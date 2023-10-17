Поезд из Санкт-Петербурга прибывает в Брянск рано утром. Перед прибытием привычно захожу в Telegram за последними новостями: ночью в Брянске, в районе местного мясокомбината упал и взорвался украинский беспилотник. Журналистский инстинкт включается сразу: я знаю, где и как проведу ближайшие несколько часов.

Иван Шилов ИА REGNUM

На вокзале встречает Маша. «В миру» она бухгалтер, но сейчас водитель и проводник. Решительно отметаю идею раннего завтрака и прошу отвезти в район ночного инцидента. Про беспилотник Маша узнает от меня, и, кажется, он оставляет ее почти равнодушным. «Очередной, — пожимает плечами она. — Не первый и не последний, мы к ним привыкли».

Найти место падения оказывается делом совсем непростым. Старшее поколение горожан проявляет завидную бдительность и явно подозревает в нас чужаков, намеренных выведать военные секреты и ознакомиться с произведенными разрушениями. Выгуливающий шпица дедушка, который, наверное, застал плакаты про «болтуна — находку для шпиона», отказывается давать какую-либо информацию, пока мы не представимся, не сообщим цель своего визита и причины столь пристального интереса к украинским летательным аппаратам.

Молодежь гораздо беспечнее, и, покрутившись по району, мы с ее помощью всё же находим искомое. Прямо посреди обширной торговой базы стоит сгоревшее, обугленное одноэтажное строение. Пожар потушен, обломки беспилотника увезли. Поэтому место происшествия не оцеплено и база продолжает спокойно готовиться к новому рабочему дню. Мы заглядываем внутрь здания-погорельца — еще вчера это был склад новенькой мебели. Она безнадежно испорчена: на десятки сгоревших диванов больно смотреть. Вряд ли склад был целью дрона, скорее всего, он спикировал сюда после подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

Семён Борзенко Сгоревший мебельный склад

Нахожу директора мебельного магазина, она же хозяйка уничтоженных диванов. Видно, что Татьяна Витальевна сильно расстроена, но держится молодцом, отдавая своим сотрудникам короткие четкие команды-поручения. «Главное, что люди не пострадали, днем могло все закончиться гораздо хуже», — говорит Татьяна Витальевна. Ее фирма потеряла в эту ночь 6-7 миллионов рублей, для небольшого предприятия сумма критическая: «Обратимся к властям с просьбой помочь и что-то компенсировать». Судя по неуверенным ноткам в голосе, в положительном исходе общения с чиновниками Татьяна Витальевна не убеждена. «Надо будет что-то у нее купить», — шепчет эмпатичная Маша.

Тема компенсаций болезненная. Ее поднимают и другие мои брянские собеседники. У машиной подруги, учительницы младших классов Светы на самой границе с Украиной живет сестра. Еще недавно это была тишайшая деревня, затерявшаяся среди знаменитых брянских лесов, сегодня она фактически в прифронтовой зоне, куда в любой момент может прилететь снаряд или зайти вражеские диверсанты. Знаменитый мальчик Федя, который спас двух девочек из расстрелянной машины, как раз из тех мест — села Любечаны Климовского района Брянской области.

Скромное деревенское хозяйство — с курами и теплицами — совершенно беззащитно и при этом обычно является единственным имуществом своих владельцев. В случае его гибели люди в буквальном смысле пойдут по миру, гарантия компенсации — полноценной, а не формальной, копеечной — им жизненно необходима.

Семён Борзенко Сгоревший мебельный склад

Света уже год зовет родственницу переехать в Брянск хотя бы на время. Тщетно. Хозяйство за время «эмиграции» в более безопасный ныне областной центр придет в упадок; возвращаться будет фактически некуда. Света понимает сестру и помогает чем может: «На Новый год сделала ведро оливье для солдатиков, стоящих неподалеку. Их там много, ведер с салатом нужно было четыре, и сестра распределила задания среди девочек». Не думаю, что кто-то будет спорить: салат — такое же проявление участия и солидарности, как плетение маскировочных сетей и сбор гуманитарных посылок для участников СВО.

В Брянске я не был три года, и какие-то приметы сурового времени подмечаю лучше, чем местные. То там, то тут в самом центре города встречаются рекламные растяжки с призывом заключать контракт с Вооруженными силами России. Для петербуржца, жителя города, власти которого маниакально борются с даже высокохудожественным стрит-артом, удивительно наблюдать брянские граффити.

На торце типовой пятиэтажки изображен суровый молодой десантник: портрет занимает площадь с пятого по второй этажи дома. Это гвардии лейтенант Олег Ермаков, командир взвода разведки 234-го парашютно-десантного полка, сложивший голову в Аргунском ущелье вместе с бойцами 6 роты во время контртеррористической операции в Чечне. В нескольких километрах от его портрета — изображение героини уже нашего времени, бабушки Анюты, той самой, что вышла с красным советским флагом к украинским солдатам.

Семён Борзенко

Но фронтового вида город не обрел: брянцы живут примерно так же, как и жили. Комендантского часа нет. Массовой мобилизации гражданского населения в подобие МПВО или рабочих батальонов периода Великой Отечественной — не происходит. Падающие беспилотники никого уже не удивляют, а последствия разрушений оперативно убираются.

Супруг Маши, предприниматель Леонид, смеется: «Пускай еще прилетают, разберем на запчасти и сделаем детям игрушки». Маша с Леонидом в красках рассказывают о сильном пожаре, вызванном непрошеным летающим гостем в административном здании одного из заводов. Едем туда и убеждаемся, что здание оперативно отремонтировано как минимум внешне: о пожаре напоминают только легкие подпалины между новенькими стеклопакетами.

В Краеведческом музее за день до моего приезда убрали в запасники стенд с фотопортретами героических земляков — участников специальной военной операции. Жаль, что убрали, но хорошо, что в принципе сделали. Муниципальным и областным музеям сейчас крайне важно собирать не только фото, но и предметы, в той или иной степени связанные с СВО — от личных вещей героев до образцов походных печей.

Семён Борзенко

И, без сомнения, собирать нужно и разнообразные трофеи — пропагандистскую литературу, нашивки с узнаваемыми пронацистскими символами и прочее. Через много лет они лучше любых речей объяснят нашим потомкам, кто противостоял российской армии во время СВО. И что происходило в заболевшей стране, современная граница которой с Россией начинается в 154 километрах от древнего тихого Брянска. Города, который почти привык к дронам с бомбами.

Но ничего, отвыкнет.