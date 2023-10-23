Модель OnlyFans Наталья Фадеева вступила в армию Израиля (ЦАХАЛ) и намерена сражаться с боевиками движения ХАМАС, не щадя живота своего. Эта новость поразительно быстро разлетелась сначала по израильским, а затем по российским СМИ, соцсетям и блогам. На первый взгляд, событие не стоит выеденного яйца, но всё не так просто, как кажется.

Кадр из видео Наталья Фадеева

Кадр из видео Наталья Фадеева

В отличие от подавляющего большинства современных государств, Израиль давно ввел обязательную службу в вооруженных силах для граждан женского пола. В России об этом хорошо знают, и эта тема периодически всплывает даже в бытовых разговорах.

Кадр из видео Наталья Фадеева

Кадр из видео Наталья Фадеева

Кадр из видео Наталья Фадеева

Кадр из видео Наталья Фадеева

В основном потому, что в Израиле «на четверть бывший наш народ», и у многих соотечественников на землю обетованную в разные годы репатриировались друзья, родственники и коллеги.

Обязательный призыв женщин на имидже страны сказывался скорее положительно. Юные барышни в военной форме придавали вооруженным силам страны то, что называется «няшностью». И, опять же, патриотизм: мол, где еще люди так любят свою страну, что отдают в ее армию своих дочерей?

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Развитие интернета вывело «няшность» на новый уровень. Симпатичные израильские военнослужащие женского пола принялись снимать бесконечные видео: отличить их от обычных тусовщиц можно было только по отлично подогнанной форме. Всё это выглядело крайне мило, но в итоге потянуло общий уровень подготовки израильских срочников вниз. Ведь армия — это не подростковая «вписка», а институт государства, созданный, чтобы сражаться с врагами.

И, если надо, военнослужащие с честью погибают. Согласно распространяемой в социальных сетях информации, в ночь с субботы на воскресенье в Ашкелоне погибла израильская модель и военнослужащая Силая Абада.

Соцсети Силая Абада

Нужно учитывать и то, что гендерное равенство в ЦАХАЛ достигло небывалых высот. Срочницы, наряду с ровесниками мужского пола, не только решают административные задачи, учатся оказывать медицинскую помощь и ремонтировать технику: им в полной мере доверяют оружие и интегрируют в различные подразделения армии и флота.

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Эта веселая гендерно равноправная армия и столкнулась в последние недели с ордой суровых террористов. И, без сомнения, понесла бы еще более серьезные потери, если бы не явное и подавляющее технологическое превосходство ЦАХАЛ и решительность армейского руководства. Готового ответить на зверство зверством еще большим, без оглядки на мировое общественное мнение. Юные тиктокерши против бородатых отморозков вряд ли были бы намного успешнее, чем мирные обитатели приграничных кибуцев.

Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Репутация израильской армии, которую некоторые почему-то считали чуть ли не лучшей в мире, в ходе нынешнего конфликта изрядно пострадала. Всё чаще высказываются мнения о том, что вооруженные силы, где большая часть личного состава — девушки нежного возраста, малопригодны к боестолкновениям в пустыне или в городах. И по-хорошему надо бы всерьез заниматься подготовкой срочников-мужчин, освободив дам от обязательной воинской повинности.

Nasser Ishtayeh/Global Look Press Сторонники «Хамас»

Str/Global Look Press Сожженный израильский танк «Меркава»

Этой позиции, которая не лишена логики и здравого смысла, оппоненты должны что-то противопоставить. Вот в качестве рекламного ответного шага и пригодились внушительные достоинства резервистки ЦАХАЛ.

И да, ходить в ее запрещенные соцсети не обязательно — всё самое интересное уже есть здесь.