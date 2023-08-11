Времена разухабистой, пестрой и, в ряде случаев, генерирующей сверхприбыли блогерской вольницы подходят к концу. Кому-то это наверняка не понравится, но процесс вывода блогеров в правовое поле абсолютно закономерен.

Иван Шилов ИА Регнум

В Госдуме предложили официально отнести работу блогеров к экономической деятельности и внести соответствующие изменения в ОКВЭД. Минцифры и Росстандарт к данной инициативе отнеслись благосклонно, но надо понимать, что коррективы подобного рода, вносимые в классификатор видов экономической деятельности, принципиально ситуацию не меняют. Они упростят «самоопределение» блогеров в момент регистрации, но обязанность уплачивать налоги с дохода у них имеется и сегодня.

Однако такие инициативы не появляются на пустом месте. Они отражают текущую реальность, в которой блогерам, успешно монетизирующим свою популярность, предлагается признать очевидное — они являются предпринимателями и должны с полным уважением относиться к налоговому законодательству.

В 2023 году следственные органы начали настоящую охоту за видными персонами блогерского мира и открыли уголовные дела в отношении владельцев широко известных интернет-каналов — Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных.

Митрошина, которая в сети известна как «Матерь бложья», привлечена за уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере. По версии следствия, она значительно превышала предельную планку годовой прибыли, которая дает право на упрощенную систему налогообложения (150 миллионов рублей). Как можно понять из материалов налоговой, «Матерь бложья» использовала для вывода денег полуфейковые ИП, открытые на друзей. Аналогичную схему применяли супруги Чекалины. Постоянной клиенткой профессиональных обнальщиков являлась и Блиновская.

В данных случаях речь идет о многомиллионных недоимках. Но это лишь вершина айсберга. В Telegram, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией в РФ) и других социальных сетях ищут и находят пути для заработка десятки тысяч наших соотечественников. Среди них как «селебритис», которые сделали себе имя в спорте, музыке, кино, так и граждане, которые смогли раскрутиться с нуля, сформировав то, что в интернет-маркетинге называют воронкой продаж, «прогреть» аудиторию при помощи видеоконтента — рилсов и сторисов, отзывов, интенсивного общения, поэтапного включения клиентов в процесс обмена денежных знаков на услуги и товары.

Продается при этом разное. Ту же Елену Блиновскую называют «королевой марафонов» личностного роста. Валерия и Артем Чекалины создали настоящую бизнес-империю, где нашлось место и косметическому бренду, продукцию для которого выпускают сторонние производства, и онлайн-курсам, и реализации нижнего белья. Александра Митрошина не только активна в сетях, где зарабатывает на размещении рекламных постов, но и вышла в офлайн, организовав платные курсы по блогингу.

Это лишь видимая часть проблемы — фигуранты вышеуказанных уголовных дел на виду, у них миллионы подписчиков и очень большие обороты. На них работают команды разноплановых специалистов — видеографы, дизайнеры, редакторы, маркетологи.

Большинство «инстаграмщиков» такими доходами и количеством поклонников похвастаться, конечно, не могут. Бизнес-коучи, психологи, авторы эзотерических курсов, настроенные работать в сетях всерьез, регистрируют ИП и платят с выручки налоги. Но многочисленные мелкотравчатые «инфоцыгане» — астрологи, гадалки, психологи без специального образования, но с большими финансовыми амбициями (как вам, например, «психологическая консультация после аборта» за 1 миллион рублей в час?), как правило, вообще не озадачиваются вопросом легализации. Образцово-показательные уголовные дела в отношении звездных коллег их вряд ли сильно напугают. А вот систематическая и широкомасштабная работа по выявлению «уклонистов» и привлечению их к ответственности, без сомнения, многих заставит задуматься.

Неизбежным кажется и регулирование деятельности бизнес-тренеров: слишком уж много самозванных гуру предлагают свои услуги в интернете. Запретить им вести онлайн-курсы или их клиентам — оплачивать сомнительное обучение, конечно, никто не сможет. Но создать общепризнанный механизм надзора и проверки качества образовательных услуг, определить профстандарты, ввести квалификационные экзамены, прохождение которых подтвердит компетенции коуча, и, возможно, даже ввести лицензирование государству вполне по силам.

Но не только в налогах и профессиональных стандартах дело. Не меньшую, а, может, и большую проблему представляет регулирование блогов информационных, интеллектуальных, где рекламы немного, а основное содержание — позиция автора или авторов по актуальным вопросам бытия. Сегодня это, как правило, телеграм-каналы. Количество подписчиков у лучших из них зашкаливает.

