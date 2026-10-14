150 штрафов на сумму более 400 тысяч рублей, в основном за превышение скорости, оплатила на днях 69-летняя автолюбительница из Челябинской области. Новость, которая была бы фактически невозможна лет тридцать назад, сегодня вызывает улыбку, но не кажется невероятной.

ИА Регнум

Ей богу, не могу представить мою ушедшую в 1994 году бабулю Фаину Ефимовну за рулем автомобиля. Она и в такси-то ездила раз десять за всю жизнь — ибо дорого и не нужно. Другое дело — метро, автобусы да трамваи. Зато баба Фаня умело управлялась на кухне, поддерживала дома идеальную чистоту и энтузиазмом воспитывала долгожданного внука, а заодно — заходивших в гости его друзей-ровесников.

Я рос без отца, мама работала, так что в значительной степени благополучие мое зависело непосредственно от бабушки. И в какой-то степени от усилий ее старшей сестры Изабеллы (на моем детском языке «бабы Бибы»), потерявшей единственного сына-танкиста на войне и собственных внуков лишенной. Баба Биба имела репутацию женщины строгой и в личном общении тяжелой, но сам факт моего рождения растопил и навсегда покорил ее сердце.

«Человечество изобрело бабушек» — на эту тему регулярно шутит в своих лекциях, собирающих полные залы и миллионы просмотров в соцсетях, популяризатор науки биолог Станислав Дробышевский. В последние десятилетия антропологи всерьез развивают концепцию о том, что превращение гомо сапиенс в доминирующий вид планеты Земля стало возможно благодаря поколению, которое помогало растить внуков.

При наличии бабушек в группе дети (как родные, так и соседские!) чаще выживали, матери со спокойной душой рожали, группа в целом становилась успешнее.

Бабушка являлась не только нянькой, но и хранителем культурных традиций и социальных ценностей, транслятором накопленных за столетия знаний и опыта, первым и самым важным для становления человека учителем.

Так было на протяжении тысячелетий.

Но сегодня, похоже, бабушки (к счастью, не все) готовы сломать сложившуюся схему, изменив приоритеты в совокупности своих социальных ролей. «Внуки? Прекрасно. Привозите поиграть. Но в ежедневном режиме пусть ими занимаются родители. А я хочу пожить для себя».

Столкнувшись с подобной позицией мамы/тещи/свекрови, нынешние двадцатипятилетние сначала возмущаются и расстраиваются, но потом смиряются. А что еще им делать?

Такая бабушка — не милая старушка, которая ищет возможности быть полезной молодым и находит в этом смысл своего существования. У нее полно сил и энергии. Есть накопления, иной раз значительные. Сложилась карьера. Появились интересные хобби. Подруги зовут разведать новый ресторан или отправиться в путешествие на престижный курорт.

Она заводит романы, потому что сексуально активна и с высокой степенью вероятности только недавно и расцвела по-женски.

Всё логично. Человечество регулярно и системно сдвигает верхнюю границу предельного возраста молодежи. В России сейчас к ней относят граждан до 35 лет. Совсем недавно этот показатель равнялся 30 годам, и, думается, дальнейшие коррективы не за горами.

Потому что по актуальной классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планка уже находится на отметке 45 лет. А глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова пару лет назад допустила, что скоро молодыми будут считаться люди до 60 лет.

Ну а раз так, то почему мы отказываем 45-летней бабушке, молодой еще женщине, в праве немного пожить для себя? Если захочет, она еще и своих детей родит, помимо тех, что родила в юности. За нее можно только порадоваться.

А вот за человечество радоваться как-то не получается — ведь оно не случайно «изобрело бабушек», те ему действительно нужны… Фактически лишенные бабушек детишки не только сталкиваются с нехваткой заботы и присмотра, но и оказываются без мудрого и терпеливого штурмана, прокладывающего верный путь в бушующем и не всегда доброжелательном океане жизни.

«Дебабушкизация», каким бы несерьезным это ни казалось на первый взгляд, опасна, она ведет к деградации семьи и всего общества. Теперь вся ответственность за передачу традиций, сохранение обычаев, обучение базовым навыкам ложится на родителей и педагогов. Справятся ли? Пока явно получается не очень…

И, как всегда, у медали две стороны.

Величайшая любовь, глубокая благодарность к бабушке, которую испытывают многие подросшие, оперившиеся мальчики и девочки, украшают старость, стимулируют активное долголетие. Однако любовь и благодарность к «жившей для себя» женщине, как правило, автоматически не возникают.

К тому же внуков такая дама может и вовсе не дождаться.

Если наличие крепкого тыла в виде любящих старших, всегда готовых прийти на помощь, некогда служило мощным стимулом к деторождению, то уход бабушек в сторону от семейных проблем теперь можно признать косвенной причиной малодетности, а то и отказа молодежи от рождения детей — для них не хватает не только места, но и времени, которое обычно дарят родителям их родители.

Единственное, что здесь может сработать в процессе увеличения общей продолжительности жизни — это появление прабабушек. Сохранившие бодрость и здоровье моложавые прабабушки в перспективе могут уверенно занять место ветреных бабушек — это не кажется невероятным. Но как получится практически и получат ли их правнуки такую же любовь и опеку, которую имели в своем детстве мы — большой вопрос.

А пока всё это налаживается, в современном, пронизанном технологиями мире обе стороны испытывают острый недостаток тепла уже сейчас.

Недавно наткнулся на пост в популярном блоге: девушка тайком сфотографировала в автобусе переписку незнакомой бабулечки с нейросетью. Судя по фотографии, пожилая дама общалась с искусственным интеллектом как с близким человеком. «Нейровнуком». Или «нейросыном».

Одинока ли она? Не сложились отношения в семье? Не знаю. Кто-то сочтет такую переписку трогательной. А мне стало жутковато: вот она, «дебабушкизация» во всей своей полноте…

Общество проходит сложную трансформацию, меняются социальные роли и связи, факторы развития и само направление движения, и так было всегда в истории человечества. Оно всегда, так или иначе, находило выход.

И нам с вами тоже нужно суметь не упереться в катастрофический и безнадежный тупик, в котором у людей не будет хранящейся в сердце атмосферы бабушкиного дома, о котором всегда вспоминаешь как о самом уютном и безопасном месте в мире.