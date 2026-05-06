Мелания Трамп — очень красивая женщина. Богатая. Знаменитая. И довольно влиятельная — потому что ночная кукушка, как известно, дневных перекукует, а куковать там есть для кого.

Я позитивно отношусь к г-же Трамп — ничем она не провинилась ни передо мной, ни, кажется, перед человечеством. Поэтому спрошу у нее прямо, хотя и заочно: Мелания, ну зачем вам пчелы?

Официальная информация: первая леди США установила на территории президентской резиденции новый пчелиный улей. Он выполнен в форме уменьшенной копии Белого дома. Число пчелиных семей в резиденции увеличилось до четырех.

К пчеловодству я отношусь, пожалуй, даже лучше, чем к Мелании Трамп. Пчелы — символ трудолюбия. Мед и другие продукты, которые они дарят людям, — вкусные и в умеренном количестве полезные. Но пчеловодство — это не котенка погладить, это — древняя и не самая простая отрасль сельского хозяйства.

А гламурная Мелания, пусть и незнатного происхождения, никак не похожа на обитателей сельских просторов, хоть из Канзаса, хоть из российских хлебосольных районов.

Чудеса случаются. И нельзя исключать того, что в семейной президентской чете вдруг проснулись и властно заявили о себе гены далеких предков — неолитических пчеловодов. Но, думается, причина гораздо проще. И находится она за океаном, в бывшей метрополии, в самом сердце Британской империи — на территории Букингемского дворца.

У правившей Великобританией 70 долгих лет Елизаветы II имелась собственная пасека. Живущие на ней пчелы именовались королевскими, а дворцовый пчеловод Джон Чаппл входил в число глубокоуважаемых сотрудников королевы. Пожалуй, пчел можно назвать любимцами Елизаветы — не в меньшей степени, чем корги.

Zuma/TASS Улей на Южной лужайке Белого дома

Как пишут, после смерти монаршей особы в 2022 году скорбящий Чаппл повязал на семь королевских ульев траурные ленты и, постучав по каждому, произнес шепотом: «Хозяйка умерла, но вы не улетайте. Новый хозяин будет для вас хорошим».

Якобы это такая западноевропейская традиция, давний обычай — сообщать пчелам о важных событиях: смерти, рождении детей, свадьбах, долгих путешествиях и других значимых моментах. Мол, пчелы обидчивы, и если с ними не беседовать, то они могут перестать производить мед, заболеть или даже погибнуть.

Четвертый улей у Белого дома появился как раз перед визитом в США сына и наследника королевы (в том числе, очевидно, и нового хозяина королевских пчел) — Карла III. Они с супругой Камиллой и стали первыми высокопоставленными гостями обновленной пасеки Мелании.

В целом ничего особенного, но улей в виде Белого дома озадачивает. «У нас тоже есть милые аристократические чудачества, как в лучших домах Европы, но выглядят они покруче», — незримо написано на этом лакшери-улье.

Мы проскочили первую четверть XXI века. На большей части планеты сепарация патрициев и плебеев, королевских фамилий и податного сословия, живых богов в золоченых одеждах и простых землепашцев давным-давно потеряла актуальность. И стремление воспроизвести и даже приумножить аристократическую пышность вызывает недоумение. Причем пышность дорогостоящую, но по сути своей ничего путного не сулящую.

Герой одного из известных фильмов высказался по этому поводу предельно ясно: «Гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба. Только гренка не может стоить 8 долларов, а крутон может!».

Погоня за внешними признаками «аристократичности», фактическое копирование разных чужих увлечений, чтобы казаться круче, сильнее, богаче, — эти практики говорят лишь о том, что внешние проявления ставятся подражателями выше внутреннего содержания.

Вот гольф — чудесный вид спорта на свежем воздухе. Но когда за игроком — любителем клюшки — носит помощник-кэдди с осанкой и выражением лица офицера лейб-гвардии, это не делает нанимателя ни королем, ни даже захолустным бароном.

К тому же, если копнуть в историю чуть глубже более-менее понятного нам XIX века, выясняется: многие укорененные, традиционные развлечения аристократов изо дня сегодняшнего кажутся омерзительными.

Как, например, Fuchsprellen — метание диких лисиц, зайцев, барсуков как можно выше в небо при помощи специальных приспособлений. Кровавая забава, популярная при европейских дворах, заканчивалась массовой гибелью несчастных животных.

Пчелам не нужен пятизвездочный улей Мелании Трамп, чтобы выдавать на-гора мед, пергу, прополис, маточное молочко и воск. Они прекрасно справлялись и справляются со своими задачами и без королевского пригляда Елизаветы II, и без участия членов августейшей семьи Великобритании.

По-хорошему обитателям Белого дома, если уж они записали себя в пчеловоды, просто не надо мешать трудолюбивым насекомым. И помнить, что они, насекомые эти, могут очень больно покусать — как скромных клерков президентского аппарата, так и самых высокопоставленных, самых красивых, богатых, знаменитых и влиятельных. Они, пчелы, в этом плане совершенно демократичны, на королевский титул не посмотрят.