорте не получит. Александр Поветкин, триумфатор Олимпиады-2004, который регулярно включался в топ-10 лучших боксеров-тяжеловесов, смог завоевать несколько титулов, но суперзвездой профессионального бокса так и не стал.

У шахматистов — свои олимпиады и свои титулы. Главные турниры у теннисистов совсем другие. Евгения Кафельникова теннисные болельщики знают в первую очередь как победителя Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, обладателя Кубка Дэвиса в составе национальной сборной.

Такая же ситуация и в гольфе. Еще перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро ирландский гольфист Рори Макилрой сетовал на безразличие лидеров мирового рейтинга к участию в Играх.

До 1952 года Советский Союз игнорировал Олимпийские игры, даже Олимпийский комитет в СССР был создан только в 1951-м. Но спорт в стране, как массовый, так и, по факту, профессиональный, развивался бурными темпами. На Олимпиаде в Хельсинки СССР с ходу стал второй по числу медалей спортивной державой мира. Подобные аргументы выдвигаются сторонниками окончательного разрыва отношений с МОК, не желающими видеть российских спортсменов под белым флагом и не верящими в возможность «потепления» олимпийских отношений.

Однако Светлана Журова смотрит на перспективы российских спортсменов принять участие в летней Олимпиаде в Париже через призму специальной военной операции и не исключает улучшения ситуации: «Если СВО к этому времени завершится, то какое-то разумное решение о нашем участии будет, видимо, найдено. Если не завершится, то, скорее всего, мы туда не поедем, даже если пригласят — ограниченно, в пресловутом нейтральном статусе, с массой условий, оговорок и требований. Не надо только называть это бойкотом — просто Россия не примет приглашение».

Нынешнего главу МОК Томаса Баха Журова считает небезнадежным: «На него оказывается сильнейшее давление, но он пытается сохранить некую искренность по отношению к России, понимая, что без российских спортсменов пропадут зрелищность и соперничество во многих видах».

Впрочем, Баху вскоре предстоит бороться за продление своих полномочий в МОК, и его победа на выборах далеко не гарантирована: «На его место могут прийти другие люди, которые устроят нам такое, что оставаться в организации дальше станет невозможно. Посмотрим, понаблюдаем», — говорит Журова.