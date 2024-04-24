На днях 16-летняя дочь делилась по телефону последними новостями. Идет подготовка к ОГЭ, дали роль в новом школьном спектакле, назначили «мэром класса». А еще — с неизвестного номера неизвестный гражданин предложил заработать на… теракте.

Иван Шилов ИА Регнум

Подобные предложения получили в последние месяцы многие одноклассники Алисы. Получили — и дружно отправили искусителя «в бан». Чистенькие и благополучные учащиеся частной школы, подростки из достаточно обеспеченных семей не нашли в таком предложении ничего интересного для себя. И слава богу, как говорится.

Однако в России далеко не все мальчики и девочки учатся в частных школах и еженедельно получают несколько тысяч рублей на карманные расходы. В нашей стране десятки тысяч ребят живут в обескураживающей бедности, да что там — скажем прямо, в нищете.

Из всего имущества помимо самой скромной одежды — подержанный смартфон, который оберегается подобно тому самому яйцу с иглой Кощея Бессмертного.

Мы сочувствуем, но это сочувствие, как правило, бесплатное, и находится где-то на периферии души или сознания. Мол, проблема налицо, но в России вообще много несовершенного, ничего тут не попишешь. Вот только проблема эта может обернуться и уже оборачивается большой бедой.

17 апреля в Смоленской области на станции Гусево подожгли релейные шкафы. Виновников нашли быстро — трое тинейджеров в возрасте от 13 до 16 лет дали признательные показания сотрудникам областного УФСБ. Пошли они на этот шаг по самой банальной из всех возможных причин: в популярном мессенджере их завербовали «оптом» за 70 тысяч рублей.

Предложенные за такое преступление деньги благополучным людям кажутся до нелепого ничтожными — на них даже приличного телефона последней модели не купить, особенно если поделить на всех. Но если посмотреть на них глазами поселковой детворы, для которой такая сумма просто невероятна, картина становится совсем иной.

Другой случай — из Самарской области. В тот же день, 17 апреля, двое старшеклассников из Тольятти задержаны после попытки поджога вертолета Ми-8 на военном аэродроме «Кряж». Причем они уже имели опыт проведения диверсий: подожгли релейные шкафы в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции Жигулевское Море.

Детей постоянно пытаются вербовать для проведения кровавых преступлений. Сканы подобных телефонных переписок выложены, например, в одной из региональных групп в популярной социальной сети и доступны любому.

«…У меня для вас есть предложение… ваша задача заминировать… я вас снаряжу… 700к пойдет?». «Люди — биомусор… Вы готовы провести минирование и убийство массового биомусора?». «Предлагаю вам очень большую сумму в обмен на некоторые действия… Я дам вам оружие, наркотики, залог в полмиллиона, вы соглашаетесь совершить теракт, я вам пришлю план торгового центра…».

И дело не только в деньгах. Анонимы (нетрудно догадаться, что речь идет о работающих на Главное управление разведки Министерства обороны Украины бессовестных манипуляторах) предлагают подросткам «опасное, но захватывающее приключение».

И это вполне соответствует возрастной тяге определенных лиц к околокриминальной романтике, моде на формирование юношеских уличных группировок, склонности к нарушению запретов и бунту против всего.

В этом плане с малолетками даже проще, чем с доверчивыми пенсионерами, которых те же «анонимы» отправляют поджигать двери военкоматов и заливать зеленкой урны на избирательных участках.

В первую очередь в зоне риска находятся школьники, проживающие на новых российских территориях. Там, кстати, можно найти даже «идейных» — промывка мозгов антироссийскими нарративами в период, когда эти земли контролировались киевским режимом, не могла пройти бесследно.

Но потенциальных террористов с не обсохшим на губах молоком реально найти в любом регионе — и чем он депрессивнее, тем проще искать.

Можно сетовать на пробелы в патриотическом воспитании. Можно проводить классные часы с рассказом о пионерах-героях Великой Отечественной или разбирать на уроке литературы образы Мальчиша-Кибальчиша и Мальчиша-Плохиша. Все это правильно, но, увы, недостаточно.

Ситуация настолько острая, что требует специальных мер, которые не могут быть отданы на откуп отдельным энтузиастам, осознавшим глубину проблемы педагогам и даже родителям, хотя они-то должны быть заинтересованы в первую очередь.

Тут требуется срочное вмешательство министерства образования и многочисленных общественно-государственных детских объединений, созданных на замену пионерии и школьному комсомолу.

До всех подростков страны необходимо в кратчайшее время, предельно понятно, четко и без сантиментов довести информацию о масштабной провокации, в которую хотят втянуть юное поколение россиян.

И, конечно, о последствиях, которые ожидают тех, кто по наивности, глупости или в погоне за деньгами решится сотрудничать с украинскими «кураторами»: несмываемый позор, уголовное преследование, тюрьма. Надолго.

Возникает вопрос — а не ответить ли Украине зеркально, вербуя подростков с нищих хуторов? Ответ на него простой: никогда и ни за что. Расчеловечивание (а это именно оно) не должно стать нормой для России.

А вот анонимных кураторов и их руководителей надо найти обязательно. Найти и наказать. И срока давности у этой задачи нет.