Вряд ли ошибемся, если скажем, что популярные ТГ-каналы по своему влиянию уже приближаются к уровню федеральных телеканалов и, пожалуй, обогнали газеты. Что же будет дальше? В этом и заключается суть проблемы. Самые крутые блоги в Telegram — фактически СМИ одного-двух авторов, но такого статуса они не имеют: на них не распространяются ни обязанности, ни права, обозначенные в действующем законодательстве. Очевидный пробел, который должен быть устранен.

В нашей стране «закон о блогерах» действовал три года — в 2014–2017 гг. Принятые тогда поправки в законодательство распространили на владельцев сайтов и учетных записей в социальных сетях с посещаемостью более 3000 человек в сутки все ограничения, установленные в России для СМИ. В частности, они обязаны были разместить свои фамилию и инициалы и предоставлять по требованию правоохранительных органов всю опубликованную в сети информацию, включая персональные данные.

Блогеру-трехтысячнику вменялось в обязанность проверять достоверность размещаемой информации; не допускать незаконного вторжения в частную жизнь; соблюдать запреты и ограничения относительно референдумов и выборов и так далее. Роскомнадзору поручили вести реестр блогеров.

Закон вызвал острую критику интернет-сообщества, и его положения в итоге были отменены. Поводом для критики стал, в частности, норматив посещаемости: норма в 3000 посетителей в сутки в быстро растущем интернете достигалась обычными активными авторами очень легко, и контроль за ними воспринимался как бюрократическое излишество.

Но бурное развитие Telegram изменило все. В том числе представление о цене входа на информационный рынок. Еще недавно казалось, что цена эта непомерна высока, овчинка не стоит выделки, а количество сложностей и плановых убытков столь велико, что и пробовать нет смысла. Но, оказывается, не нужно ни приличного стартового капитала, ни помещения, ни штата технических специалистов, ни дорогостоящего оборудования, ни договоренностей об организации вещания, ни печати и распространения.

Достаточно генерировать интересный, востребованный, желательно уникальный контент, и вот ты уже топ-блогер, с которым уважительно общаются первые лица страны или региона, «звезда», лидер общественного мнения (ЛОМ). Безусловно, не всё так просто, как кажется со стороны, но у многих получилось.

Какие там 3000 в сутки! Теперь речь идет о сотнях тысяч и миллионах посетителей. На данный момент ТГ-блоги — не просто СМИ, а самые оперативные и эффективные СМИ, соперничать с ними могут разве что лучшие информагентства. И наивно предполагать, что вольная жизнь блогеров будет вечной.

По крайней мере, это становится небезопасно с точки зрения информационной или шире — социальной гигиены. Продажа и перепродажа ТГ-блогов с возможностью обеспечить на какое-то время полнейшую анонимность владельцев; сомнительная перспектива «войны» блогеров-миллионников, за которой будут стоять не только политические или экономические интересы, но и личная неприязнь; мнимые разоблачения, фейковые расследования, выполнение заказов на уничтожение репутации тех или иных компаний или физических лиц и пр., и пр. Бесконтрольно, беспроблемно, анонимно и, главное, быстро. России вообще это нужно?

Государственные инстанции самых разных стран регулярно вынуждены находить ответы на схожие вопросы. И ответы эти вполне однозначны. Так, в 2015 году в Сингапуре юный блогер Амос Йи Панг Сан был осужден и отравлен в тюремную камеру в связи с публикацией оскорбительных и непристойных сообщений, мишенью которых были не только почивший премьер-министр страны Ли Куан Лю и Маргарет Тэтчер, но и Иисус Христос.

В Великобритании как журналисты традиционных СМИ, так и блогеры регулярно получают иски о защите чести и достоинства. Верховный суд этой страны, разбирая дело об анонимном блоге NightJack, автор которого комментировал свою работу в полиции в бытность констеблем-детективом, раскрыл его личность. Судья счел, что ведение такого блога является публичной деятельностью, а не проявлением частной жизни, подчеркнув, что читатели, знакомясь с описанием работы полиции, имеют право знать, из какого источника они черпают информацию.

Американку-блогера Сьюзан Шеннон в 2017 году суд обязал выплатить 8,4 миллиона долларов полковнику армии США, которого она бездоказательно обвинила в произошедшем когда-то изнасиловании.

Надо признать, что с блогерами в мире не особо церемонятся. Но единых общепризнанных подходов к регулированию их деятельности нигде еще не выработали: право явно отстает от информационных технологий. В России всё идет к тому, что популярные, имеющие большое число подписчиков блоги на различных платформах (Telegram, «Дзен» и пр.) будут законодательно признаны особым видом СМИ. Регистрация в качестве средств массовой информации поначалу будет делом добровольным, на усмотрение авторов-владельцев: насколько нам известно, соответствующий законопроект уже готов. Но со временем такая регистрация, видимо, станет обязательной.